Месть Ле Пен или крах Макрона: Франция осталась без премьера и бюджета

22:42 06.12.2024

Олеся Орленко

6 декабря 2024



5 декабря Мишель Барнье ушел с поста премьер-министра Франции, поставив рекорд по краткости пребывания в этой должности за время существования Пятой Республики. Страна оказалась без утвержденного бюджета на 2025 год и без правительства. СМИ и общество пытаются понять, что ждет людей и государство, а политики размышляют по поводу новых альянсов и дальнейших шагов.



Мишель Барнье был назначен премьер-министром спустя два месяца раздумий и совещаний с членами нового досрочно избранного парламента. Поскольку в Национальной ассамблее не сформировалась фракция решающего большинства, для президента Эммануэля Макрона эта фигура была своего рода компромиссом.



Однако он не устроил ни набравших формальное большинство левых, ни вторую по численности фракцию ультраправых "Национального объединения". Первые начали выдвигать вотумы недоверия почти сразу после вступления Барнье в должность, вторые фактически сделали возможной его нынешнюю отставку.



Результаты голосования по вотуму недоверия правительству никого не удивили. Перед Барнье стояли две главные задачи: назначить министров и обеспечить принятие бюджета на 2025 год. И если с первой он справился, то со второй возникли трудности.



Новый премьер-министр всячески пытался избежать использования ст. 49 п. 3 Конституции, позволяющей утвердить смету расходов страны без парламентского голосования. Однако в условиях экономического кризиса и растущих трат, в частности на поддержку конфликта на Украине, государство должно было сократить финансирование большей части направлений, за исключением тех, что связаны с войной.



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Камнем преткновения стали статьи бюджета, касающиеся социальных расходов, урезание которых оспаривалось левыми и "Национальным объединением". Ссылаясь на упрямство Барнье, обе фракции предложили отправить правительство в отставку. Национальная ассамблея приняла текст левой коалиции NUPES, за которую также проголосовали ультраправые.



Можно сказать, что обе партии осуществили желание своего электората. За пару дней до голосования по вотуму недоверия вышло ежегодное социологическое исследование, проведенное несколькими учреждениями и посвященное уровню доверия общества к политикам.



Согласно полученным данным, 83% опрошенных считают, что представители правящих кругов действуют только в своих интересах, а 78% думают, что народные избранники не защищают надежды и желания народа. В последний раз глава государства был столь же непопулярен в обществе только во время движения "желтых жилетов".



Более того, 63% французов высказались за то, чтобы в случае отставки правительства ушел и Макрон. В вечернем обращении к народу 5 декабря 2024 года президент исключил такую возможность.



Однако всеобщей радости по поводу отставки правительства и его главы в стране не наблюдается. Центристы, сторонники президента и пресса говорят о "безответственности" проголосовавших за вотум недоверия.



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В эфире радио Frence Inter глава "Национального объединения" Жордан Барделла был вынужден отбиваться от вопросов журналистов, приводивших в пример готовность Мишеля Барнье в последнюю минуту пойти на уступки и принять ряд представленных его партией поправок.



Не лучше было положение координатора партии "Франция непокоренная" Манюэля Бомпара. Участники теледебатов на BFMTV обвиняли его соратников по левой коалиции в нежелании выстраивать конструктивный диалог, а также в обслуживании исключительно политических амбиций их лидера Жана-Люка Меланшона. А звонившие в студию зрители и слушатели выказывали непонимание того, какое решение будет предложено для урегулирования политической нестабильности.



Дальнейшая ситуация, конечно, будет зависеть от того, кого президент назначит вместо ушедшего главы правительства. Законодательно глава государства ничем не ограничен в выборе кандидата на пост премьера. Поэтому теоретически он имеет право назначить кого угодно, даже заново того же Мишеля Барнье.



Однако NUPES настаивает, чтобы в этот раз выбор пал на представителя набравших большинство левых. Некоторые из них готовы, по их словам, пойти на определенную гибкость, к примеру, назначить премьер-министра от левой коалиции, но само правительство составить из центристов. Иначе, как предсказывает Меланшон, президент будет вынужден отправлять правительство в отставку каждые три месяца до окончания своего срока.



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Глава парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен настаивает на "конструктивной" позиции своей партии. Она отрицает обвинения в том, что голосование за вотум недоверия стало своего рода местью за грозящий ей судебный приговор по обвинению в создании фиктивных должностей в Европарламенте, который может исключить ее из политической жизни на 5 лет.



Напротив, напоминает Ле Пен, благодаря ее партии господин Барнье не ушел в отставку еще в сентябре 2024 года. Сейчас же, по ее словам, возможности для диалога с главой правительства были исчерпаны.



С этим не согласны как президент Макрон, так и многие сторонники президента, в частности предшественник Барнье Габриэль Атталь.



Глава государства в очередной раз признал свою долю вины в досрочном роспуске нижней палаты парламента. Однако обозначил главного, с его точки зрения, виновника кризиса: антиреспубликанский фронт ультралевых и ультраправых.



Атталь, со своей стороны, возлагает ответственность за состояние неопределенности, в котором находится Франция, на сторонников Меланшона, не желающих идти на компромисс социалистов и ультраправых. Центристы из MoDem утверждают, что члены левой коалиции намерены силой продавить абсолютно каждый пункт общей программы NUPES и глухи к любым аргументам.



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Атталь призывает договориться о временной кандидатуре, которая позволит новому правительству проработать до лета 2025 года. Причем выражает готовность иметь дело с социалистами, но при условии, что до того времени они не проголосуют за очередной вотум недоверия.



Тем временем уже звучат имена потенциальных кандидатов на должность премьера: Бернар Казнев, Брюно Ретайо, Франсуа Байру и другие. Но вопрос остается прежним: кто сможет устроить большую часть парламентариев при отсутствии абсолютного большинства?



Тем временем даже при лучшем раскладе, если главу правительства и министров удастся выбрать еще в текущем году, бюджет не будет принят раньше следующего года. Макрон пообещал к середине декабря разработать "специальный закон" о переходном бюджете. Эта особая мера позволит избежать шатдауна, но повлечет за собой автоматическое увеличение налогов для ряда категорий граждан. Закон также должен пройти голосование в парламенте.



К тому же уже сейчас выясняется, что заложенная в бюджете экономия, которая должна была снизить дефицит на 5% от ВВП, исходит из оптимистических оценок, и дефицит составит не меньше 5,8%. Иными словами, или все придется переписывать, или принимать, как есть. А это значит, что обязательно какие-нибудь партии в очередной раз не сдержат обещания, данные своим избирателям.