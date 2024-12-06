Кризис индустрии чипов в Америке: компания Intel переживает нелегкие времена, - В.Прохватилов

14:59 06.12.2024 06.12.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Nvidia оставила основного конкурента далеко позади



Полупроводниковая отрасль США погружается в глубокий кризис, выход из которого не просматривается даже в среднесрочной перспективе.



Корпорация Intel, еще недавно бывшая лидером отрасли, переживает тяжелые времена. За последние три года Intel уступила лидерство в производстве самых мощных чипов компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), производящей чипы для конкурентов Intel, таких как Nvidia.



Компания Intel была основана в 1968 году и на протяжении десятилетий являлась основой мирового доминирования американской Силиконовой долины на рынке микросхем. Ее рыночная стоимость стала более чем в 30 раз меньше, чем у Nvidia, лидера в производстве микросхем для искусственного интеллекта.



Недавно генеральный директор Intel Пэт Гелсингер сообщил инвесторам и сотрудникам, что компании необходима масштабная реструктуризация для сокращения расходов после того, как во втором квартале она понесла убытки в размере $1,6 млрд. Заявлено об увольнении 15 тысяч сотрудников и сокращении капитальных расходов до $21,5 млрд в 2025 году, что на 17% меньше, чем в этом году,



На фоне таких убытков капитализация Intel опустилась ниже $100 млрд, в то время как Nvidia стоит $3трлн.



Компания начала распродавать свои активы по всему миру. В частности, как сообщил Reuters, Intel может отказаться от существующего плана по строительству завода по производству чипов стоимостью $32 млрд в Германии. Берлин уже выделил на это 10 миллиардов евро, а Варшава – два миллиарда. Для европейской экономики, которая и так деиндустриализируется, это станет очередным шоком.



Bloomberg также сообщил, что Intel собирается продать свои литографические мощности, который производит полупроводники для других производителей микросхем. Не исключается, что этот завод будет продан тайваньской TSMC.



Аналитик Constellation Research Inc. Хольгер Мюллер рассказал порталу SiliconANGLE, что нынешнее нестабильное положение Intel напоминает ему Османскую империю в годы ее заката.



"Османы были известны как больной человек Европы, а Intel быстро становится больным человеком Кремниевой долины, – сказал он. – Он попал в порочный круг, в котором она видит меньше доходов из-за устаревшего портфеля продуктов, и улучшение этого требует капиталовложений, которые она не может себе позволить".



Крах Intel – это крах амбициозных планов Байдена по возвращению США лидерства в индустрии чипов.



В марте 2024 года Министерство торговли США предоставило Intel $8,5 млрд в виде грантов и $11 млрд в виде кредитов на строительство и расширение предприятий по производству полупроводников в Огайо, Аризоне, Нью-Мексико и Орегоне.



Президент Джо Байден лично посетил предприятие Intel в Аризоне, чтобы объявить о соглашении, которое предусматривает выделение средств из Закона о CHIPS и науке, принятого в 2022 году. По данным Белого дома, это должно было создать 10 тысяч рабочих мест в сфере производства и 20 тысяч рабочих мест в строительстве на четырех предприятиях компании, а также десятки тысяч дополнительных косвенных рабочих мест.



Ранее Джо Байден вместе с гендиректором Intel Пэтом Гелсингером принял участие в церемонии по закладке фундамента нового завода Intel по производству полупроводников в Нью-Олбани (штат Огайо).



"Сегодня решающий момент для США и Intel, поскольку мы работаем над тем, чтобы обеспечить следующую великую главу американских инноваций в производстве полупроводников", - говорится в заявлении генерального директора Intel Пэта Гелсингера. "ИИ усиливает цифровую революцию, и все цифровое нуждается в полупроводниках. Поддержка CHIPS Act поможет Intel и США оставаться на переднем крае эпохи ИИ, поскольку мы создаем устойчивую и надежную цепочку поставок полупроводников для обеспечения будущего нашей страны", – хвастливо заявил Гелсингер.



Но проблемы не заставили себя ждать.



"Завод в Огайо недалеко от Колумбуса был расхвален как крупнейший проект экономического развития в истории штата. Intel уже потратила 1,5 миллиарда долларов на фабрики по производству кремниевых чипов, согласно отчету, поданному в штат, но в нем также указаны задержки в начале производства. Первоначально планировалось, что запуск в 2025 году, но теперь Intel заявляет, что заводы не будут работать до 2027 или 2028 года. Федеральные и государственные чиновники обещали миллиарды долларов в виде стимулов для его строительства", – писал в марте этого года портал Clevelend.com.



1 декабря Пэт Гелсингер был вынужден добровольно уйти в отставку под угрозой увольнения "с волчьим билетом".



Относительное преуспевание американских конкурентов Intel, той же Nvidia, не решает вопрос о возврате США лидерства в производстве чипов, так как их американцы закупают у тайваньской TSMC.



Доля США в мировом производстве чипов сократилась с 40% в 1990 году до всего лишь 12% к 2020 году. Чтобы обратить эту тенденцию вспять, необходимо было не только построить новые заводы, но и подготовить обученную рабочую силу для их эксплуатации. Но даже при прогнозируемом 33%-ном росте рабочих мест в полупроводниковой отрасли к 2030 году разрыв между вакансиями и квалифицированными кандидатами увеличивается и, по оценкам, до 146 тысяч должностей могут остаться незаполненными, в том числе 50 тысяч инженерных.



Закон США о чипах и науке предусматривает выделение на стимулирование развития сектора чипов на американской земле. С тех пор как президент Байден подписал законопроект в августе 2022 года, основные производители чипов, такие как TSMC, Intel и Samsung (SSNLF), получили миллиарды федеральных инвестиций на строительство новых заводов и расширение своей деятельности по всей территории США - средства, которые планировалось создать более 115 000 рабочих мест в сфере производства и строительства .



Но если у них не будет достаточно техников и инженеров, заводы не смогут работать на полную мощность. Дефицит квалифицированных техников и инженеров и некомпетентность менеджеров вроде того же Гелсингера ставит крест на байденовских планах возрождения индустрии чипов в США



"Мировые лидеры полупроводниковой промышленности делают ставку на то, что США станут производственным центром с производительностью, аналогичной их родным географическим регионам", – сказал журналу Observer Билл Уайзман, старший партнер McKinsey, возглавляющий подразделение микросхем консалтинговой фирмы. – Если мы не сможем этого добиться, у нас возникнут проблемы".



Точнее, они уже возникли и растут как снежный ком.



Согласно исследованию Ассоциации полупроводниковой промышленности за 2023 год, в этой отрасли ожидается дефицит в 1,4 миллиона работников. Усугубляет проблему "продолжающийся отток существующих талантов", поскольку практически все представители поколения бэби-бумеров выйдут на пенсию к 2030 году. Исследование Deloitte показало, что почти 90% опрошенных руководителей технологических компаний назвали подбор кадров своей самой большой проблемой.



На сегодняшний день по Закону о CHIPS было выделено более $32 млрд. 17 компаниям, 16 штатам и 26 проектам. Однако, по данным Министерства торговли США, финансирование CHIPS не было выплачено ни одной компании.



Иными словами, финансирование режима Зеленского для бюрократов Госдепа оказалось более важным приоритетом.



Производство чипов обходится дорого. Поэтому многие американские производители полупроводников перешли на модель fabless, когда они проектируют продукт и переносят производство в Восточную Азию. По данным Центра стратегических и международных исследований, около 80% всего производства чипов осуществляется в регионе, в основном на Тайване и в Китае.



Крупнейшие технологические компании США, включая Google, Apple и Amazon, поставляют почти 90% своих чипов исключительно тайваньской компании TSMC .



"Производство полупроводников долгое время выводилось из США. Теперь вы пытаетесь перенести производство на родину. Но должны быть программы обучения людей. Нам нужны партнеры по образованию и работодатели, которые будут в этом участвовать", – говорит Клей Нейгл, старший директор национального центра профессионального обучения (NIICA).



На фоне полного краха амбициозных планов команды Байдена по возрождению индустрии чипов в США эти благие пожелания повисают в воздухе.



Это ставит крест на лидерстве США в производстве чипов, а также на воинственных планах Пентагона по производству вооружений, оснащенных продвинутым искусственным интеллектом.



Так поднимем же тост за то, чтобы желания американских империалистов никогда не совпадали с их возможностями! Источник - fondsk.ru

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