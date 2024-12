Кто напал на Сирию? И почему сейчас? - Владимир Овчинский

16:54 06.12.2024 "Демократическое восстание" против Асада или агентурная операция ЦРУ и МИ–6 против России?

Владимир Овчинский



Удивительным образом новая война в Сирии совпала по времени с периодом, когда Запад начал выходить из комы, связанной с применением Россией "Орешника" на Украине.



Нанести неожиданный удар в Сирии с оттягиванием на сирийский фронт силы России с Украинского фронта – вот главная задача, которую ставили МИ – 6 и ЦРУ.



Ничем иным нападение исламистских группировок на Алеппо с поддержкой авиации США обусловлено не было.



В статье Сары Хармуш (кандидат наук в области общественных отношений, Американский университет) на аналитическом сайте The Conversation US "Что такое "Hayat Tahrir al-Sham" ("Хайят Тахрир аш-Шам*")? И как исламистская группировка превратилась в ключевого игрока в гражданской войне в Сирии?" (02.12.2024) говорится:



"В результате масштабного наступления повстанческие группировки в Сирии вновь захватили второй по величине город страны Алеппо и продемонстрировали растущую значимость исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" в 13-летней гражданской войне.



Внезапное наступление возглавили члены "Хайят Тахрир аш-Шам", сражающиеся вместе с поддерживаемыми Турцией группировками, выступающими против правления президента Башара Асада".



Хотя наступление - самое значительное сражение за последние годы - может быть первым случаем, когда многие за пределами Сирии услышали об этой исламистской группировке, репутация и возможности "Хайят Тахрир аш-Шам" росли на протяжении ряда лет. Как эксперт по поведению исламистских группировок боевиков в регионе, автор наблюдала, как "Хайят Тахрир аш-Шам" превратилась из ответвления "Аль-Каиды"* в Сирии в грозного игрока в продолжающемся конфликте. Это последовало за значительным изменением в стратегических операциях группировки, в результате которого она стала меньше беспокоиться о мировом джихаде и больше концентрироваться на достижении власти в Сирии.



Истоки и идеология



"Хайят Тахрир аш-Шам" берет свое начало на ранних этапах гражданской войны в Сирии, которая началась в 2011 году как восстание против правительства Асада.



Группа возникла как ответвление Фронта Нусра*, официального филиала Аль-Каиды в Сирии. "Хайят Тахрир аш-Шам" изначально получила признание за свою боевую эффективность и приверженность глобальной джихадистской идеологии или установлению строгого исламского правления во всем мусульманском мире.



В 2016 году под руководством Абу Мохаммеда аль-Джавлани произошел кардинальный сдвиг: "Фронт ан-Нусра" публично разорвал связи с "Аль-Каидой" и принял новое название "Джабхат Фатх аш-Шам", что означает "Фронт завоевания Леванта".



В 2017 году она объединилась с несколькими другими фракциями, участвовавшими в сирийской войне, и стала организацией "Хайят Тахрир аш-Шам" или "Организация освобождения Леванта".



Этот ребрендинг был направлен на то, чтобы отойти от глобальной джихадистской повестки дня Аль-Каиды, которая ограничивала привлекательность группы в Сирии. Это позволило "Хайят Тахрир аш-Шам" сосредоточиться на проблемах, характерных для сирийцев, таких как местное управление, экономические вопросы и гуманитарная помощь.



Несмотря на эти изменения, основная идеология "Хайят Тахрир аш-Шам" по-прежнему основывается на джихадизме, главной целью которого является свержение правительства Асада и установление исламского правления в Сирии.



Этот стратегический сдвиг был отчасти рожден прагматизмом. Чтобы сохранить власть над контролируемыми территориями, лидеры "Хайят Тахрир аш-Шам" пришли к выводу, что группировке необходимо минимизировать международное сопротивление и эффективно интегрироваться в более широкое сирийское революционное движение.



Другими словами, ему необходимо было найти баланс между своим радикальным исламистским происхождением и требованиями местного самоуправления и политической активности.



Стратегические изменения и недавние действия



С 2017 года "Хайят Тахрир аш-Шам" является доминирующей силой в Идлибе, последнем значимом оплоте повстанцев в Сирии.



За прошедшие годы группировка укрепила свой контроль в регионе, действуя как квазиправительственная структура, предоставляя гражданские услуги и контролируя местные дела, несмотря на сообщения о нарушениях прав человека.



В последние годы пропаганда "Хайят Тахрир аш-Шам" делала упор на защиту сирийской территории и ее народа от правительства Асада.



Это помогло группировке укрепить свои позиции среди местных общин и других повстанческих группировок.



В попытке еще больше улучшить свой имидж, организация активизировала свои усилия по связям с общественностью, как внутри страны, так и за рубежом. Например, она взаимодействовала с международными СМИ и гуманитарными организациями, чтобы вести переговоры о поставках помощи в районы, которыми она управляет.



Эти инициативы демонстрируют приверженность делу обеспечения благосостояния гражданского населения и дистанцируют группу от насилия, которое обычно ассоциируется с джихадистскими движениями (?? – В.О.).



Снова в наступлении



Недавнее военное наступление, в ходе которого повстанцы под руководством "Хаят Тахрир аш-Шам" быстро захватили значительные части Алеппо и продвинулись к городу Хама, знаменует собой еще один важный стратегический поворот. Оно сигнализирует об оживлении военных целей "Хаят Тахрир аш-Шам" и ее способности адаптироваться к меняющимся обстоятельствам.



На решение "Хайят Тахрир аль-Шам" начать наступление сейчас, вероятно, повлияла смесь региональной и местной динамики. Растущая уязвимость правительства Асада стала очевидной в последнее время, отмеченная экономическим ухудшением и коррупцией.



Многие районы Сирии остаются под контролем государства лишь номинально, и центральное правительство во многом зависит от поддержки союзников, таких как Россия и Иран.



Однако эти союзники были озабочены своими конфликтами с Украиной и Израилем, что потенциально ослабило их поддержку Сирии.



Усугубляет слабость Асада уменьшающийся потенциал "Хезболлы" и иранских сил. Оба сыграли решающую роль в поддержке Асада на протяжении всей гражданской войны. Но израильские удары по Ливану, Сирии и Ирану потенциально ослабили способность "Хезболлы" и Ирана поддерживать Сирию. И это сокращение поддержки могло сместить военный баланс в гражданской войне в сторону оппозиционных групп.



Для справки:



Еще в 2015 году Нетаньяху вместе со своим начальником генштаба ЦАХАЛ и руководителем военной разведки прилетал в Москву и просил Путина защитить его от исламистских группировок, которые наступали на войска Асада.



Более того, "Хаят Тахрир аль-Шам" и другие повстанческие группировки сталкиваются с сирийской армией, которая страдает от низкого морального духа , высокого уровня дезертирства и неадекватного военного оснащения. Разброд среди правительственных сил затруднил для Асада эффективное реагирование на возобновление наступления оппозиционных сил.



Напротив, "Хаят Тахрир аш-Шам" усилила свои военные возможности (за счет поддержки спецслужб США и Великобритании – В.О.). Пережив различные военные кампании, группировка консолидировала власть и профессионализировала свои силы. "Хаят Тахрир аш-Шам" основала военную академию, реорганизовала свои подразделения в более традиционную военную структуру и создала специализированные силы, способные выполнять скоординированные и стратегические атаки, о чем свидетельствует недавнее наступление в Алеппо.



Более того, "Хаят Тахрир аль-Шам" удалось получить некоторую местную поддержку, позиционируя себя как защитника интересов мусульман-суннитов. Неспособность найти политическое решение сирийского кризиса только усилила местное недовольство правительством Асада, создав базу поддержки для любой силы, которая активно выступает против режима.



Благодаря растущей поддержке на местах, более профессиональным военным и политическому крылу, сосредоточенному на управлении, "Хайят Тахрир аш-Шам" превратилась из джихадистского ответвления в крупного игрока в Сирии - развитие, которое имеет огромные последствия для внутренней динамики охваченной войной страны (к чему и стремился Вашингтон и Лондон – В.О.).



Как Пентагон превратил террористов в "сирийские демократические силы"



3 декабря 2024 года новостной блок Пентагона сообщил:



"Центральное командование ВС США сегодня утром успешно уничтожило несколько систем вооружения, представлявших угрозу силам США и коалиции в Сирии".



"Уничтоженное оружие, в том числе три реактивные системы залпового огня, установленные на грузовиках, танк Т-64 и несколько минометов, представляло "явную и непосредственную угрозу" силам США и коалиции в районе базы поддержки миссии "Евфрат" на востоке Сирии", - сообщил 3 декабря журналистам пресс-секретарь Пентагона генерал-майор ВВС Пэт Райдер.



"Удар в целях самообороны был нанесен после того, как мобильные системы залпового огня выпустили ракеты, которые упали в районе авианосца "Евфрат", а по силам США был открыт минометный огонь", - сказал Райдер.



Он добавил, что, хотя Министерство обороны США все еще выясняет, кто именно использовал это оружие, в регионе действуют поддерживаемые Ираном ополченческие группировки, которые в прошлом уже атаковали авиабазу "Ефрат".



Инцидент, произошедший сегодня утром, стал вторым случаем менее чем за неделю, когда силы Центрального командования были использованы для нейтрализации враждебной угрозы в регионе.



29 ноября Центральное командование задействовало истребители А-10 для успешного поражения вражеской цели, представлявшей угрозу силам США и коалиции на авиабазе "Евфрат".



"Были замечены отдельные лица, готовившие ракетную установку", - рассказал Райдер об угрозе.



На вопрос о том, свидетельствуют ли какие-либо из событий прошлой недели о сотрудничестве Центрального командования ВС США с Сирийскими демократическими силами (имеются ввиду террористы "Хайат Тахрир аль - Шам – В.О.) в рамках более масштабной гражданской войны, происходящей по всему региону, Райдер неоднократно давал понять, что силы США в регионе в первую очередь сосредоточены на защите своего личного состава и сотрудничестве с "Сирийскими демократическими силами" в борьбе с ИГИЛ* (т.е. сотрудничестве бывшей Аль–Каиды против ИГИЛ? - В.О).



Комментарий В.О.:



Видимо совсем за дураков держат Вашингтон и Лондон всех в мире. Ведь всем, кто мало – мальски следит за событиями на Ближнем Востоке, известно, что "Хайят Тахрир аш-Шам" поддержала террористическую атаку ХАМАС 7 октября против Израиля и восхваляла Исмаила Ханию и Яхью аль-Синвара.



Нынешнее нападение на Сирию – продолжение давних совместных планов ЦРУ и МИ - 6



Еще 2 февраля 2012 года на американском аналитическом сайте Global Research была опубликована статья военного корреспондента Фелисити Арбетнот в которой говорилось о том, что в конце 2003 года, в год вторжения в Ирак, Мэтью Джонс, преподаватель международной истории в лондонском колледже Ройял Холлоуэй, обнаружил "пугающе откровенные" документы: договоренности 1957 года между тогдашним премьер-министром Великобритании Гарольдом Макмилланом и тогдашним президентом Дуайтом Эйзенхауэром, одобряющие: "план ЦРУ - МИ-6 по организации фальшивых пограничных инцидентов в качестве предлога для вторжения в Сирию прозападных соседей Сирии".



В этом плане говорилось: "Чтобы облегчить действия освободительных сил, … следует предпринять особые усилия по устранению некоторых ключевых лиц. … должно быть сделано на ранних этапах восстания и интервенции, …



Как только будет принято политическое решение приступить к внутренним беспорядкам в Сирии, ЦРУ будет готово, а МИ-6 попытается организовать мелкие диверсии и государственные перевороты в Сирии, работая через контакты с отдельными лицами. …Инциденты не должны концентрироваться в Дамаске…



Далее: "необходимая степень страха... пограничные инциденты и инсценированные пограничные столкновения" "предоставят предлог для вмешательства... ЦРУ и МИ-6 должны использовать... возможности как в психологической, так и в оперативной областях для усиления напряженности" (Совместный документ разведки США и Великобритании, Лондон и Вашингтон, 1957 г.).



В основе плана лежало убийство предполагаемой власти, стоявшей за тогдашним президентом Шукри аль-Куватли. Целями были: Абд аль-Хамид Саррадж, глава военной разведки; Афиф аль-Бизри, начальник сирийского генерального штаба; и Халид Бакдаш, возглавлявший Сирийскую коммунистическую партию.



"Чтобы облегчить действия освободительных сил, ограничить возможности режима по организации и руководству его военными действиями… для достижения желаемых результатов в кратчайшие сроки, следует приложить особые усилия для устранения некоторых ключевых лиц".



"Их устранение должно быть осуществлено на ранних этапах восстания и интервенции, а также с учетом обстоятельств, существовавших на тот момент".



Эти планы 1957 года лежат в основе совместных действий ЦРУ и МИ - 6 в Сирии на протяжении всех последующих десятилетий.



Достаточно вспомнить, как в конце декабря 2011 года был объявлен оппозиционный "Сирийский национальный совет", чтобы "освободить страну". Представители этого Совета тогда встретились с Хиллари Клинтон.



Для справки:



Бывший член террористической группировки ИГИЛ в июне 2020 года сообщил, что британское шпионское агентство MI6 вербовало и использовало террористов в Сирии.



Мухаммед Хусейн Сауд, дезертировавший член ИГИЛ, заявил журналистам, что МИ-6 пыталась шпионить за сирийскими и российскими военными центрами в Сирии с помощью террористов, сообщает арабоязычная служба Russia Today.



"Британцы сказали мне поехать в Тадмор (Пальмиру), заявив, что они предоставят мне деньги, мобильный телефон и все, что мне нужно", - сказал он.



Сауд также рассказал о своих встречах с офицерами британской разведки в регионе аль-Танф в приграничных районах между Сирией и Иорданией, где они попросили его собрать сведения о важных российских военных базах в Сирии и способах нападения на них.



Он добавил, что МИ-6 наняла в Тадморе гида, который знал несколько языков, для руководства шпионской командой.



Роль МИ-6 в войне против Сирии также была раскрыта ранее.



Сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк заявил в 2018 году, что британская разведывательная служба МИ-6 планировала атаку химического оружия на сирийцев, чтобы потом обвинить президента Башара Асада и напасть на Сирию.



"Около четырех недель назад мы узнали, что британская разведка работает над химической атакой, чтобы обвинить сирийское правительство и привлечь Сирию к ответственности", - сказал Блэк на новостном канале аль-Майадин.



Позже Блэк добавил, что он имел в виду, что британцы планируют не совершать нападение самостоятельно, а либо направят боевиков на это, либо устроят странную атаку с актерами, изображающими из себя жертв.



Теперь, похоже, есть новый одобренный ЦРУ и МИ - 6 план "демократической революции" в Сирии.



Лидер "Хайат Тахрир аль – Шам" Абу Мухаммад аль-Джавлани - - агент ЦРУ и МИ-6?



Лидером "Хайят Тахрир аш-Шам" на протяжении 13 лет существования организации является 42-летний Ахмед Хусейн аль-Шараа, более известный как Абу Мухаммед аль-Джавлани. Предполагается, что он родился в Сирии в семье, бежавшей с Голанских высот после войны 1967 года, в ходе которой Израиль оккупировал эту горную местность.



О ранних годах Джавлани известно немного, но он описывал борьбу с повстанцами против возглавляемых США коалиционных сил после вторжения в 2003 году, а затем его задержали вместе с тысячами других боевиков в 2006 году. Затем он провел пять лет в ряде тюрем, управляемых США и Ираком, прежде чем был освобожден в 2011 году и вернулся в Сирию с шестью другими людьми, чтобы возглавить наступление "Аль-Каиды" там (?? – В.О.).



Эксперты говорят, что Джавлани не только дистанцировался от "Аль-Каиды", но и, будучи объектом преследования со стороны "Исламского государства" с самого начала гражданской войны, упорно боролся против своих жестоких соперников. В последующие годы бойцы Джавлани пытались, с ограниченным успехом, добиться согласия местных общин, предоставляя базовое администрирование и безопасность, а не просто запугивая. В 2021 году усилия Джавлани по ребрендингу своей организации достигли кульминации в интервью американским общественным вещателям (?? – В.О.).



В мае 2021 года американские СМИ сообщили, что "стало известно о состоявшейся некоторое время назад в Идлибской зоне деэскалации близ КПП "Баб Аль-Хава" на сирийско-турецкой границе встрече главаря международного террористического альянса "Хайят Тахрир аль - Шам", Абу Мухаммеда Аль-Джавлани с представителем британской разведки МИ-6, бывшим спецпосланником Великобритании по Ливии Джонатаном Пауэллом".



По данным источника, Аль-Джавлани и Пауэлл обсудили возможность исключения "Хайят Тахрир аль - Шам" из списков террористических организаций. Для этого британская сторона предложила боевикам объявить об отказе от подрывной деятельности против западных стран и налаживании сотрудничества.



"Аль-Джалани было рекомендовано дать интервью одному из американских журналистов для создания положительного имиджа возглавляемого им теральянса в интересах его последующей реабилитации" (что потом и было сделано – В.О.).



По словам источника, "к процессу ребрендинга предполагается подключить ряд британских союзников, прежде всего США". Кроме того, достигнута договоренность о поддержании постоянного канала связи с международными террористами, признанными таковыми Советом Безопасности ООН.



Почему Сирия важна для Кремля



Так называется статья Николь Граевского в The Atlantic (03.12.2024).



Статья, на удивление, достаточно объективна.



Автор делает вывод: "Сирия - это не просто военный форпост. Это краеугольный камень претензий России на статус великой державы".



"29 ноября силы повстанцев ворвались в Алеппо, захватив центр города в ходе молниеносного трехдневного наступления, которое, казалось, продемонстрировало ослабление хватки Москвы в Сирии. Символизм было невозможно игнорировать: жестокое возвращение сирийским режимом этого самого города в 2016 году продемонстрировало военную эффективность России. Теперь Россия Владимира Путина занята Украиной, а Алеппо выскользнул из-под контроля режима.



Но приверженность России Сирии на самом деле не поколебалась, и Россия на самом деле не отвлекается".



"Россия не только не рассматривает возможность вывода войск из Сирии - она, похоже, готова удвоить свои инвестиции туда, даже если для этого ей придется полагаться на поддерживаемые Ираном силы и сотрудничество региональных держав".



"Сирия важна для Москвы, потому что вмешательство в нее в 2015 году позволило Путину обратить вспять историю упадка России, которая утвердилась после распада Советского Союза. Россия больше не будет тем, что тогдашний президент Барак Обама отверг как убывающую "региональную державу" - она должна была стать решающим покровителем режима Асада среди великих держав, и как таковая, она перепишет сценарий внешнего вмешательства на Ближнем Востоке. Американские интервенции, такие как вторжение в Ирак и кампания НАТО в Ливии, разрушили государства и породили хаос. Россия добилась бы противоположного эффекта, сохранив сирийский суверенитет и региональный порядок".



"Чтобы понять военную позицию России в Сирии, примите во внимание, что когда Москва впервые вмешалась туда в сентябре 2015 года, она сделала это с удивительно небольшим присутствием и долгосрочным планом модернизации и укрепления сирийских вооруженных сил. Москва в любой момент времени направляла в Сирию всего 2500–4500 человек личного состава, сосредоточившись на авиации, противовоздушной обороне и силах специального назначения, полагаясь при этом на Иран и его доверенных лиц в снабжении наземных войск. Действуя с авиабазы ​​Хмеймим, российская тактическая авиация поддерживала наземные операции. Дальние бомбардировщики в России, а также крылатые ракеты на российских военных кораблях в Средиземном море, нацелились на позиции в глубине Сирии. Москва также предоставила передовые системы ПВО, включая С-400, С-300 и "Панцири", а также возможности радиоэлектронной борьбы.



Москва отправила в Сирию несколько подразделений специального назначения, военную полицию, советников и артиллерийские группы. Но чтобы отвоевать территорию у повстанцев, она почти полностью полагалась на сеть поддерживаемых Ираном сил".



"В конечном итоге Кремль стремился превратить Сирийскую арабскую армию (САА) в профессиональную боевую силу, способную самостоятельно обеспечить правление Асада, и поэтому он вложил ресурсы в модернизацию командных структур САА, улучшение координации на поле боя и оснащение подразделений передовым российским оружием.



Подход России был устойчивым - даже в 2022 году, когда Россия начала полномасштабное вторжение на Украину и соответствующим образом скорректировала свое военное присутствие в Сирии. Москва перебросила на Украину часть самолетов и систему ПВО С-300, но авиабаза Хмеймим оставалась высокофункциональной.



Что еще более важно, Кремль сократил свое минимальное присутствие на земле, полагаясь больше, чем раньше, на поддерживаемые Ираном силы, которым он передал некоторые из своих командных пунктов".



"Вторжение на Украину также изменило позицию Москвы на Ближнем Востоке в другом отношении. После того, как Москва вмешалась в ситуацию в Сирии, она деликатно уравновешивала претензии Ирана и Израиля. В 2018 году она согласилась удерживать иранские силы примерно в 50 милях от Голанских высот".



Скорость и неожиданность нынешнего наступления "оставили Москве мало времени для координации с наземными войсками или организации эффективной поддержки с воздуха в масштабах, необходимых для отражения такого крупного наступления", - пишет автор.



"На авиабазе Кувейрес сирийские войска сдались без сопротивления. Они бросили ценные активы, включая вертолеты, самолеты и передовые системы ПВО".



"Однако эти неудачи не выгонят Россию из Сирии. У Кремля слишком много поставлено на карту. Он уже использовал свое вмешательство в Сирии для восстановления своего влияния на Ближнем Востоке, позиционируя себя как важного посредника между Ираном, Турцией, странами Персидского залива, Соединенными Штатами и Израилем. Москва также получила выгодные экономические контракты на восстановление Сирии".



"Учитывая ставки, Москва будет вынуждена адаптироваться, а не отступать. Вероятно, она будет стремиться усилить военное сотрудничество с Ираном, в том числе путем поиска роли для иракских ополченцев и рекрутов в Сирии. Сообщения указывают на то, что это уже происходит".



"Россия, вероятно, также попытается договориться с Турцией, которая поддерживает некоторые из повстанческих группировок. С 29 ноября Москва избегала критиковать Турцию за действия повстанцев. Эта сдержанность предполагает, что Россия готовит дипломатическую инициативу - возможно, такую, которая позволит России сохранить свое присутствие в некоторых частях Сирии, одновременно удовлетворяя турецкие интересы на северо-западе".



"Как бы ни поглощала война на Украине Россию, Кремль не считает, что она заменяет его амбиции на Ближнем Востоке. Это потому, что Сирия - это не просто военный форпост. Это краеугольный камень претензий России на статус великой державы, театр, где она может продемонстрировать свои дипломатические возможности и контрнарратив западному интервенционизму.



Это объясняет, почему Россия продолжает инвестировать в Сирию, даже ведя дорогостоящую войну в Украине. Москва может скорректировать свою тактику, но отказ от Сирии означал бы отказ от чего-то гораздо более ценного, чем территория: с трудом завоеванной позиции России как незаменимого посредника на Ближнем Востоке".



*террористические организации, запрещенные в РФ Источник - zavtra.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733493240





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы рассмотрели закон об уточнении республиканского бюджета

- Глава МИД Казахстана провел ряд двусторонних встреч на полях СМИД ОБСЕ

- "Беташар" включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества

- Работники управления буровых работ АО "Озенмунайгаз" вышли на работу в полном составе

- Кодекс для проведения свадеб и тоев разрабатывают в Жамбылской области

- Выявлены системные коррупционные риски в автодорожной сфере Туркестанской области

- Бывший руководитель ЦОНа осужден за получение незаконных вознаграждений в Усть-Каменогорске

- В Москве подвергся нападению редактор сайта ЦентрАзия В.Хлюпин

- Рабочий график главы государства