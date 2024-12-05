Российская теруба "Дружба" вновь качает нефть в Европу через Украину

22:39 06.12.2024

Поставки российской нефти в Чехию по "Дружбе" возобновились

Mero: поставки российской нефти в Чехию по "Дружбе" возобновились спустя два дня



Прокачка нефти в Чехию по трубопроводу прекратилась 4 декабря, причины не сообщались. 1 декабря в Польше произошла утечка на другой ветке "Дружбы", а Венгрия и Словакия, где тоже проходит нефтепровод, сообщали об угрозе диверсий



Поставки российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" в Чехию возобновлены, сообщил местный оператор Mero.



Они были остановлены 4 декабря. В "Транснефти" сообщали, что на российской территории нефтепровод работал штатно.



Глава чешского Минпромторга Лукаш Влчек в связи с прекращением поставок отмечал важность Трансальпийского трубопровода, по которому Европа и Чехия, в частности, получают нефть из итальянского порта Триест. Пропускная способность этого нефтепровода ранее была расширена, и поставки по нему были стабильны.



У "Дружбы" в Европе две ветки: нефтепровод разветвляется в белорусском Мозыре, южная ветвь идет на Украину, в Венгрию, Словакию и Чехию, северная - в Польшу и ФРГ. Прокачка нефти из России по северной ветви была остановлена из-за санкций ЕС. По этому участку в Европу идет казахстанская нефть.



1 декабря в Польше произошла утечка на "Дружбе". Ее обнаружили недалеко от города Пневы Великопольского воеводства (город расположен вблизи Познани на западе Польши). Угрозы взрыва или возгорания в связи с этим не было, трубопровод перекрывали. Версию о диверсии оператор объекта Pern не исключал.



На следующий день венгерская газета Magyar Nemzet сообщила, что спецслужбы страны изучают возможность угрозы теракта на нефтепроводе после сигнала от Словакии. 30 ноября словацкий министр внутренних дел Матус Сутай-Эсток заявил, что, по информации разведки страны, как в Словакии, так и в Венгрии, существует организованная группа, которая может изучать местность возле нефтепровода с целью осуществления теракта.