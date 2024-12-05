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Haber7: события в Алеппо усилили позиции Турции в Сирии
22:27 06.12.2024

Haber7
Турция

Как последние события в Сирии усилили позиции Турции?
Haber7: события в Алеппо усилили позиции Турции в Сирии

Переход Алеппо под контроль сирийской оппозиции усилил позиции Турции в регионе, сообщает Haber7. Шествие Анкары на дипломатическом поле теперь изменится, утверждает автор статьи. Пора вернуть себе османские земли в Сирии, добавляют читатели.

За несколько дней штурма сирийской оппозиции геополитика Сирии мгновенно изменилась.

С разгромом войск режима Асада весь Идлиб и Алеппо перешли под контроль оппозиции.

Оппозиционные силы, устремившись на юг, теснят войска режима и в Хаме, откуда также, вполне вероятно, в скором времени могут прийти новости о победе.

Основным фактором падения сил сирийского режима за короткое время стало отсутствие поддержки со стороны России и Ирана.

Главной причиной, по которой ситуация в Сирии девять лет назад повернулась против оппозиции, были не боевые действия соединений дамасского режима или поддерживавших их проиранских ополченцев, а то, что Россия с 30 сентября 2015 года сурово и эффективно задействовала свою авиацию.

Массовая резня в Алеппо, продолжавшаяся несколько месяцев, изменила ситуацию в пользу режима в этом процессе, при этом большая часть населения города вместе с оппозицией покинула его в декабре 2016 года.

Если новости о том, что Россия эвакуирует силы из порта Тартус*, верны...

Накануне появились новости о том, что Россия якобы выводит боевые корабли из порта Тартус, где присутствует с 1971 года.

Если это действительно так, то это сенсационная новость. Получается, что Россия не может удержаться даже в Латакии, где она поднимала флаг еще до гражданской войны, не говоря уже о Сирии в целом, и с этой точки зрения это важнейшая новость.

Иран поспешил перейти в дипломатическую атаку, но...

Новая ситуация вызвала серьезную обеспокоенность в Иране.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи (Abbas Arakçı) в первоначальном заявлении обвинил Турцию, после чего попытался исправиться, возложив ответственность на Америку и сионистов, а затем сразу же отправился в Дамаск и далее в Анкару.

На совместной пресс-конференции его турецкий коллега Хакан Фидан (Hakan Fidan) сказал: "Неправильно пытаться объяснить события в Сирии иностранным вмешательством". Эти слова в то же время были ответом министру иностранных дел Ирана, который стоял рядом и слушал.

Анкара выглядит сдержанной, но довольной

Совершенно очевидно, что последние события значительно укрепили позиции Турции и уменьшили девятилетнее давление на Анкару.

Давайте представим.

После декабря 2016 года население Идлиба у нашей южной границы внезапно приблизилось к пяти миллионам, считая тех, кто бежал из Алеппо. И целью этих людей было укрыться в Турции.

Были предприняты серьезные усилия для того, чтобы удержать этих людей на сирийской территории, и в какой-то степени это получилось сделать.

Теперь возвращение Алеппо означает, что эти люди смогут вновь вернуться в свои дома.

Это предполагает явное ослабление давления на Турцию и явное облегчение.

Конечно, также налицо моральное превосходство в противовес глубокой деморализации противоположной стороны.

Появилась возможность устранить угрозу YPG на западе от Евфрата

Последние события принесли с собой очень важную возможность уменьшить террористическую угрозу для Турции со стороны Сирии.

Анкара потратила годы на дипломатическом поле, чтобы ликвидировать формирование Отряды народной самообороны (YPG)/Рабочая партия Курдистана (РПК) в Тель-Рифате.

Однако для того чтобы забрать этот город у террористической организации, понадобились даже не дни, а часы.

Весьма вероятно, что продолжение последует в Манбидже.

Могу сказать, что последние события оказались достаточно ценными, чтобы изменить шествие Турции на дипломатическом поле.

Да и в Сирии все слова говорятся сначала на поле боя, а уже потом за столом.

Вспомним слова Киссинджера: "Если тень вашей силы на поле боя не упадет на дипломатический стол, тогда то, о чем вы будете говорить за этим столом, не выйдет за рамки пустой болтовни".

Ожидается, что министры иностранных дел Турции/Ирана/России в ближайшее время встретятся в астанинском формате.

Хакан Фидан будет сидеть за этим столом не только как министр иностранных дел страны, в чью пользу изменились события на поле боя, но и как глава дипломатии государства, чьи тезисы и предупреждения оказались справедливы.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733513220


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