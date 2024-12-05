Как Киргизия и Таджикистан поделили границу

22:31 06.12.2024

Ворух в законе: как Киргизия и Таджикистан поделили границу

Власти обеих стран называют событие историческим



Игорь Кармазин



Представители Киргизии и Таджикистана полностью согласовали границу двух стран, в ближайшее время парламенты должны утвердить решение, а потом начнется процесс демаркации рубежей на земле. Таким образом, будет завершен один из самых сложных конфликтов на постсоветском пространстве, который не раз приводил к стычкам и гибели пограничников. "Известия" разбирались в том, как теперь изменится ситуация с безопасностью в регионе.



Операция "Делимитация"



Представители Киргизии и Таджикистана после встречи в городе Баткене 4 декабря объявили, что полностью согласовали границу двух стран, спорных участков больше не осталось. "Сегодня исторический момент. Дальнейшие шаги - юридическое оформление документов, ратификация парламентами и подписание нашими уважаемыми президентами. Надеюсь, буквально через несколько месяцев окончательно решим вопрос границы", - объявил представитель Бишкека, глава Госкомитета по нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев.



Его таджикский коллега Саймумин Ятимов также подчеркнул, что вопрос делимитации полностью решен. "Даны соответствующие поручения межправительственной комиссии по топографическим и юридическим вопросам, она должна доработать оставшиеся моменты до конца. Дальше последует юридическое оформление договоренностей, а потом мы выйдем на подписание межгосударственного договора о границе", - подчеркнул представитель Душанбе.



Интересно при этом, что пока неизвестны никакие подробности о том, как именно пройдет граница, будут ли стороны обмениваться какими-то территориями. Все раунды переговоров между топографами и государственными делегациями проходили за закрытыми дверями. При этом чиновники намекали, что по ряду спорных объектов могут принять компромиссные решения, в том числе могут договориться о совместном, равноправном использовании некоторых дорог и каналов.



Особое внимание в обеих странах приковано к судьбе таджикского анклава Ворух, который окружен территорией Баткенской области Киргизии. Численность населения анклава достигает 40 тыс. человек, то есть, по сути, это довольно большой город. При этом дорога между поселением и основной частью Таджикистана важна также и для Киргизии: трасса связывает Бишкек с рядом отдаленных районов. Если ее передать в безраздельное пользование Душанбе, то киргизские территории окажутся в изоляции.



В Бишкеке не раз подчеркивали, что никакого коридора в Ворух создать не позволят. В киргизских соцсетях при этом вспоминают делимитацию границы с другим соседом - Узбекистаном. Процесс активно шел в 2022–2023 годах, тогда власти страны согласились на обмен территориями, в том числе передали Ташкенту часть акватории спорного Кемпир-Абадского водохранилища. Это дало повод оппозиции развернуть протестную кампанию, которая, впрочем, закончилась после первого же митинга, два десятка активистов тогда отправили в СИЗО по делу о подготовке массовых беспорядков.



Пастбища и колодцы



Протяженность границы Киргизии и Таджикистана составляет 970 км. Часть идет по густонаселенным территориям с этнической чересполосицей, где однозначную линию провести крайне сложно. Интересно, что даже в советское время, когда обе республики входили в состав единой страны, здесь периодически вспыхивали ожесточенные конфликты. Так, в 1974 году в районе того же Воруха сошлись сотни человек, обошлось без погибших. В 1989 году здесь же в ходе многодневного противостояния погибли два человека, 24 получили ранения.



После распада единой страны ситуация усугубилась еще больше. Считается, что всего за годы независимости на приграничной территории вспыхнуло более 250 конфликтов с применением оружия. Чаще всего поводом для разногласий становились объекты инфраструктуры, в том числе каналы, колодцы, дороги и пастбища. Сценарий всегда был примерно одинаковым: сначала спор возникал между местными жителями, потом к делу подключались пограничники и армейские части. Руководители двух стран в ручном режиме тормозили конфликт, но принципиально вопрос не решали, поэтому все тот же сценарий повторялся вновь и вновь.



Реальной политической воли для делимитации границы не хватало. Чиновники апеллировали к картам разных лет, патриотическая общественность в обеих странах в штыки воспринимала все попытки договориться, выступала против любого обмена территориями. К тому же некоторые участки границы облюбовали контрабандисты, которым очень нравилась ситуация неопределенности, ведь она позволяла коррумпировать чиновников и наращивать объемы перевозок.



На пороге войны



Ситуация изменилась в 2021–2022 годах. Сначала к власти в Киргизии пришел нынешний президент Садыр Жапаров, который стал активно налаживать отношения с соседями. Так, при его непосредственном участии Бишкек провел делимитацию границы с Узбекистаном. "У нас есть политическая воля, чтобы создать мосты мира, дружбы и доверия, а Ферганскую долину превратить в подлинный оазис Центральной Азии", - говорил он на одной из встреч со своими коллегами.



Кроме того, в 2022 году вспыхнул крупнейший за все годы независимости конфликт. Стороны тогда применяли не только стрелковое оружие и минометы, но и тяжелую бронетехнику, боевую авиацию и реактивные системы залпового огня. С таджикской стороны жертвами стал 41 человек, Бишкек сообщал о 63 погибших, порядка 140 тыс. человек были эвакуированы. При этом политики не смогли с первого раза остановить конфликт, режим прекращения огня несколько раз нарушался.



Стало понятно, что приграничный вопрос пора решить принципиальным образом, иначе реальной станет полномасштабная война. В результате в октябре 2022 года в Астане при посредничестве России прошли переговоры президентов Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона. Владимир Путин тогда особо подчеркивал, что обе республики входят в ОДКБ, являются близкими союзниками Москвы, поэтому имеют все шансы прийти к согласию. По итогам той встречи политики никаких заявлений не сделали, но работа по делимитации действительно активизировалась.



В результате регулярными стали встречи правительственных делегаций, которые скрупулезно согласовывали каждый километр границы. При этом продвигались представители Бишкека и Душанбе довольно быстро. В декабре прошлого года говорилось о том, что неурегулированными остались порядка 10% линии разграничения, в июле нынешнего года - всего 6%. Теперь, получается, процесс завершился, а значит есть надежда, что новых конфликтов не возникнет.



"Впереди демаркация на земле"



Руководитель Центра общественной дипломатии и анализа мировой политики, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Воробьев называет несколько причин переговорного успеха.



- Во-первых, это позиция руководителей обеих стран, которые готовы идти на уступки друг другу. Во-вторых, это общая атмосфера в Центральной Азии: сейчас страны региона активно сближаются, реализуют инфраструктурные проекты, развивают торговлю. Наконец, свою роль сыграло внешнее влияние. Китай и Россия подталкивали Киргизию и Таджикистан к налаживанию отношений, Москве и Пекину важна стабильность, безопасность, спокойная работа транспортных маршрутов в регионе, - подчеркивает он.



Востоковед Рустам Бурнашев считает, что говорить о полном урегулировании приграничного вопроса пока рано.



- Надо понимать, что сейчас границу согласовали на правительственном уровне. Это очень важно, но это не конечный пункт программы. Впереди еще демаркация на земле, которая тоже может стать проблемой. У каждого местного сообщества есть свои представления о правильной границе, те или иные шаги в сторону могут спровоцировать локальные протесты. Тем не менее я думаю, что Бишкек и Душанбе доведут дело до результата. В конце концов, государственные власти будут, видимо, как-то мягко принуждать своих сограждан к компромиссу, - рассуждает он.