Как страны Центральной Азии распределили воду на межвегетацию

22:23 06.12.2024

Сайфиддин Караев, Asia-Plus



Аральское море недополучило в 2024 году 41% воды.



На 87-м заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК), состоявшемся в Ашхабаде 6 ноября текущего года, были утверждены лимиты водозаборов на межвегетационный период 2024-2025 годов.



На днях появилась подробная информация о том, как страны региона распределили воду между собой.



Таджикистан получит почти 3,3 млрд кубометров



С 1 октября 2024 года по 1 апреля 2025 года для нужд Таджикистана было выделено 2,941 млрд м³ воды из реки Амударьи. В рамках распределения, утвержденного для стран региона, Таджикистан также получит 365 млн м³ из реки Сырдарьи.



Общий объем водозабора из Амударьи составит 15,791 млрд м³, из которых:

- Туркменистан получил 6,5 млрд м³;

- Узбекистан – 5,98 млрд м³.



Из Сырдарьи общий объем распределения составит 4,247 млрд м³:

- Казахстан получил 488 млн м³;

- Кыргызстан – 47 млн м³;

- Узбекистан – 3,347 млрд м³.



Распределение воды учитывает потребности стран в сельском хозяйстве, промышленности и обеспечении населения питьевой водой.



Итоги использования водных ресурсов



По итогам вегетационного периода 2024 года Таджикистан стал одним из лидеров по эффективному использованию лимитов водозаборов в бассейнах Амударьи и Сырдарьи. Из общего лимита в 6 млрд 326,3 млн м³ республика использовала 90,6%.



В целом по бассейну реки Амударьи утвержденные лимиты водозаборов использованы на 85,3%. Из запланированных 39 млрд 701,6 млн м³ фактически использовано 33 млрд 829,1 млн м³.



Для сравнения: Туркменистан использовал 13 млрд 959,9 млн м³, что составляет 90,1% от лимита; Узбекистан – 13 млрд 542,9 млн м³, что соответствует 78,6% от лимита.



Арал недополучил 41% воды



Согласно решению, в 2025 году в Аральское море и Приаралье ожидается подача 1,672 млрд м³ воды. Это более чем на 30% превышает фактический объем подачи в прошлом межвегетационном периоде, когда поступило 1,273 млрд м³ воды вместо запланированного 2,1 млрд м³, то есть фактически было подано только 59% от этого объема.



Это еще раз подчеркивает необходимость усиления координации стран региона для предотвращения дальнейшего усыхания Аральского моря.



Нурекское водохранилище: прогноз на межвегетационный период 2024-2025 года



На заседании также был утвержден прогнозный режим работы Нурекского водохранилища на межвегетационный период.



В начале периода объем воды в водохранилище составит 10,568 млрд м³. Приток ожидается на уровне 3,696 млрд м³, а попуск – 7,772 млрд м³.



К концу периода объем воды снизится до 6,151 млрд м³, что соответствует сработке (понижению уровня воды в водохранилище в период времени, когда расходы воды из водохранилища превышают приток) на 4,417 млрд м³.



Для Нурекского водохранилища в 2024 году приток в вегетационный период превысил прогнозы и составил 16,388 млрд м³ (109% от ожидаемого), а попуск составил 12,634 млрд м³ (114,9% от запланированного). Этот высокий уровень водности позволил накопить необходимые запасы воды для обеспечения водопользователей нижнего течения реки.