Задержан глава Налоговой службы Кыргызстана Алтынбек Абдувапов (вместе с заместителями)

00:00 07.12.2024

Задержан председатель ГНС Алтынбек Абдувапов

6 декабря 2024 - Бакыт Басарбек



ГКНБ КР по подозрению к причастности к махинациям, связанным с использованием электронных товарно-транспортных накладных, задержан председатель Государственной налоговой службы Абдувапов Алтынбек, сообщает пресс-служба ведомства.



По данным пресс-службы, также задержан его заместитель Кыдыргычов Исламбек.



"Госкомитет считает необходимым отметить, что правильное налоговое администрирование производства, импорта и реализации подакцизной продукции (алкогольная и сахаросодержащая продукция, табачные изделия) является важным фактором для обеспечения, выбранного высшим политическим руководством, вектора на обеспечение постоянного роста экономики страны.



В данном контексте, особое значение имеет профессионализм и добросовестное отношение к своей работе сотрудников Государственной налоговой службы, а совершаемые ими преступления позволяют отдельной группе представителей бизнеса уклоняться от уплаты налогов в особо крупном размере, выводить свои реальные доходы в "тень" и наносить непоправимый урон экономике республики.



​ Для достижения своих преступных целей, отдельные представители бизнеса используют, в том числе различные нововведения, а также возможности, предоставляемые современными цифровыми технологиями, активно внедряемые в работу государственных органов Кыргызской Республики.



Так, в ходе проводимого следствия, установлена причастность к махинациям, связанным с использованием электронных товарно-транспортных накладных председателя Государственной налоговой службы А. Абдувапова и его заместителя И. Кыдыргычова.



На сегодняшний день указанные высокопоставленные чиновники задержаны, водворены в ИВС СИЗО Госкомитета. В установленные законом сроки им будет предъявлено обвинение, а судом избрана меры пресечения".