Запад все больше погружается в кризис: Франция лишается правительства, а Макрону предлагают уйти в отставку, - В.Русов

14:15 06.12.2024

06.12.2024 | ВЛАДИМИР РУСОВ



"Попытка удержать власть любыми способами Макрону не удалась..."



Французский парламент 4 декабря объявил вотум недоверия правительству страны большинством в 331 голос при минимально необходимых 288. Таким образом, премьер-министр Мишель Барнье продержался на своей должности всего три месяца, что почти в три раза меньше, чем его предшественник Габриэль Атталь.



Изначально назначение Барнье, который не представляет ни одну из крупнейших коалиций Национальной ассамблеи, стало иезуитским ходом президента Макрона, вырвавшего победу из рук партий, победивших на парламентских выборах летом этого года.



Напомню, что по результатам выборов из 577 депутатских мест Национальной ассамблеи 31% получили левые "Нового народного фронта" (NFP) – 178 депутатов, 26% набрала пропрезидентская партия "Вместе за республику" (ENS) – 150 депутатов, а ультраправое "Национальное объединение" (RN) оказалось на третьем месте с 22% – 125 депутатов.



Мишель Барнье, назначенный на пост премьер-министра 5 сентября, представлял правоцентристскую партию "Республиканцы", получившую в парламенте всего 39 мест (меньше 7%).



Очевидно, что ни левые (NFP), ни крайне правые (RN) не стали долго терпеть такое пренебрежение Макрона к победившим партиям и, объединившись, они проголосовали за вотум недоверия правительству под руководством Барнье.



За период Пятой республики, как называют государственный строй во Франции после принятия Конституции 1958 года, парламент 62 раза рассматривал вопрос вотума недоверия правительству, но лишь 1 раз – в 1962 году – отправил в отставку правительство Жоржа Помпиду.



В соответствии с Конституцией, после вынесения вотума недоверия премьер Барнье утром 5 декабря подал президенту Макрону прошение об отставке. До назначения нового премьер-министра все члены старого правительства продолжат выполнять свои функции в качестве исполняющих обязанности.



Спикер Национальной ассамблеи Яэль Браун-Пиве потребовала от президента "успокоить французов" и обеспечить быстрое назначение нового премьер-министра, буквально в ближайшие дни. Однако не все так просто.



По словам одного из лидеров левых – депутата Матильды Пано, "если Эмманюэль Макрон не назначит премьер-министром представителя NFP, мы будем автоматически выносить вотум недоверия правительству". Представитель левых также потребовала отставки самого президента Франции: "Единственный способ выйти из политического тупика, это чтобы народ принял решение голосованием на досрочных президентских выборах".



Руководитель фракции RN в Национальной ассамблее Марин Ле Пен открыто не призывала к отставке президента, но также отметила, что "его совесть должна диктовать, может ли он пожертвовать общественными действиями и судьбой Франции ради своей гордости. От его разума зависит, сможет ли он игнорировать свидетельства массового народного недоверия". По мнению Ле Пен, "Эмманюэль Макрон сам должен сделать вывод в состоянии ли он остаться или нет".



Достаточно аккуратный подход Ле Пен к вопросу отставки Макрона объясняется тем, что в случае внеочередных выборов она становится одним из главных кандидатов на должность президента. На выборах в 2017 году Ле Пен набрала во втором туре 33,9% голосов (победивший Макрон – 66,1%), а в 2022 году ее результат достиг 41,45% голосов (у Макрона – 58,55%). Таким образом, с высокой степенью вероятности, на следующих выборах Ле Пен может занять президентский пост.



По свежему социологическому опросу RTL, 53% французов поддерживают вотум недоверия правительству, однако 82% обеспокоены его последствиями. Вместе с тем, 64% опрошенных также высказываются за отставку Макрона с должности президента.



Неожиданность отставки французского правительства нашла свое выражение в публикациях мировой прессы. Британский Financial Times считает, что "задача Эммануэля Макрона состоит в том, чтобы спасти оставшуюся часть своего второго [президентского] срока", а немецкий Spiegel обеспокоен тем, что "основной партнер Германии в ЕС погружается в политико-финансовый кризис", и "разрешить хаотичную ситуацию могут только новые выборы".



The Economist опубликовал на первой странице коллаж со словом "Merde!" (с французского – "Дерьмо!") к статье "Французский парламент увольняет премьер-министра: страна без бюджета [на 2025 год] и без правительства". Издание напоминает, что, несмотря на политический кризис, "Франция не может объявить новые [парламентские] выборы до июля следующего года - и даже тогда нет гарантии, что какая-либо партия или коалиция получит большинство".



Действительно, в соответствии с Конституцией страны Национальная ассамблея, избранная на внеочередных выборах после роспуска ее предыдущего состава, не может быть снова распущена президентом "в течение года, следующего за этими выборами". В данном случае иммунитет парламента действует до июля 2025 года.



После принятия парламентом вотума недоверия правительству партия "Патриоты" во главе с Флориано Филиппо запустила петицию с требованием отставки президента. В тексте указывается, что Макрон "наносит стране невероятный вред уже семь долгих лет: разделяет ее, делает ее небезопасной, унижает ее на международном уровне, бросается в войну, ослабляет ее позиции во всем мире, заглушает ее голос в Европейском союзе и НАТО, проводит катастрофическую политику, требуемую ЕС".



Вечером 5 декабря Макрон обратился к французским гражданам и представил свое видение политического кризиса. Вот только никакого конструктива его "высокомерная" (по определению оппозиции) речь не принесла.



Президент отверг свою ответственность в сложившейся ситуации, указав, что перевыборы парламента "не были поняты" французским народом. По его мнению, отставка правительства вызвана тем, что "крайне левые и крайне правые объединились на анти-республиканском фронте", и считает, что оппозиция "думает только об одном – о президентских выборах: как их подготовить, как их организовать, как их приблизить".



В этой связи, Макрон отверг возможность своей отставки, заявив, что будет исполнять президентский мандат "до конца срока" в 2027 году, а также пообещал назначить нового премьер-министра "в ближайшие дни".



Все правильно, по Конституции у президента есть право назначить премьер-министра, а у парламента – право выразить правительству вотум недоверия. И такая ситуация может повторяться до выборов либо нового президента, либо нового парламента.



Для Макрона отставка Барнье вдвойне обидна, так как она состоялась практически накануне приезда во Францию нескольких десятков глав государств и правительств зарубежных стран.



Дело в том, что 7 декабря в Париже состоится открытие отреставрированного Собора Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris), сильно пострадавшего от пожара в апреле 2019 года. В церемонии открытия ожидается участие около 50 иностранных лидеров, а также избранного президента США Дональда Трампа.



А тут вдруг парламент "взбунтовался" и низложил правительство. И придется искать компромисс, чтобы найти компромиссную фигуру нового премьера, потому что парламент никак нельзя распустить, а он может снова выразить вотум недоверия уже следующему правительству.



Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин так прокомментировал события в Париже: "Попытка удержать власть любыми способами Макрону не удалась. Действующий президент Франции довел некогда процветающую страну до состояния глубокого политического и экономического кризиса".



По мнению Володина, "Франция потеряла не только свою субъектность в выработке общеевропейской позиции, но и независимость в принятии решений". Из-за втягивания в войну на Украине "Макрон окончательно утратил доверие собственного населения. Граждане Франции понимают, к чему может привести такая политика. Время Макрона, Байдена и им подобных должно уйти в прошлое".