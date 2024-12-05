 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Исчезающая вероятность украинского восстания, - Ростислав Ищенко
14:52 06.12.2024

на Украине нет авторитетных политических структур и харизматичных политиков, оппонирующих действующей власти
Ростислав Ищенко

В российских СМИ и экспертном сообществе довольно активно обсуждается вопрос возможности народного восстания на Украине против режима Зеленского.

Стоит отметить, что россияне уже расстались с иллюзией о возможности активного выступления на Украине неких "пророссийских сил". Эту тему до сих пытаются развивать только пытающиеся вернуться к власти в Киеве политики, выдавленные в Россию февральским путчем 2014 года. Наличие этих неуловимых "пророссийских сил" является их главным аргументом в пользу сохранения некоей независимой Украины, которой они собираются управлять в домайданном стиле.

Но нас в данном случае не интересуют иллюзии молодящихся старичков, не желающих смириться с тем, что их политический век кончился. Вопрос возможности/невозможности восстания против режима Зеленского достаточно серьезен и заслуживает подробного рассмотрения, так как такое восстание существенно облегчило бы задачу ВС РФ по окончательной деструкции нацистского режима Зеленского.

Рассматривая политику как процесс, развивающийся согласно определенным универсальным законам, которые, как физика, не зависят от национальных особенностей, формы правления и социально-экономического устройства отдельного государства, мы легко придем к подкрепленному данными истории выводу, что "народные восстания" бывают двух типов:

· стихийные;

· подготовленные.

Подготовленные предполагают наличие авторитетной оппозиционной политической силы, не имеющей возможности прийти к власти при помощи выборов. Такая сила работает с массами, создает актив и, в назначенный час, используя реальный или придуманный повод, выводит на улицы как можно больше людей, с задачей парализовать сопротивление власти, вынудить ее пойти на уступки, переговоры, деморализовать ее сторонников и защитников, после чего либо вынудить действующую власть уйти мирно, либо произвести активный почти бескровный переворот, пользуясь неготовностью деморализованных силовых структур к активному сопротивлению.

На Украине нет авторитетных политических структур и харизматичных политиков, оппонирующих действующей власти. Нацистская оппозиция нацистскому режиму предлагает только сменить лидера (вывеску), например, вместо Зеленского вернуть в президентское кресло Порошенко, или передать власть кому-нибудь другому (Тимошенко, Кличко, Залужному, Буданову и т.д.).

Такая оппозиция способна только на дворцовый переворот – захват власти кучкой недовольных своим положением элитариев, при абсолютной пассивности общества. Возможно кто-то и сподобился бы произвести государственный переворот в Киеве, но в нынешней ситуации для организации дворцового переворота требуется санкция США. Без американского финансирования украинская власть неспособна содержать собственное государство (не говоря уже о необходимости вести войну). Следовательно, прежде, чем смещать Зеленского необходимо заручиться согласием Вашингтона давать деньги его преемнику.

Порошенко больше года открыто пытался убедить США в том, что будет (самостоятельно или вместе с Залужным) лучше защищать их интересы, чем это делает Зеленский. Но американцы, имеющие опыт сотрудничества с Порошенко и возможность сравнить его работу и работу Зеленского, не захотели менять последнего. Деваться Зеленскому некуда – он правит, пока воюет, а на свободе пока правит, менять его на менее скомпрометированных деятелей США не выгодно, так как другой президент Украины может попытаться вести частично самостоятельную игру, как делал это будучи президентом тот же Порошенко.

Следовательно дворцовый переворот на Украине станет возможным лишь в том случае, если интересы Вашингтона и Зеленского радикально разойдутся и Зеленский не захочет наступить на горло собственной песне. Пока ничто не предвещает подобного развития событий.

В отличие от подготовленных вариантов, стихийный возможен всегда и везде. Но он еще более строг в управлении, то есть для того, чтобы возможность стала реальностью, необходимо выполнение (совпадение) нескольких обязательных условий.

Во-первых, общая масса (подавляющее большинство) народа должно прийти к выводу, что политика действующей власти безальтернативно ведет их к гибели, причем не в долгосрочной и не в среднесрочной перспективе, а уже в ближайшее время, буквально здесь и сейчас.

Во-вторых, силовые структуры, стоящие на страже власти должны быть уверены, что для них, с изменением фамилии президента ничего не изменится и не слишком усердствовать в подавлении бунта.

Наконец, в-третьих, для того, чтобы бунт состоялся, необходимо, чтобы в одном месте в одно и то же время оказалось достаточное количество людей готовых не просто поддержать уже разросшийся бунт, а инициировать его, при том, что для инициаторов, пока их мало велика опасность как погибнуть, если силовики применят оружие, так и оказаться в тюрьме, если подавить зародыш бунта успеют до того, как возникнет необходимость стрелять.

Чем больше людей на улицах, тем сложнее их разогнать и тем неувереннее себя чувствуют силовики. По мере того, как бунт разрастается, к нему все охотнее примыкают. Но вначале надо пройти критическую точку, до прохождения которой действует правило: "Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе".

Поводом для стихийного украинского бунта многие российские эксперты считают насильственную мобилизацию. Но этот повод пока не работает.

Проблема украинского общества заключается в том, что в массе своей оно уверенно, что при активной поддержке Запада может победить Россию. Следовательно оно не считает бунт верным решением проблемы насильственной мобилизации. Каждый отдельно взятый украинец пытается в одиночку или с группой поддержки прятаться, покупать себе справки, убегать от сотрудников ТЦК и даже драться с ними. Но только за себя. С тем, что страна должна воевать все они согласны, но не хотят умирать лично (а отправка на фронт гарантирует скорую гибель). Поэтому каждый выступает за себя, но не собирается поддерживать соседа. Следовательно критическая масса людей, необходимая для всенародного бунта собраться просто не может.

Отдельные небольшие локальные бунты вспыхивают, но не сливаются в единый большой общенациональный и легко давятся властью. При этом у большинства страх выступить против власти и подвергнуться репрессии сильнее страха быть пойманным и отправленным на фронт. Ощущение безысходности отсутствует. Люди прячутся, если их находят – пытаются убежать, ловят – норовят откупиться.

Кроме того, у власти в запасе нацифицированные военные формирования, личный состав которых считает продолжение войны необходимым и готов подавлять любое сопротивление. С их точки зрения бунт против власти за прекращение войны – предательство. Они организованны, вооружены, имеют боевой опыт, мотивированы. Зеленский, пока он ведет войну, их устраивает.

Так что у стихийного бунта также крайне мало шансов. Ему банально не на чем вырасти. Ну и надо иметь в виду, что бунт опасен власти в основном в столице, а Киев хоть и не процветает, находится по сравнению с регионами в привилегированном положении (в том числе и по части мобилизации). Столичный обыватель боится потрясений, так как они способны разрушить относительно комфортный мир, в котором он живет, стараясь не замечать окружающий ужас.

Так что, думаю, что пропагандировать свержение Зеленского, агитировать за это украинцев, конечно можно и нужно – в любом случае такая агитация хоть немного но дестабилизирует режим. Но делать ставку на украинский бунт не стоит. Мы же называем нынешний украинский режим пародией на гитлеровский, а против Гитлера немцы не восстали даже после его смерти. Им такое просто в голову тогда прийти не могло.

Источник - Украина.ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733485920


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