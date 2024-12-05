Безразличие и коррупция. Президент Таджикистана раскритиковал представителей судебной системы

00:02 07.12.2024

Подготовил Мухаммадназар Наджмиддинов,



В Таджикистане работает более 400 судей, которые назначаются и освобождаются указом президента.

Эмомали Рахмон и председатель Верховного суда Шермухаммад Шохиен

Фото: пресс-служба президента Таджикистана

На встрече с судьями 5 декабря Эмомали Рахмон заявил, что наибольшее количество жалоб от населения поступает именно по работе судебной системы.



Выступив после введения в эксплуатацию нового здания Верховного суда Таджикистана, Эмомали Рахмон отметил, что большинство жалоб на работу судей, поступающих в Администрацию президента, связано с затягиванием рассмотрения дел и недовольством судебными актами.



Он сообщил, что с 2020 года по октябрь 2024 года в Администрацию президента поступило 4332 жалобы на работу таджикских судей, и некоторые из них были поданы повторно из-за одностороннего рассмотрения дел.



Также он сообщил, что в этот период в Верховный суд поступило и было рассмотрено 2320 жалоб граждан, касающихся действий судей и сотрудников судов.



Однако президент не уточнил, как были рассмотрены эти жалобы, и сколько судей были наказаны.



Преступность в судебной системе

Эмомали Рахмон выразил беспокойство по поводу преступлений, которые совершают судьи, особенно преступлений коррупционного характера, и привел статистику.



Так, по его словам, за последние 10 лет (с 2014 по 2024 год) в отношении 45 судей, их заместителей и председателей судов были возбуждены уголовные дела, и они были осуждены или исключены из судебной системы.



За этот период в целом 107 сотрудников судебных органов совершили преступления, большинство из которых связаны с коррупцией.



"Судебные преступления, в основном, имеют коррупционный характер, включая мошенничество, выход за пределы служебных полномочий, взяточничество, вынесение несправедливых приговоров судьями и сотрудниками судебных органов", – заявил президент.

Эмомали Рахмон отметил, что с каждым годом количество преступлений со стороны судей увеличивается. По его словам, только за 10 месяцев текущего года 16 сотрудников судебной системы совершили 26 преступлений.



В качестве примера президент напомнил о деле бывшего председателя суда района Шамсиддина Шохина, который был уволен за избиение пограничника.



Зоир Муминзода, председатель суда этого района, был обвинен в избиении солдата Пограничных войск в июле текущего года, его уволили с должности, а также запретили работать в судебной системе.



Эмомали Рахмон заявил, что он с нарушением не только судебной этики, но и элементарных человеческих норм оскорбил и избил пограничника, который исполнял свой долг.



"Он (солдат) нес службу, принял присягу, он выполняет свою обязанность. Как можно его избивать? У тебя нет детей? Вот почему никакой председатель суда не служит и не ценит свою службу", – подчеркнул президент.



"Некоторые судьи безразлично рассматривают дела"

Президент раскритиковал и другие недостатки в системе, включая несвоевременную передачу судебных актов сторонам, отмену судебных актов и неуважение к гражданам, и несоблюдение сроков рассмотрения дел.



По последнему он привел статистику – с 2020 по 2023 год было зафиксировано почти 1400 случаев нарушения сроков рассмотрения дел.



Эмомали Рахмон выразил обеспокоенность, что некоторые судьи безразлично рассматривают дела и неправильно оценивают доказательства.



Такой подход, по словам президента, приводит к неправильному применению законов, принятию незаконных актов и, в конечном итоге, к отмене решений судей.



"По этой причине в период с 2020 по 2023 год и за 9 месяцев 2024 года было отменено более 1700 решений нижестоящих судов", - отметил глава государства.



За 9 месяцев текущего года было отменено или изменено 1 008 судебных актов по уголовным делам (709 актов – по протестам прокуроров, 299 актов – по кассационным и надзорным жалобам).



"Вы представляете, сколько страданий и времени потеряли осужденные и пострадавшие, а также их семьи, из-за такого поведения некоторых судей?" – задал вопрос президент судьям страны.



Также глава государства отметил, что в 2023 году по кассационным жалобам прокуроров было отменено 11 незаконных судебных актов из-за назначения слишком мягкого наказания.



Это не первый случай, когда Эмомали Рахмон критикует работу судей и выражает обеспокоенность коррупцией в судебной системе. Пять лет назад он также говорил судьям, что "коррупционные действия не только снижают престиж судебных органов, но и подрывают доверие народа и уважение к государству".



В Таджикистане работает более 400 судей, которые назначаются и освобождаются указом президента.