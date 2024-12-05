 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 06.12.2024
22:42  Месть Ле Пен или крах Макрона: Франция осталась без премьера и бюджета
22:39  Российская теруба "Дружба" вновь качает нефть в Европу через Украину
22:38  Владимир Овчинский: Живые мишени - Трамп и его команда
22:35  Скончался академик Евгений Велихов
22:31  Как Киргизия и Таджикистан поделили границу
22:27  Haber7: события в Алеппо усилили позиции Турции в Сирии
22:25  Как Грузии не пойти по пути Украины

22:23  Как страны Центральной Азии распределили воду на межвегетацию
22:18  Департамент полиции на транспорте Казахстана возглавил бывший замминистра внутренних дел
22:15  60% всех переезжающих в Россию - мигранты из стран Центральной Азии
22:12  Сколько зарабатывают представители "четвертой власти" в Казахстане?
16:59  Растоптавший православный крест дагестанский блогер Ярмагомедов получил 7 лет колонии
16:54  Кто напал на Сирию? И почему сейчас? - Владимир Овчинский
15:05  В Москве подвергся нападению редактор сайта ЦентрАзия В.Хлюпин
14:59  Кризис индустрии чипов в Америке: компания Intel переживает нелегкие времена, - В.Прохватилов
14:52  Исчезающая вероятность украинского восстания, - Ростислав Ищенко
14:16  Старушка Европа очень хочет помереть? - Е.Пустовойтова
14:15  Запад все больше погружается в кризис: Франция лишается правительства, а Макрону предлагают уйти в отставку, - В.Русов
13:37  Сирийские боевики готовятся к долгому правлению. Враги Асада увеличивают территориальные приобретения, - Игорь Субботин
13:21  Экс-главу госинспекции в АПК Минсельхоза Казахстана Абдикаримова посадили на 3,5 года за взятки
13:18  Александр Проханов: Священный завод - "Уралмаш"
13:14  Казахстан вкладывает деньги в науку и высшее образование: когда ждать отдачи
13:09  "Россия зовет! .. биткоин". Валюта, которую никто не запретит
13:01  Одил Темиров вновь возглавил "Узкимесаноат"
13:00  Подпольная империя: кто зарабатывает на контрабанде в Казахстане и как за это расплачиваемся мы все
12:54  Россия - Турция: "вынужденный брак", - Дженк Башламыш
12:52  Названы победители XIX сезона РосНациональной литературной премии "Большая книга"
12:45  Стало известно о планах Вашингтона свергнуть власть в РФ в 2017 году (история)
12:42  Владимир Путин - новый приверженец биткоина
11:50  Франция осталась без премьера, но с президентом, - НГ
11:42  Журналист Хинштейн назначен врио губернатора Курской области
11:00  Музаффар Камилов вновь возглавил Исламскую академию Узбекистана
10:09  В Грузии произошел перелом в непонятную сторону. Власти и оппозиция заявляют о скорой победе
10:03  ОПЕК+ не отдаст нефтяные котировки на волю Трампа, - А.Башкатова
09:34  Курская дуга, 5 декабря: "котел" в Судже вот-вот захлопнется, численность бандеровцев-потеряшек уже зашкаливает, - Р.Маркуш
01:06  Через три года Арктика очистится ото льда, России нужно готовиться к угрозам с Севера
00:53  Ярмарка умной литры. Анонс новой книги "Иван Грозный, его предки и родня. История в лицах"
00:44  Илон Маск намерен сломать британскую политическую систему, - Олег Розанов
00:43  Прогноз будущего пропитан нефтегазовой геополитикой. Заметки на полях Веронского форума, - В.Михеев
00:26  Ирак опасается вторжения со стороны Сирии. Багдад объявил об укреплении границы с соседом, - Игорь Субботин
00:18  Абхазии вновь придется выбирать - быть с Россией или сверкать нищетой? - CП
Четверг, 05.12.2024
18:13  В Краснодарском крае полностью запретили трудоустройство мигрантов
17:57  Сирийский лабиринт Эрдогана. Зачем турецкий президент срочно звонил российскому
17:16  Армия Асада сдала джихадистам город Хама
16:37  Двукратного чемпиона мира по грэпплингу из Казахстана поймали на допинге
16:33  Президент сошел с ума? Антикоммунизм не спас Юна, - Петр Акопов
16:30  Ведьмы и охота на них - плод просвещенной эпохи и массовой грамотности
16:19  Грузия. На сторону оппозиции переходит крупный бизнес, - Игорь Селезнев
14:49  Российские войска освобождают Сухие Ялы и Константинопольское в ДНР
14:16  Как змея: Пашинян обвиняет Россию, но не выходит из ОДКБ, - Айнур Курманов
14:00  Народ к разврату готов: кто оказывает секс-услуги в притонах для мигрантов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Российская теруба "Дружба" вновь качает нефть в Европу через Украину
22:39 06.12.2024

Поставки российской нефти в Чехию по "Дружбе" возобновились
Mero: поставки российской нефти в Чехию по "Дружбе" возобновились спустя два дня

Прокачка нефти в Чехию по трубопроводу прекратилась 4 декабря, причины не сообщались. 1 декабря в Польше произошла утечка на другой ветке "Дружбы", а Венгрия и Словакия, где тоже проходит нефтепровод, сообщали об угрозе диверсий

Поставки российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" в Чехию возобновлены, сообщил местный оператор Mero.

Они были остановлены 4 декабря. В "Транснефти" сообщали, что на российской территории нефтепровод работал штатно.

Глава чешского Минпромторга Лукаш Влчек в связи с прекращением поставок отмечал важность Трансальпийского трубопровода, по которому Европа и Чехия, в частности, получают нефть из итальянского порта Триест. Пропускная способность этого нефтепровода ранее была расширена, и поставки по нему были стабильны.

У "Дружбы" в Европе две ветки: нефтепровод разветвляется в белорусском Мозыре, южная ветвь идет на Украину, в Венгрию, Словакию и Чехию, северная - в Польшу и ФРГ. Прокачка нефти из России по северной ветви была остановлена из-за санкций ЕС. По этому участку в Европу идет казахстанская нефть.

1 декабря в Польше произошла утечка на "Дружбе". Ее обнаружили недалеко от города Пневы Великопольского воеводства (город расположен вблизи Познани на западе Польши). Угрозы взрыва или возгорания в связи с этим не было, трубопровод перекрывали. Версию о диверсии оператор объекта Pern не исключал.

На следующий день венгерская газета Magyar Nemzet сообщила, что спецслужбы страны изучают возможность угрозы теракта на нефтепроводе после сигнала от Словакии. 30 ноября словацкий министр внутренних дел Матус Сутай-Эсток заявил, что, по информации разведки страны, как в Словакии, так и в Венгрии, существует организованная группа, которая может изучать местность возле нефтепровода с целью осуществления теракта.

Источник - РБК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733513940


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрели закон об уточнении республиканского бюджета
- Глава МИД Казахстана провел ряд двусторонних встреч на полях СМИД ОБСЕ
- "Беташар" включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества
- Работники управления буровых работ АО "Озенмунайгаз" вышли на работу в полном составе
- Кодекс для проведения свадеб и тоев разрабатывают в Жамбылской области
- Выявлены системные коррупционные риски в автодорожной сфере Туркестанской области
- Бывший руководитель ЦОНа осужден за получение незаконных вознаграждений в Усть-Каменогорске
- В Москве подвергся нападению редактор сайта ЦентрАзия В.Хлюпин
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  