Старушка Европа очень хочет помереть? - Е.Пустовойтова

14:16 06.12.2024 06.12.2024 | ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА



Ее возможное выздоровление не устроит не только Трампа, но и некоторых местных "гиен"



Картина нынешней Европы с ее навязчивой "зеленью" в экономике, от которой чахнут одна за другой отрасли, позволявшие ей прежде процветать, с ее политической беспомощностью защитить себя от нашествия иммигрантов, с ее "радужным" гниением национальных духовных ценностей, обнуляющих не только ее культуру, но и смешивающих в грязную кучу вместе с половыми различиями ее интеллектуальные и образовательные возможности, убивая ее будущее, необычайно сложна. Но и чрезвычайно проста в то же время. Достаточно даже неглубоко копнуть в причинно-следственные связи общеевропейского процесса и навязанные ему трансамериканскими корпорациями императивы тотчас видны.



Глобализация мирового рынка давала американским ТНК доступ к любой точке мира с дешевыми рабсилой и природными ресурсами и властью, преданно заглядывающей в глаза. Почему так повезло американцам, давно и хорошо известно. Две мировые войны двадцатого столетия уничтожили их главных конкурентов в Европе и позволили забить чужими золотовалютными запасами Форт Нокс. Но "что-то пошло не так" для США, когда в списке крупнейших компаний мира стали появляться "не англосаксы". Взгляните, скажем, на 60-й год прошлого века (данные CNN Worldwide): General Motors, Exxon Mobil, Ford Motor, General Electric, U.S. Steel, Mobil, Gulf Oil, Texaco, Chrysler, Esmark – это первая сплошь американская десятка, прибыли которой исчислялись в миллиардах долларов. И эти "ну очень крупные" стали расцениваться как конечные структурирующие силы мировой экономики и реальные движущие силы глобализации. А что же теперь?



Если в Штатах мало что изменилось и по-прежнему в лидерах Citigroup, Microsoft, Exxon Mobil, Google, Boeing, то в Европе доминируют Nestlе, Vodafone, Philips, BP и, о ужас, Gazprom. А в Азии? Toyota, LG Group, Samsung Group, Epson, Huawei, причем китайцы в наглую вытесняют гринго с континента. Глобализация перестала работать только на американцев, тем самым подписав себе приговор. А мы все еще удивляемся, почему законы ВТО уже не законы, почему запрет на господдержку производителей есть только для нас и китайцев, а санкции, эти антиподы глобализации, стали основным инструментом влияния на конкурентов.



Переросла ли глобализация свои пошитые по-американски "штаны" или это породившие ее Штаты не поспевают за конкурентами сейчас не суть важно. Важно, что теперь США будут по-ковбойски отстреливать конкурентов, поскольку их "Боливар" должен обслуживать только их. Кто первый на мушке? Китай и Европа. Россию с ее 3,8 процента ВВП в мировой экономике можно было бы даже не замечать, не стань она осью сопротивления американизации, сменяющей глобализацию на наших глазах.



С Россией и Китаем понятно, там готовы инструменты усмирения – Украина и Тайвань. Что делать с Европой Дональд Трамп показал еще в первое свое президентство, объяснив "старушке", что не трансатлантический альянс и НАТО для Штатов "прежде всего". Собственно говоря, уже тогда американская глобализация рухнула, но в поднявшейся густой пыли президентства Байдена Европа старалась этого не замечать.



Второе восшествие Трампа надежд ей не оставляет.



Пражский Project Syndicate после выборов в США пишет об этом прямо: "В то время как Германия и Франция вступают в очередной год почти нулевого роста, становится ясно, что кейнсианские стимулы сами по себе не могут вывести их из нынешнего состояния. Чтобы вновь обрести динамизм и гибкость, необходимые для преодоления последствий введения тарифов избранным президентом США Дональдом Трампом, крупнейшие экономики Европы должны провести далеко идущие структурные реформы".



Вполне понятно: торговая война с Вашингтоном, считай, объявлена. А экономика Германии второй год подряд показывает нулевой рост. Да и во Франции в следующем году экономический рост составит менее 1%. Чего не хватает Европе? Кейнсианского стимулирования, обеспечивающего крупные пакеты государственных инвестиций в надежде предотвратить глобальную депрессию? За это с энтузиазмом проголосует Берлемон. Или, наоборот, следует освободить экономику Европы от раздутой и склеротичной брюссельской бюрократии, всегда готовой станцевать под вашингтонское тру-ля-ля? Пока ясно только то, что увеличение бюджетного дефицита или снижение процентных ставок не могут решить проблемы Европы и лишь усилят давление инфляции.



Оглядываясь на опыт России, тут можно было бы предложить ЕС адекватно ответить на трампизацию отношений и поискать друзей и партнеров, не гребущих только под себя. На первый взгляд, именно за этим отправилась в Пекин Анналена Бербок и… Ну это же большого ума политик! Бербок принялась с трибуны размахивать кулаками, поучая Ван И: "Вместо того чтобы взять на себя ответственность за мир и глобальную безопасность, Китай, оказывая экономическую и военную помощь России, идет вразрез с нашими ключевыми европейскими интересами". Заметьте – ключевые интересы Европы не в укреплении торгово-экономических связей с крупнейшим рынком мира, а в желании нагадить Москве. Это – по Бербок, ее "новое измерение" в двусторонних отношениях с Поднебесной. Той самой, с которой, как пишет Reuters, в прошлом году товарооборот вырос до рекордного уровня в 298 миллиардов евро, сделав эту азиатскую страну самым важным торговым партнером Германии седьмой год подряд.



Реакция Ван И последовала тут же: немецких журналистов просто-напросто выдворили из зала, а официальный представитель МИД Китая заявил, комментируя итоги визита Бербок, что Китай "решительно отвергает беспочвенные обвинения, тыканье пальцем и политические манипуляции".



Повернемся к Франции. Ее кейнсианская политика уже привела к тому, что дефицит бюджета страны достиг 6% ВВП, а соотношение долга к ВВП выросло до 112% по сравнению с 95% в 2015 году. Вспомните прошлый год и массовые протесты в связи с решением повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет – решение, которое никак не влияет на финансовые проблемы страны, но очень влияет на "политическое лицо" власти. Долговые рынки уже осознали риски, связанные с растущим долгом Франции, и теперь правительство Макрона выплачивает даже более высокую премию за свои долги, чем испанское. Кроме того, тяжелое долговое бремя наверняка скажется на долгосрочных экономических перспективах. Оно уже препятствует росту ВВП, ограничивая способность правительства реагировать на замедление темпов роста и рецессию. Более того, увеличение государственных расходов не приведет к устойчивому экономическому росту без существенных реформ, проведение которых повязано по рукам и ногам в отсутствии ресурсов и капиталов, потерянных в последние годы из-за науськиваний Вашингтона на Китай и Россию.



Проамериканский сдвиг экономической политики, продавленный Брюсселем, фактически подорвал хваленую эффективность двух тягловых лошадок Европы. Способность создавать необходимую инфраструктуру без российских энергоносителей и китайских инвестиций пострадала так, что даже визитная карточка Берлина аэропорт Бранденбург, наконец открывшийся в 2020 году, отстал от графика на десять лет, зато в три раза превысил прогнозируемую стоимость.



Месяц назад канцлер Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера. Почему? Потому что 1 ноября Линднер опубликовал 18-страничный программный документ, в котором призвал снизить налоги и сократить государственные расходы, в том числе на борьбу с изменением климата, чтобы преодолеть экономический кризис в стране. За что зеленые и потребовали спихнуть его с кресла. Обиделись, потому что до этого инвестиционный план выдвигал глава Минэкономики зеленый Роберт Хабек, но Линднер посчитал это предложение "признаком концептуальной беспомощности". Засим последовал распад "светофорной" коалиции и необходимость отставки Шольца. На этом фоне смешно даже говорить о германском статусе экономического центра Европы.



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Считается, что со всеми этими проблемами удастся справиться, если в следующем году к власти придет более консервативное, ориентированное на рынок правительство, и тогда вместе с Германией вновь задышит и экономика Европы. Но под этим "козырным тузом" экономики должны лежать поставки дешевых энергоносителей, которые возможны только из России, а не бербоковские нотации Пекину, и возвращение доверия к инвесторам из Поднебесной, которые из 16 инвестиционных сделок между китайскими и европейскими компаниями в 2022 году потеряли 10 по причине отказов Брюсселя и Лондона. Без этого немецкой экономике будет трудно восстановить динамизм и гибкость, необходимые для того, чтобы противостоять влиянию надвигающихся тарифных войн Трампа.



Симптоматично, что выздоровление Европы не устроит не только Трампа. Есть несколько местных "гиен" вдоль побережья Балтики, чьи небольшие экономики с радостью втиснутся в прорехи, образующиеся сокращением экономик Германии и Франции. Но они никогда не смогут заменить этих экономических тяжеловесов ЕС. Экономисты в Брюсселе с тайной надеждой смотрят на перспективы туристического бизнеса, особенно среди американских путешественников, чьи доллары сейчас поддерживают отрасль, но в целом их прогноз на 2025 год остается неутешительным. Ну, что ж, будем ездить и мы на экскурсии по памятным местам бывшего центра европейской цивилизации, добровольно покидающего Олимп. Источник - fondsk.ru

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