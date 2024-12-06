Эффект бумеранга. Volkswagen может пасть жертвой русофобской политики Евросоюза

00:03 07.12.2024

06.12.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



Забастовочная волна нарастает



С понедельника почти 100 тысяч сотрудников автопроизводителя Volkswagen выйдут на предупредительные забастовки по всей Германии. Как пишет местная пресса, рабочие протестуют против закрытия части производств на территории ФРГ (речь идет как минимум о трех заводах), что повлечет за собой сокращение десятков тысяч сотрудников.



Выступая на днях на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!", Президент РФ Владимир Путин не мог пройти мимо близкой ему (в силу почти пяти проведенных в Германии лет) немецкой темы. Говоря о нынешних проблемах одного из символов германского автопрома, концерна VAG (Volkswagen Audi Gruppe), российский лидер, в частности, отметил, что внезапный уход западных и в том числе немецких производителей с российского рынка лишил их не только миллиардной прибыли, но и максимально комфортных условий работы, которые им не предлагала ни одна другая страна, включая собственно ФРГ.



"Особенность немецких вложений заключалась в том, что они не стремились к тому, чтобы получать быстрые деньги. Они вкладывались вдолгую, в промышленность. И сейчас смотрите, какие проблемы у Volkswagen. Зачем Volkswagen ушел с российского рынка? Не только бы здесь работал, не только бы продавал свою продукцию даже в условиях высокого уровня локализации этой продукции, а еще и компоненты бы продолжал поставлять, получал бы замечательную выручку. Мы никогда ничего не делали нерыночного, никаких мер нерыночного регулирования... не создавали для наших немецких друзей на российском рынке, таких, которые создавались в других местах. Сейчас можно все что угодно свалить на менеджмент Volkswagen, только бы не замечать своих собственных ошибок. В данном случае я говорю о тех регуляторах на уровне правительства, которые принимают соответствующие решения. Они ни в чем не виноваты, виноват всегда менеджмент", – подчеркнул глава нашего государства.



Говоря об ошибках руководства Германии, Путин несомненно имел в виду политически мотивированные решения, связанные с антироссийскими санкциями и вынужденным отказом немецких компаний от сотрудничества со своими российскими партнерами. Причем применительно к ФРГ последствия таких решений коснулись буквально всех граждан страны.



Отсутствие по известным причинам поставок российского трубопроводного газа, обеспечивавшего до 60% потребностей германской экономики, больно ударило по кошельку каждого немца.



Но это стало, так сказать, прямым следствием европейской санкционной политики, которой Берлин следовал безропотно, несмотря на явные противоречия между интересами захвативших в ЕС власть фанатиков-русофобов и собственно нуждами немецкой промышленности.



То, что происходит сегодня в германском автопроме, это уже вторичный эффект санкций, эффект бумеранга, если хотите, при котором немецкую промышленость добивают не столько высокие цены на энергоносители, сколько общее падение экономики, связанное с конфронтационной политикой на уровне Евросоюза.



Еще неделю тому назад сотрудники Volkswagen, желая спасти родное предприятие и сохранить там рабочие места, заявили о своей готовности отказаться от повышения зарплат ради будущего компании.



Как предложили глава совета работников VW Даниэла Кавалло и руководитель IG Metall (профсоюзная организации, объединяющая работников в сфере металлообработки) Торстен Грегер, сэкономленные средства планируется направить в специальный фонд развития, чтобы поддержать стратегические инициативы компании, а взамен руководство Volkswagen должно гарантировать отказ от массовых увольнений.



Но в итоге Volkswagen отверг предложения IG Metall о создании фонда, заявив, что решить накопившиеся проблемы таким способом возможным не представляется. После чего Грегер объявил о начале массовой забастовки с 9 декабря.



"Слова уже закончились, настало время действий", – подчеркнул профсоюзный лидер.



Символическое завершение так называемого "периода мирного урегулирования конфликта" было отмечено акциями с участием нескольких сотен работников у штаб-квартиры Volkswagen в Вольфсбурге, где профсоюз организовал мероприятие с колокольным звоном, а также в Цвикау, где в ход пошли уже дымовые шашки.



Впрочем, я, как и Президент нашей страны, не склонен обвинять во всех бедах VAG менеджмент компании. Проблемы Volkswagen стали результатом политических игрищ глобалистов, решающих свои вопросы за счет промышленности стран Евросоюза.



Ну а как иначе можно расценивать закрытие VW своего завода в китайской провинции Синьцзян, после того как руководство концерна обвинили ни много ни мало в угнетении уйгурского национального меньшинства.



"Завод в городе Урумчи был открыт VW в 2012 году совместно с китайским партнером SAIC и стал первым автопроизводством в регионе. Стоимость проекта составила 170 миллионов евро. Руководство Volkswagen долгое время отрицало наличие доказательств нарушения прав человека на объекте, но давление со стороны международного сообщества росло. В сентябре этого года более 50 парламентариев из разных стран призвали компанию покинуть регион", – сообщает BILD.



Тема "угнетения" уйгуров давно уже является одной из центральных в попытках давления Запада на Китай. VAG, по сути, стал разменной монетой в этой борьбе, которая продиктована исключительно политическими интересами глобалистов, желающих через пресловутый национальный вопрос раскачать ситуацию внутри КНР. Знакомый почерк, неправда ли?



В результате, несмотря на заявления генерального директора VW Томаса Шефера о том, что концерн остается привержен стратегическому присутствию в Китае, продажи автомобилей марки Volkswagen в стране за первые девять месяцев 2024 года упали на 12%.



Но не стоит думать, что жертвами безумной политики евроглобалистов стал только немецкий "народный автомобиль". Его "старшие" братья Mercedes-Benz и BMW также давно уже обивают пороги высоких берлинских кабинетов, требуя разрешения вернуться на российский рынок.



Еще одно внебрачное дитя германского автопрома, компания Ford, являющаяся такой же его частью, как и "автохтонные" немецкие предприятия, намедни сообщила о планах по сокращению почти трех тысяч рабочих мест в Германии.



Основной удар придется на завод в Кельне, где будут ликвидированы около четверти рабочих мест. Решение связано с большими убытками компании в сегменте легковых автомобилей, дорогой перестройкой на производство электромобилей и жесткими экологическими стандартами. Ситуацию усугубляет резкое падение спроса на электроавтомобили после прекращения государственного субсидирования. "Мы вынуждены принимать сложные, но решительные меры для обеспечения конкурентоспособности Ford в Европе", – цитирует BILD заявления топ-менеджера Ford Маркуса Вассенберга.



Помнится, эта компания тоже уходила из России, громко хлопая дверью. И что теперь?



Как показывает практика, политическая целесообразность, поставленная во главе угла, еще ни разу не оказывала позитивного влияния на развитие экономики. В ситуации же, когда политикой в Европе рулят оголтелые фанатики, впору ожидать не просто банальных трудностей, а форменной катастрофы, способной утянуть за собой на дно весь Евросоюз.