 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 06.12.2024
22:42  Месть Ле Пен или крах Макрона: Франция осталась без премьера и бюджета
22:39  Российская теруба "Дружба" вновь качает нефть в Европу через Украину
22:38  Владимир Овчинский: Живые мишени - Трамп и его команда
22:35  Скончался академик Евгений Велихов
22:31  Как Киргизия и Таджикистан поделили границу
22:27  Haber7: события в Алеппо усилили позиции Турции в Сирии
22:25  Как Грузии не пойти по пути Украины

22:23  Как страны Центральной Азии распределили воду на межвегетацию
22:18  Департамент полиции на транспорте Казахстана возглавил бывший замминистра внутренних дел
22:15  60% всех переезжающих в Россию - мигранты из стран Центральной Азии
22:12  Сколько зарабатывают представители "четвертой власти" в Казахстане?
16:59  Растоптавший православный крест дагестанский блогер Ярмагомедов получил 7 лет колонии
16:54  Кто напал на Сирию? И почему сейчас? - Владимир Овчинский
15:05  В Москве подвергся нападению редактор сайта ЦентрАзия В.Хлюпин
14:59  Кризис индустрии чипов в Америке: компания Intel переживает нелегкие времена, - В.Прохватилов
14:52  Исчезающая вероятность украинского восстания, - Ростислав Ищенко
14:16  Старушка Европа очень хочет помереть? - Е.Пустовойтова
14:15  Запад все больше погружается в кризис: Франция лишается правительства, а Макрону предлагают уйти в отставку, - В.Русов
13:37  Сирийские боевики готовятся к долгому правлению. Враги Асада увеличивают территориальные приобретения, - Игорь Субботин
13:21  Экс-главу госинспекции в АПК Минсельхоза Казахстана Абдикаримова посадили на 3,5 года за взятки
13:18  Александр Проханов: Священный завод - "Уралмаш"
13:14  Казахстан вкладывает деньги в науку и высшее образование: когда ждать отдачи
13:09  "Россия зовет! .. биткоин". Валюта, которую никто не запретит
13:01  Одил Темиров вновь возглавил "Узкимесаноат"
13:00  Подпольная империя: кто зарабатывает на контрабанде в Казахстане и как за это расплачиваемся мы все
12:54  Россия - Турция: "вынужденный брак", - Дженк Башламыш
12:52  Названы победители XIX сезона РосНациональной литературной премии "Большая книга"
12:45  Стало известно о планах Вашингтона свергнуть власть в РФ в 2017 году (история)
12:42  Владимир Путин - новый приверженец биткоина
11:50  Франция осталась без премьера, но с президентом, - НГ
11:42  Журналист Хинштейн назначен врио губернатора Курской области
11:00  Музаффар Камилов вновь возглавил Исламскую академию Узбекистана
10:09  В Грузии произошел перелом в непонятную сторону. Власти и оппозиция заявляют о скорой победе
10:03  ОПЕК+ не отдаст нефтяные котировки на волю Трампа, - А.Башкатова
09:34  Курская дуга, 5 декабря: "котел" в Судже вот-вот захлопнется, численность бандеровцев-потеряшек уже зашкаливает, - Р.Маркуш
01:06  Через три года Арктика очистится ото льда, России нужно готовиться к угрозам с Севера
00:53  Ярмарка умной литры. Анонс новой книги "Иван Грозный, его предки и родня. История в лицах"
00:44  Илон Маск намерен сломать британскую политическую систему, - Олег Розанов
00:43  Прогноз будущего пропитан нефтегазовой геополитикой. Заметки на полях Веронского форума, - В.Михеев
00:26  Ирак опасается вторжения со стороны Сирии. Багдад объявил об укреплении границы с соседом, - Игорь Субботин
00:18  Абхазии вновь придется выбирать - быть с Россией или сверкать нищетой? - CП
Четверг, 05.12.2024
18:13  В Краснодарском крае полностью запретили трудоустройство мигрантов
17:57  Сирийский лабиринт Эрдогана. Зачем турецкий президент срочно звонил российскому
17:16  Армия Асада сдала джихадистам город Хама
16:37  Двукратного чемпиона мира по грэпплингу из Казахстана поймали на допинге
16:33  Президент сошел с ума? Антикоммунизм не спас Юна, - Петр Акопов
16:30  Ведьмы и охота на них - плод просвещенной эпохи и массовой грамотности
16:19  Грузия. На сторону оппозиции переходит крупный бизнес, - Игорь Селезнев
14:49  Российские войска освобождают Сухие Ялы и Константинопольское в ДНР
14:16  Как змея: Пашинян обвиняет Россию, но не выходит из ОДКБ, - Айнур Курманов
14:00  Народ к разврату готов: кто оказывает секс-услуги в притонах для мигрантов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Скончался академик Евгений Велихов
22:35 06.12.2024

Труды и дни: скончался академик Евгений Велихов
Выдающийся ученый пришел в науку благодаря книгам и примеру отца

Екатерина Милицкая
Наталия Михальченко

Умер академик Евгений Велихов - Герой Социалистического труда, многолетний президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", один из ведущих мировых специалистов в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза. Он был человеком широких научных интересов, с успехом занимался множеством смежных направлений в науке и прилагал много усилий для того, чтобы научные достижения двигали человечество вперед. Страницы биографии замечательного ученого вспоминают "Известия".



Путь в науку

Евгений Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве. Его отец, Павел Павлович Велихов, был инженером-строителем, и по работе ему вместе с семьей пришлось немало поколесить по стране. Как рассказывал ученый в интервью "Известиям", работа отца на строительстве самых передовых по тем временам предприятий в значительной степени повлияла на его стремление к науке. "Мой отец был инженером-строителем, колесил по Сибири, Уралу, Украине, строил судостроительный завод в Северодвинске, куда я попал впервые в трехлетнем возрасте", - говорил Евгений Павлович. Еще одним поворотным пунктом своей биографии он называл научно-популярную книгу Джеймса Джинса "Вселенная вокруг нас", которую прочел в шестом классе и которая впервые заставила его всерьез заинтересоваться физикой.

Занятия в школьном физическом кружке еще более укрепили будущего ученого в его профессиональных устремлениях. Окончив столичную школу № 49, он сразу же поступил на физический факультет МГУ - и с тех пор ни разу не изменил своему профессиональному призванию. Будущее место работы он выбрал еще в студенчестве: в 1956 году Евгений Велихов попал на преддипломную практику в Лабораторию измерительных приборов АН СССР (ЛИПАН) - так тогда назывался Курчатовский институт. По итогам практики Велихов написал научную работу "Устойчивость вращения жидкости в магнитном поле". Она была опубликована в 1959 году, на долгие годы оставшись одной из самых цитируемых научных статей.

Академик Андрей Забродский, главный научный сотрудник Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе, в прошлом директор института:

- Евгений Павлович был великим организатором науки. Он внес огромный вклад в развитие термоядерных исследований в СССР, в России, в мире. Он был одним из инициаторов создания международного термоядерного реактора ИТЭР (ITER), и Россия заняла достойное место в этом проекте. Второе направление - это развитие информационных технологий. Оно потребовалось для управления сложными комплексами, связанными с получением термоядерной энергии. В итоге благодаря Евгению Павловичу было создано новое направление в Академии наук, связанное с информационными технологиями. Все эти направления деятельности он объединял в Курчатовском институте, когда он его возглавлял, и довольно долго.

Важно понимать, что термоядерная энергия - это начинка самых мощных водородных бомб, но, с другой стороны, это и энергетическое будущее человечества. Еще Игорь Васильевич Курчатов в 1956 году предложил рассекретить термоядерные исследования для их применения в мирных целях. И Евгений Павлович этим успешно занимался.

А в 1961 году Велихов уже стал штатным сотрудником института, где за шесть с лишним десятилетий прошел путь от младшего научного сотрудника до директора, неизменно гордясь своим местом работы. "В Курчатовском институте всегда опирались на глубинные традиции фундаментальной науки, из которой вырастали важнейшие, иногда в прямом смысле жизненно важные практические результаты - ядерное оружие, ядерная энергетика, медицина, материаловедение, управляемый термоядерный синтез. В этом направлении наша страна, Курчатовский институт были первопроходцами, о чем Курчатов рассказал в своем знаменитом докладе в Харуэлле, и это была настоящая научная сенсация тогда. Вообще Игорь Васильевич Курчатов, курчатовцы с самого начала атомного проекта дали толчок развитию огромного количества новых научных направлений, под которые образовывали лаборатории, институты в Дубне, Сарове, Гатчине", - рассказывал позднее Евгений Велихов в интервью. И сам ученый сделал очень много для того, чтобы и Курчатовский институт, и отечественная наука оставались лидерами мирового научного процесса.

Ядерная энергия для мира

Первой научной темой в институте для молодого ученого Евгения Велихова стала работа по неустойчивости плазмы. Тема была сложной, и сегодня ученые знают далеко не все об особенностях и закономерностях четвертого состояния вещества. Эта работа впоследствии стала истоком для развития важнейшего научного направления - физики плазмы. А вскоре стартовала работа по созданию токамака. В 1955 году в Курчатовском институте был создан первый токамак, в 1968-м удалось добиться температуры плазмы в 10 млн градусов, а 3 февраля 1976 года на нашем "Токамаке-10" впервые в мире была достигнута температура термоядерного синтеза. "Т-10" был рассчитан на 10 лет работы, но проект был настолько удачный, что он проработал уже почти сорок. После наших успехов началось триумфальное шествие токамаков по всему миру - их начали строить в США, Европе, Японии, активно развивалась международная кооперация. Так возник Совет по термоядерным исследованиям при МАГАТЭ", - с гордостью рассказывал Евгений Велихов.

Андрей Рудской, академик, вице-президент РАН, председатель Санкт-Петербургского отделения РАН, ректор СПбПУ:

- Ушел из жизни Евгений Павлович Велихов, ученый с большой буквы. Мы потеряли гения, нашего современника, его имя было знаменем для каждого школьника, ученого профессора и даже академика - это великое имя мирового уровня. Он был специалистом мирового уровня в области физики плазмы. Всю жизнь посвятил исследованиям по управляемому термоядерному синтезу. Его голубой мечтой было реализовать этот проект, и он был близок к этому. Думаю в недалеком будущем новые поколения курчатовцев реализуют этот проект.

Евгений Павлович - ученый-патриот, он участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Нам будет не хватать этой великой личности, мы равнялись на него. Для меня он был со школьных лет примером гениального ученого и преданнейшего, талантливейшего служителя науки. Его имя - символ российской науки. Академическое сообщество выражает соболезнование коллективу Курчатовского института и семье Евгения Павловича. Мы будем с честью нести в сердцах его имя.

С 1973 года Евгений Велихов официально стал научным руководителем исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР. А очень скоро именно Велихов стал инициатором создания проекта по освоению ядерной энергетики ITER. Истинный ученый, умеющий видеть на несколько шагов вперед, Евгений Велихов хорошо понимал, что сложная и затратная работа по строительству термоядерного экспериментального реактора необходима человечеству и с успехом окупится уже в достаточно близком будущем.

"Азиатские страны гораздо больше заинтересованы в энергетической составляющей проекта, так как у них энергопотребление растет колоссальными темпами, а своих ресурсов остро не хватает. Поэтому впоследствии Китай, Южная Корея, Индия включились в проект ITER. Подумайте только: больше половины населения Земли участвует в проекте! Конечно, роль России очень значительна - мы вносим 9% стоимости сооружения ITER в виде высокотехнологичного уникального оборудования. Около 30 российских научных и производственных организаций в этом задействовано, и Курчатовский институт координирует нашу деятельность в этом мегапроекте", - рассказывал в интервью "Известиям" академик Велихов.

Многие десятилетия ученый оставался одним из руководителей и научных лидеров проекта ITER. С 1992 по 2001 год он занимал пост председателя Совета по техническому проектированию международного термоядерного экспериментального реактора ITER, в 2006 году стал членом международного Совета ITER от России, с 2010 по 2012 год был председателем Совета ITER. "Проект ITER - это не просто создание новой технологии получения энергии, это фактически переход к новым принципам овладения энергией", - с гордостью говорил ученый.

Наука для будущего

За свою научную биографию Евгений Велихов написал более 100 книг и статей. В его послужном списке - две Государственные и одна Ленинская премия, три ордена Ленина, ордена "За заслуги перед Отечеством" всех четырех степеней, государственные награды многих государств. Список его научных регалий не менее впечатляющ: почетный профессор нескольких европейских университетов, а также ряда университетов США, член Европейской академии наук, Шведской инженерной академии, Американской ассоциации содействия развитию науки. Однако многочисленные награды и звания не заставили ученого забронзоветь и почивать на лаврах: многие годы он не только сам занимался наукой, но и поддерживал коллег, содействовал профессиональному развитию молодых ученых, делал все, чтобы поставить науку на службу обществу.

В 2011 году Велихов инициировал создание Российской ассоциации содействия науке, став председателем президиума организации. В 1991 году Евгений Велихов основал в России общественную организацию "Достижения молодых", с 2003 года - член ее Международного Совета. Он также стал инициатором создания в 1987 году Международного общественного фонда "За выживание и развитие человечества" и до 1994 года оставался на посту его президента.

В 1986 году Евгений Велихов принимал участие в ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Однако это не поколебало уверенности ученого в том, что ядерная энергия - это будущее человечества. "Ясно, что атомной энергетике нет альтернативы в этом столетии, без нее нам просто не преодолеть энергетический кризис. Ее огромные плюсы - относительная дешевизна получения энергии, высокая концентрированность производства, и в рабочем режиме АЭС не наносит вреда экологии", - рассказывал он в интервью "Известиям".

Евгений Велихов всегда оставался на переднем крае науки, обращая внимание на новые направления научного развития и безошибочно выделяя наиболее актуальные вопросы, стоящие перед учеными, в том числе перед родным для него Курчатовским институтом. Будучи ученым-универсалом, Велихов подходил к проблеме научного развития человечества с самых широких позиций.

"Знаете, многие физики в определенный период своей жизни приходят к философии. Это закономерно, ведь вышли эти две области познания окружающего мира из одного корня. Вот и физический, ядерный Курчатовский центр сейчас находится на новом, в чем-то философском этапе своей научной жизни, и связан он с конвергентными НБИКС-технологиями - это нано, био, информационные, когнитивные, и социогуманитарный блок недавно к ним присоединился. Собственно информационными технологиями мы занимаемся давно. Нанотехнологии тоже имеют у нас давнюю историю - мы создавали новые материалы на их основе и для реакторов, и в термоядерных исследованиях активно применяли. Нанотехнологии уже заметно изменили техническую базу, сами принципы производства, научный инструментарий", - говорил он, рассуждая о будущем института.

По его мнению, развитие новых научных направлений, в том числе в сфере энергетики, должно стать в том числе новой ступенью для развития человечества в целом. "Для этого, правда, человечество должно подняться на новый уровень отношения к самому себе, к миру, меру ответственности осознать", - рассуждал Евгений Велихов. Исходя из этих не только научных, но и философских посылок, ученые не только двигают вперед технический прогресс, но и несут на себе бремя ответственности за будущее человечества. И Евгений Павлович Велихов был одним из тех, кому это бремя было вполне по силам.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733513700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрели закон об уточнении республиканского бюджета
- Глава МИД Казахстана провел ряд двусторонних встреч на полях СМИД ОБСЕ
- "Беташар" включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества
- Работники управления буровых работ АО "Озенмунайгаз" вышли на работу в полном составе
- Кодекс для проведения свадеб и тоев разрабатывают в Жамбылской области
- Выявлены системные коррупционные риски в автодорожной сфере Туркестанской области
- Бывший руководитель ЦОНа осужден за получение незаконных вознаграждений в Усть-Каменогорске
- В Москве подвергся нападению редактор сайта ЦентрАзия В.Хлюпин
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  