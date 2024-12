Владимир Овчинский: Живые мишени - Трамп и его команда

они не в безопасности



Владимир Овчинский



Сколько шума и гаданий в мировых СМИ поднялось после слов президента России Владимира Путина 28 ноября на саммите ОДКБ в Астане, о том, что избранный на второй срок президент США Дональд Трамп находится "не в безопасности".



На самом деле, Путин не огласил какую-то секретную развединформацию.



Ситуация в Америке сейчас явно аномальна.



"Несколько членов новой администрации США Дональда Трампа получили угрозы, включая оповещения о бомбах", - сообщило ФБР 27 ноября. "А один из кандидатов сообщил об угрозе самодельной бомбы, отправленной вместе с пропалестинским посланием".



"ФБР известно о многочисленных угрозах взрыва и инцидентах с применением ударов, направленных против входящих в администрацию номинантов и назначенцев, и мы работаем с нашими партнерами из правоохранительных органов", - говорится в заявлении ФБР.



Каролин Ливитт, пресс-секретарь переходной команды Трампа, ранее заявила, что несколько назначенцев и номинантов "стали объектами жестоких, неамериканских угроз их жизням и жизням тех, кто живет с ними".



Белый дом объявил, что уходящий президент Джо Байден "был проинформирован" об угрозах.



"Белый дом поддерживает связь с федеральными правоохранительными органами и командой избранного президента и продолжает внимательно следить за ситуацией", - говорится в заявлении представителя администрации Байдена.



Из того, что освещалось в американских СМИ:



1. Элиз Стефаник, конгрессмен, сторонник Трампа, назначенная на пост посла в ООН, заявила, что ее резиденция в Нью-Йорке подверглась угрозе взрыва.



Она сказала в своем заявлении, что она, ее муж и ее маленький сын ехали домой из Вашингтона на День благодарения, когда узнали об угрозе.



2. Ли Зелдин, выбранный Трампом на пост главы Агентства по охране окружающей среды, сказал, что его дом подвергся угрозе взрыва самодельной бомбы, отправленной с "пропалестинским тематическим сообщением".



Зелдин сказал, что его и его семьи в тот момент не было дома.



3. Мэтт Гетц, который отказался от кандидатуры Трампа на пост генерального прокурора после того, как столкнулся с противодействием из-за обвинений в сексуальных домогательствах, перепостил сообщение Зелдина на X и написал: "То же самое".



4 – 5. Скотт Тернер, кандидат на пост министра жилищного строительства и бывший игрок НФЛ, а также кандидат Трампа на пост министра труда Лори Чавес - Деремер, тем временем одновременно заявили, что им также угрожали взрывами в их домах.



6. Fox News Digital со ссылкой на неназванные источники сообщает, что Пит Хегсет, кандидат на пост министра обороны, также подверглись угрозам (Хегсету припомнили его планы очищения Пентагона и всех вооруженных сил США от транссексуалов, извращенцев и генералов афроамериканцев, которые по его мнению осуществляют "расизм – наоборот", когда сдерживают выдвижение белых военных).



7. Дом Говарда Лютника, выбранного Трампом на пост министра торговли и входившего в его переходную команду, оказался под угрозой, сообщило издание News 12 в Бронксе.



Сам Трамп, как известно, пережил уже два официальных покушения. О подготовке еще двух силами иранской разведки сообщило ФБР. Не получила широкого освещения ситуация на одном из последних выборных митингов Трампа, когда на мероприятие практически прорвался вооруженный человек, который был задержан службой безопасности.



Для кого Трамп и его команда являются экзистенциональной угрозой?



По – существу, Трамп во второй срок своего президентства намеревается очистить государственные органы власти Америки от представителей так называемого "Глубинного государства" - теневых центров управления.



Для этих лиц и групп Трамп, безусловно, представляет экзистенциональную угрозу.



Где команда Трампа видит первостепенную угрозу?



Начнем с самого "безобидного".



"Прогрессивные" прокуроры



Ближайший к Трампу человек – Илон Маск заявлял еще перед выборами, что его поддерживающий Трампа суперкомитет политических действий должен нацелиться на "соросовских окружных прогрессивных прокуроров" по ​​всей стране.



Технологический магнат заявил советникам, что Комитет поддержки Трампа America PAC должен бросить вызов "окружным прокурорам Сороса", имея в виду группу "прогрессивных" окружных прокуроров по всей стране, получивших поддержку от Сороса и связанных с ним организаций.



Маск считает, что прокуроры, связанные с Соросом, слишком снисходительны к преступности и несут прямую ответственность за кражи и другие проблемы качества жизни в городах по всей стране, говорят люди. Многие окружные прокуроры, связанные с либеральным донором, вели кампании на платформах реформы уголовного правосудия и были избраны после протестов Black Lives Matter в 2020 году.



За последнее десятилетие Сорос и связанные с ним группы поддерживали прокуроров по всей стране, которые проводили кампании за "прогрессивные идеалы", такие как сокращение массового лишения свободы и улучшение справедливости в системе уголовного правосудия. Его пожертвования варьировались от тысяч до миллионов долларов, в больших и малых городах. Его вмешательство в местные выборы окружных прокуроров, которые обычно привлекают мало внимания извне, добавило разногласий в некоторые кампании.



В своей социальной сети X Маск расширил список демократических окружных прокуроров, описанных как "поддерживаемые Соросом", которые получали финансирование от Сороса или связанных с ним групп и приближаются к концу своего срока полномочий.



Разведывательное сообщество



The New York Times в ходе выборов в статье "Кампания ставит Трампа и разведывательные агентства на путь столкновения" (12.04.2024) писала:



"Будучи президентом, Дональд Трамп никогда не доверял разведывательному сообществу. Его антипатия только возросла с тех пор, как он покинул свой пост, что может иметь серьезные последствия, если он вернется к власти".



Трамп выставлял напоказ свою враждебность к сотрудникам разведки, изображая их как часть политизированного "глубинного государства", которое хочет его уничтожить. И с тех пор, как он покинул свой пост, это недоверие переросло в открытую враждебность, что может иметь серьезные последствия для национальной безопасности, если он будет избран снова.



Ссылаясь на свою уверенность в том, что его кампания 2016 года была под пристальным вниманием разведывательного сообщества, Трамп в ходе выборов призвал своих союзников в Палате представителей "убить" законопроект, который продлит истекающий закон о наблюдении, который, по словам чиновников национальной безопасности, имеет решающее значение для их способности собирать зарубежную разведывательную информацию и бороться с терроризмом от имени страны. Палата представителей одобрила законопроект только после того, как республиканцы пересмотрели его, чтобы гарантировать, что Трамп получит еще одну возможность сформировать его по своему вкусу, если он снова выиграет президентские выборы.



Обвиненный в прошлом году в сокрытии секретных документов после ухода с должности и воспрепятствовании попыткам их изъятия, Трамп также перевел свой гнев в правовые аргументы, заявив федеральному суду, что нет никаких оснований верить "беспочвенным заявлениям" таких агентств, как ЦРУ, относительно "предполагаемой конфиденциальности" файлов.



Спецслужбы проявили предвзятость по отношению к Трампу с момента первого импичмента против него, утверждали его адвокаты в деле о секретных документах.



Трамп сейчас находится на пути возможного столкновения с разведывательным сообществом. Теперь он снова будет командовать службами безопасности, которые он неоднократно изображал как своих врагов и клялся "уничтожить".



Результатом стала сложная и, возможно, дестабилизирующая ситуация, которую Соединенные Штаты никогда прежде не видели: глубоко укоренившееся подозрение и презрение со стороны вновь избранного президента по отношению к тем самым людям, от которых он будет зависеть получение наиболее конфиденциальной информации, необходимой ему для выполнения своей роли в случае повторного избрания.



"Либо глубинное государство уничтожит Америку, либо мы уничтожим глубинное государство", - неоднократно заявлял Трамп. И его высказывания стали основой его призывов к недовольству и мести.



Хотя провозглашенный дух в разведывательном сообществе заключается в том, чтобы вести себя как беспартийные профессионалы, возвращение Трампа к власти вызвало ощутимое содрогание в их рядах: некоторые высокопоставленные сотрудники разведки рассматривают возможность ухода или досрочной отставки. Другие сотрудники разведывательных агентств опасаются, что Трамп попытается уволить людей, которых он считает нелояльными.



Они обеспокоены тем, что у Трампа или его союзников есть "списки возмездия" в отношении действующих и бывших сотрудников разведки, которых они намерены наказать, либо лишив их должностей и допуска к секретной информации, либо попытавшись инициировать уголовные расследования.



Истоки враждебности Трампа восходят к первой выборной кампании 2016 года, когда ФБР начало контрразведывательное расследование характера многочисленных связей между людьми, связанными с его кампанией, и Россией, и аналитики разведки пришли к выводу, что президент России Владимир Путин тайно пытался помочь Трампу победить на президентских выборах.



Стремясь дискредитировать то, что стало расследованием спецпрокурора, Трамп и его союзники выдвинули теории заговора о том, что неправомерные действия разведывательных агентств таились в истоках расследования в отношении России. Его Министерство юстиции начало то, что стало еще одним расследованием спецпрокурора в безуспешной охоте за доказательствами, подтверждающими эту идею, включая попытки, но безуспешно, найти основание для обвинения бывших высокопоставленных сотрудников разведки в преступлениях .



The Times в апреле 2024 года писал, что в последние дни первого правления Трампа исчезла папка с секретными разведданными о России, которая до сих пор не найдена.



12 ноября Трамп выдвинул кандидатуру Джона Рэтклиффа на пост директор ЦРУ, занимавшего должность директора Национальной разведки (DNI) в первом Белом доме Трампа (по данным Fox News, Рэтклифф уже получил угрозу взрыва).



Джон Рэтклифф



В ЦРУ меньше утвержденных Сенатом должностей и гораздо меньше президентских должностей, чем в большинстве других агентств на уровне кабинета министров. Что особенно важно, президент может назначить заместителя директора ЦРУ без необходимости утверждения Сенатом - и этот чиновник затем будет управлять агентством, если президент никогда не назначит директора.



13 ноября Трамп заявил, что назначит Талси Габбард на должность директора национальной разведки (DNI).



Габбард – подполковник армейского резерва, служила в Ираке.



Габбард, бывший демократ, ставшая республиканским членом Палаты представителей и частый гость Fox News, является крайним сторонником MAGA, которая часто повторяла заявления Кремля, особенно о войне на Украине и роли НАТО, включая то, что США создали лаборатории биологического оружия на украинской земле.



Тулси Габбард



Работа DNI заключается в надзоре и координации работы всех 18 разведывательных агентств США, включая ЦРУ, ФБР и Агентство национальной безопасности. Это означает, что у нее будет доступ ко всем секретам, собранным и сообщенным во всех разведывательных агентствах. DNI также готовит ежедневный брифинг президента, уведомляя главнокомандующего о новых разведданных о различных кризисах и других важных событиях в мире, которые, в свою очередь, могут направлять его политику.



Офис DNI был создан в 2004 году после того, как специальная комиссия и несколько законодателей пришли к выводу, что террористическая атака 11 сентября 2001 года произошла отчасти потому, что американские разведывательные агентства не говорили друг с другом и поэтому не "соединили точки" таким образом, чтобы это могло раскрыть заговор с целью уничтожения башен-близнецов и Пентагона.



Многие в то время спорили, будет ли DNI действительно координировать агентства или просто станет еще одним слоем бюрократии, и эти споры продолжаются. Но процессы были внедрены. Офис действительно координирует выводы и докладывает о выводах президенту.



30 ноября Трамп назначил будущим директором ФБР Кэша Пателя, сторонника теории заговора.



Патель работал в первой администрации Трампа, занимал несколько должностей: начальника штаба исполняющего обязанности министра обороны Кристофера Миллера, заместителя помощника президента, старшего директора по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности и заместителя исполняющего обязанности директора национальной разведки.



На своем последнем месте работы в качестве начальника штаба Министерства обороны, писал Дэвид Игнатиус из The Washington Post в 2021 году, Патель бросил вызов Центральному разведывательному управлению и Агентству национальной безопасности, едва не став исполняющим обязанности директора ЦРУ. О пребывании Пателя в DNI Игнатиус написал, что Патель фактически управлял этим ведомством.



Патель



Патель написал детскую книгу о расследовании в отношении России, в которой "король Дональд" подвергается преследованиям со стороны злой "Хиллари Куинтон" и поклялся преследовать журналистов во второй администрации Трампа.



Детская книга Пателя



В то время как предыдущие назначенцы, такие как Коутс, с тех пор критиковали Трампа по таким вопросам, как обвинения в том, что он неправильно обращался с секретной информацией после ухода с должности, Патель, оставался близким к бывшему президенту.



К концу первого правления администрации Трампа некоторые чиновники стали экспертами в том, как отстранять от работы людей, которые, как считалось, блокируют повестку дня президента.



Во второй администрации некоторые советники, близкие к Трампу, заинтересованы в изменении правил госслужбы, чтобы упростить увольнение и замену людей. Но госслужащие в ЦРУ и других разведывательных агентствах уже имеют гораздо меньше защиты, чем многие другие государственные служащие, что облегчает вытеснение людей, о чем советники Трампа прекрасно осведомлены.



Некоторые из этих советников работали в Центре обновления Америки, аналитическом центре, которым руководят бывшие чиновники администрации, включая Пателя. Он опубликовал несколько политических документов с предложениями, чтобы облегчить политическим назначенцам получение допуска к секретной информации и доступ к секретным данным, даже если профессиональные специалисты считают, что они представляют угрозу безопасности или не нуждаются в этой информации.



Трамп может продолжить модель, которую он все чаще использовал в конце своего первого президентства, используя полномочия президента для временного заполнения вакансий исполняющими обязанности должностных лиц, которые могли бы служить в течение значительных периодов. Это позволило бы обойти любую попытку ограничивать его выбор людьми, которые могли бы получить утверждение Сената.



И теперь, может быть, самое главное.



В сентябре 2024 Патель предложил Трампу в случае его победы - создать офис для рассекречивания документов по громким делам

Патель включил в этот список:

Убийство Кеннеди (здесь главным сторонником Пателя будет будущий министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший, который свою жизнь посвятил раскрытию правды об убийстве своего отца и дяди);

Теракт 11 сентября 2001 года (в 2023 году была утечка документа ФБР, о том, что ЦРУ было связано с террористами, напашими на башни-близнецы);

Клиентов Джеффри Эпштейна (педофилия среди высших чиновников США).

Вот здесь с большой долей вероятности Патель вместе со своим кумиром Трампом могут превратться в реальные мишени. Источник - Завтра

