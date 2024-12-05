Растоптавший православный крест дагестанский блогер Ярмагомедов получил 7 лет колонии

16:59 06.12.2024

Мария Кудрявцева

Кроме того, он признан виновным в распространении порно с несовершеннолетними

Дагестанский блогер Хавиер Ярмагомедов, растоптавший православный крест во время стрима, приговорен к 7 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москва.



Кроме того, мужчину признали виновным в распространении порнографических роликов с участием несовершеннолетних. Отмечается, что Ярмагомедову теперь также запрещено администрировать сайты и соцсети в течение 8 лет.



Ранее на одном из подкастов другой блогер из Дагестана заявил,

что для сохранения взаимопонимания в семье женщину нужно ударить. Он также рассказал, что для подтверждения данной теории обращался к "ученым".