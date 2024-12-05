Скончался академик Евгений Велихов

22:35 06.12.2024 Труды и дни: скончался академик Евгений Велихов

Выдающийся ученый пришел в науку благодаря книгам и примеру отца



Екатерина Милицкая

Наталия Михальченко



Умер академик Евгений Велихов - Герой Социалистического труда, многолетний президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", один из ведущих мировых специалистов в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза. Он был человеком широких научных интересов, с успехом занимался множеством смежных направлений в науке и прилагал много усилий для того, чтобы научные достижения двигали человечество вперед. Страницы биографии замечательного ученого вспоминают "Известия".







Путь в науку



Евгений Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве. Его отец, Павел Павлович Велихов, был инженером-строителем, и по работе ему вместе с семьей пришлось немало поколесить по стране. Как рассказывал ученый в интервью "Известиям", работа отца на строительстве самых передовых по тем временам предприятий в значительной степени повлияла на его стремление к науке. "Мой отец был инженером-строителем, колесил по Сибири, Уралу, Украине, строил судостроительный завод в Северодвинске, куда я попал впервые в трехлетнем возрасте", - говорил Евгений Павлович. Еще одним поворотным пунктом своей биографии он называл научно-популярную книгу Джеймса Джинса "Вселенная вокруг нас", которую прочел в шестом классе и которая впервые заставила его всерьез заинтересоваться физикой.



Занятия в школьном физическом кружке еще более укрепили будущего ученого в его профессиональных устремлениях. Окончив столичную школу № 49, он сразу же поступил на физический факультет МГУ - и с тех пор ни разу не изменил своему профессиональному призванию. Будущее место работы он выбрал еще в студенчестве: в 1956 году Евгений Велихов попал на преддипломную практику в Лабораторию измерительных приборов АН СССР (ЛИПАН) - так тогда назывался Курчатовский институт. По итогам практики Велихов написал научную работу "Устойчивость вращения жидкости в магнитном поле". Она была опубликована в 1959 году, на долгие годы оставшись одной из самых цитируемых научных статей.



Академик Андрей Забродский, главный научный сотрудник Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе, в прошлом директор института:



- Евгений Павлович был великим организатором науки. Он внес огромный вклад в развитие термоядерных исследований в СССР, в России, в мире. Он был одним из инициаторов создания международного термоядерного реактора ИТЭР (ITER), и Россия заняла достойное место в этом проекте. Второе направление - это развитие информационных технологий. Оно потребовалось для управления сложными комплексами, связанными с получением термоядерной энергии. В итоге благодаря Евгению Павловичу было создано новое направление в Академии наук, связанное с информационными технологиями. Все эти направления деятельности он объединял в Курчатовском институте, когда он его возглавлял, и довольно долго.



Важно понимать, что термоядерная энергия - это начинка самых мощных водородных бомб, но, с другой стороны, это и энергетическое будущее человечества. Еще Игорь Васильевич Курчатов в 1956 году предложил рассекретить термоядерные исследования для их применения в мирных целях. И Евгений Павлович этим успешно занимался.



А в 1961 году Велихов уже стал штатным сотрудником института, где за шесть с лишним десятилетий прошел путь от младшего научного сотрудника до директора, неизменно гордясь своим местом работы. "В Курчатовском институте всегда опирались на глубинные традиции фундаментальной науки, из которой вырастали важнейшие, иногда в прямом смысле жизненно важные практические результаты - ядерное оружие, ядерная энергетика, медицина, материаловедение, управляемый термоядерный синтез. В этом направлении наша страна, Курчатовский институт были первопроходцами, о чем Курчатов рассказал в своем знаменитом докладе в Харуэлле, и это была настоящая научная сенсация тогда. Вообще Игорь Васильевич Курчатов, курчатовцы с самого начала атомного проекта дали толчок развитию огромного количества новых научных направлений, под которые образовывали лаборатории, институты в Дубне, Сарове, Гатчине", - рассказывал позднее Евгений Велихов в интервью. И сам ученый сделал очень много для того, чтобы и Курчатовский институт, и отечественная наука оставались лидерами мирового научного процесса.



Ядерная энергия для мира



Первой научной темой в институте для молодого ученого Евгения Велихова стала работа по неустойчивости плазмы. Тема была сложной, и сегодня ученые знают далеко не все об особенностях и закономерностях четвертого состояния вещества. Эта работа впоследствии стала истоком для развития важнейшего научного направления - физики плазмы. А вскоре стартовала работа по созданию токамака. В 1955 году в Курчатовском институте был создан первый токамак, в 1968-м удалось добиться температуры плазмы в 10 млн градусов, а 3 февраля 1976 года на нашем "Токамаке-10" впервые в мире была достигнута температура термоядерного синтеза. "Т-10" был рассчитан на 10 лет работы, но проект был настолько удачный, что он проработал уже почти сорок. После наших успехов началось триумфальное шествие токамаков по всему миру - их начали строить в США, Европе, Японии, активно развивалась международная кооперация. Так возник Совет по термоядерным исследованиям при МАГАТЭ", - с гордостью рассказывал Евгений Велихов.



Андрей Рудской, академик, вице-президент РАН, председатель Санкт-Петербургского отделения РАН, ректор СПбПУ:



- Ушел из жизни Евгений Павлович Велихов, ученый с большой буквы. Мы потеряли гения, нашего современника, его имя было знаменем для каждого школьника, ученого профессора и даже академика - это великое имя мирового уровня. Он был специалистом мирового уровня в области физики плазмы. Всю жизнь посвятил исследованиям по управляемому термоядерному синтезу. Его голубой мечтой было реализовать этот проект, и он был близок к этому. Думаю в недалеком будущем новые поколения курчатовцев реализуют этот проект.



Евгений Павлович - ученый-патриот, он участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.



Нам будет не хватать этой великой личности, мы равнялись на него. Для меня он был со школьных лет примером гениального ученого и преданнейшего, талантливейшего служителя науки. Его имя - символ российской науки. Академическое сообщество выражает соболезнование коллективу Курчатовского института и семье Евгения Павловича. Мы будем с честью нести в сердцах его имя.



С 1973 года Евгений Велихов официально стал научным руководителем исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР. А очень скоро именно Велихов стал инициатором создания проекта по освоению ядерной энергетики ITER. Истинный ученый, умеющий видеть на несколько шагов вперед, Евгений Велихов хорошо понимал, что сложная и затратная работа по строительству термоядерного экспериментального реактора необходима человечеству и с успехом окупится уже в достаточно близком будущем.



"Азиатские страны гораздо больше заинтересованы в энергетической составляющей проекта, так как у них энергопотребление растет колоссальными темпами, а своих ресурсов остро не хватает. Поэтому впоследствии Китай, Южная Корея, Индия включились в проект ITER. Подумайте только: больше половины населения Земли участвует в проекте! Конечно, роль России очень значительна - мы вносим 9% стоимости сооружения ITER в виде высокотехнологичного уникального оборудования. Около 30 российских научных и производственных организаций в этом задействовано, и Курчатовский институт координирует нашу деятельность в этом мегапроекте", - рассказывал в интервью "Известиям" академик Велихов.



Многие десятилетия ученый оставался одним из руководителей и научных лидеров проекта ITER. С 1992 по 2001 год он занимал пост председателя Совета по техническому проектированию международного термоядерного экспериментального реактора ITER, в 2006 году стал членом международного Совета ITER от России, с 2010 по 2012 год был председателем Совета ITER. "Проект ITER - это не просто создание новой технологии получения энергии, это фактически переход к новым принципам овладения энергией", - с гордостью говорил ученый.



Наука для будущего



За свою научную биографию Евгений Велихов написал более 100 книг и статей. В его послужном списке - две Государственные и одна Ленинская премия, три ордена Ленина, ордена "За заслуги перед Отечеством" всех четырех степеней, государственные награды многих государств. Список его научных регалий не менее впечатляющ: почетный профессор нескольких европейских университетов, а также ряда университетов США, член Европейской академии наук, Шведской инженерной академии, Американской ассоциации содействия развитию науки. Однако многочисленные награды и звания не заставили ученого забронзоветь и почивать на лаврах: многие годы он не только сам занимался наукой, но и поддерживал коллег, содействовал профессиональному развитию молодых ученых, делал все, чтобы поставить науку на службу обществу.



В 2011 году Велихов инициировал создание Российской ассоциации содействия науке, став председателем президиума организации. В 1991 году Евгений Велихов основал в России общественную организацию "Достижения молодых", с 2003 года - член ее Международного Совета. Он также стал инициатором создания в 1987 году Международного общественного фонда "За выживание и развитие человечества" и до 1994 года оставался на посту его президента.



В 1986 году Евгений Велихов принимал участие в ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Однако это не поколебало уверенности ученого в том, что ядерная энергия - это будущее человечества. "Ясно, что атомной энергетике нет альтернативы в этом столетии, без нее нам просто не преодолеть энергетический кризис. Ее огромные плюсы - относительная дешевизна получения энергии, высокая концентрированность производства, и в рабочем режиме АЭС не наносит вреда экологии", - рассказывал он в интервью "Известиям".



Евгений Велихов всегда оставался на переднем крае науки, обращая внимание на новые направления научного развития и безошибочно выделяя наиболее актуальные вопросы, стоящие перед учеными, в том числе перед родным для него Курчатовским институтом. Будучи ученым-универсалом, Велихов подходил к проблеме научного развития человечества с самых широких позиций.



"Знаете, многие физики в определенный период своей жизни приходят к философии. Это закономерно, ведь вышли эти две области познания окружающего мира из одного корня. Вот и физический, ядерный Курчатовский центр сейчас находится на новом, в чем-то философском этапе своей научной жизни, и связан он с конвергентными НБИКС-технологиями - это нано, био, информационные, когнитивные, и социогуманитарный блок недавно к ним присоединился. Собственно информационными технологиями мы занимаемся давно. Нанотехнологии тоже имеют у нас давнюю историю - мы создавали новые материалы на их основе и для реакторов, и в термоядерных исследованиях активно применяли. Нанотехнологии уже заметно изменили техническую базу, сами принципы производства, научный инструментарий", - говорил он, рассуждая о будущем института.



По его мнению, развитие новых научных направлений, в том числе в сфере энергетики, должно стать в том числе новой ступенью для развития человечества в целом. "Для этого, правда, человечество должно подняться на новый уровень отношения к самому себе, к миру, меру ответственности осознать", - рассуждал Евгений Велихов. Исходя из этих не только научных, но и философских посылок, ученые не только двигают вперед технический прогресс, но и несут на себе бремя ответственности за будущее человечества. И Евгений Павлович Велихов был одним из тех, кому это бремя было вполне по силам. Источник - Известия

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