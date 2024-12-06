В 181 китайском вузе изучают русский язык

00:07 07.12.2024 Пекин, 2 декабря /Синьхуа/ -- К настоящему времени в 181 китайском вузе есть специальность "русский язык", свидетельствуют актуальные данные независимой консалтинговой компании в области высшего образования ShanghaiRanking Consultancy.



Член Совета по образованию при Китайско-Российском Комитете дружбы, мира и развития Хуан Мэй объяснила такой показатель растущим количеством вакансий с требованием знания китайского и русского языков.



"На фоне того, что в этом году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, и в настоящее время китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, находятся на беспрецедентно высоком уровне, две страны поддерживают тесные связи и сотрудничество в политической, экономической, культурной, образовательной и других областях, что создает огромный спрос на специалистов смежных направлений, владеющих китайским и русским языками", - добавила Хуан Мэй, также являющаяся профессором Института русского языка Пекинского университета иностранных языков /ПУИЯ/.



МОЛОДОЙ РУСИСТ



Четверокурсница Института русского языка ПУИЯ Е Вэнь недавно сдала экзамены для поступления в магистратуру по специальности "Конференц-перевод".



Девушка, родом из города Цзинань /пров. Шаньдун, Восточный Китай/, стала русистом почти 10 лет назад, когда начала учить русский язык в седьмом классе средней школы в 2015 году.



"В то время мои родители посчитали, что у китайско-российских отношений блестящие перспективы, поэтому они сделали выбор за меня, решив, что я должна учить русский как первый иностранный", - отметила студентка.



За 6 лет учебы в Цзинаньской школе иностранных языков Е Вэнь прошла основные этапы изучения русского языка. За период с 2019 по 2024 гг. из этой школы выпустилось 15 абитуриентов, получивших право на получение образования в России за счет ассигнований из федерального бюджета.



После поступления в университет Е Вэнь заняла первое место среди первокурсников и второкурсников в финале 15-го Всекитайского конкурса по русскому языку, где ей вручила награду профессор Хуан Мэй, которая также начала учить русский язык в средней школе и была награждена Пушкинской медалью за вклад в содействие китайско-российским культурным обменам в мае 2024 года.



"Изучение языка требует большой усидчивости и пожизненной страсти", - заявила Е Вэнь, которая до сих пор упорно трудится над своим произношением и совершенствованием навыков разговорной речи.



"Китайские студенты выбирают специальность "русский язык" по разным причинам. Русский язык, прежде всего, является одним из самых широко используемых языков в мире и играет важную роль в международном общении. Россия не только обладает передовыми технологиями и богатым опытом в таких областях, как авиация и космонавтика, энергетика, информатика, медицина, но и занимает важное место в мировой культуре благодаря своему наследию в области литературы, музыки, кинематографа, танцев и др.; Кроме того, китайско-российское сотрудничество в области образования еще больше углубилось, а такие механизмы, как совместные образовательные программы и программы студенческого обмена, предоставили студентам двух стран еще больше возможностей", считает Хуан Мэй.



Как сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, в России в 2023-2024 учебном году обучались 48 тыс. граждан Китая без учета студентов подготовительных факультетов, что почти на 10 тыс. больше, чем годом ранее. Она добавила, что в вузах Китая проходят обучение свыше 16 тыс. российских студентов.



По ее словам, Китаю и России удалось добиться значимых результатов в области межвузовского сотрудничества, флагманом которого выступает Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне, проект Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Пекинского политехнического института. В настоящее время в МГУ-ППИ открыто 10 факультетов, на которых обучаются более 2 500 студентов.



"ЗАБЫТАЯ НАУКА"



С наступлением нового семестра в Пекинском университете, который является одним из самых престижных вузов Китая, в то время как первокурсники факультета русского языка разными способами пытаются научиться выговаривать букву "р", перед примерно десятью магистрантами стоит другая сложная задача - древнерусский язык.



Их преподаватель Инь Сюй, 34-летний ассистент-профессор, специализируется на изучении исторических документов, написанных на старославянском, древнерусском и церковнославянском языках.



Эта редкая специализация, которая кажется многим студентам непрагматичной и бесполезной для трудоустройства, заинтересовала Инь Сюя, когда он учился на первом курсе магистратуры и изучал тексты на древнерусском языке.



После завершения обучения в Пекинском университете он продолжил получать образование в Московском Государственном университете, где изучая различные дисциплины под руководством высококвалифицированного преподавательского состава значительно расширил свой кругозор относительно этой "забытой науки". Он стал первым для своего научного руководителя студентом из континентальной части Китая.



Как сказал Инь Сюй, в результате исследований и анализа он и его научный руководитель пришли к выводу, что грамматический словарь русского языка появился уже в конце 16-го века, а не в 20-м веке, как общепризнанно считалось ранее в научных кругах.



"Древнерусский язык - неотъемлемая часть изучения русистики, которую нельзя обойти стороной", - подчеркнул Инь Сюй. Никогда не сомневающийся в своем выборе, он собирается в будущем написать учебное пособие по древнерусскому языку, надеясь подготовить большее количество специалистов по этому направлению. "Изучение древнерусского языка помогает его исследователям лучше понимать полученные из первых рук материалы", - сказал он.



Как было подтверждено в предыдущих исследованиях, самые ранние контакты между Китаем и Россией поддерживались с помощью языка-посредника, заявил Инь Сюй, отметив, что как в исследованиях, так и в межнациональном общении, опосредованный перевод с помощью третьего языка может приводить к потере значимой информации.



"Теперь по мере роста числа людей в обеих странах, изучающих государственные языки друг друга, двусторонние гуманитарно-культурные обмены становятся все более тесными, а народы двух государств постепенно углубляют взаимное понимание", - добавил он.



КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК В РОССИИ



На тематической выставке, посвященной услугам в области образования, в рамках состоявшейся в Пекине Китайской международной ярмарки торговли услугами /CIFTIS/ 2024 года были представлены некоторые знаковые проекты по международному обучению китайскому языку, что привлекло внимание огромного числа посетителей.



Как сообщил присутствовавший на выставке представитель из Центра языковых обменов и сотрудничества между Китаем и зарубежными странами, по итогам первых девяти месяцев этого года около 11 тыс. россиян сдали стандартизированный квалификационный экзамен по китайскому языку /HSK/, что составило примерно 82 проц. от аналогичного показателя, зафиксированного в 2023 году.



Россиянка Мария Родионова, успешно сдавшая экзамен HSK на самый высокий уровень еще в 2021 году, недавно приняла участие в восьмидневном семинаре в городе Сиань провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ для повышения переводческих навыков.



Совместно организованный вышеуказанным центром и Сианьским университетом иностранных языков семинар направлен на подготовку высококвалифицированных переводчиков китайского языка на основе актуальных учебных материалов об истории и культурном наследии провинции.



"В то время в моем маленьком городе сложно было найти учителя азиатского языка, но мой папа смог через знакомых его отыскать. Сходив на первый урок, я влюбилась в китайский и после окончания школы поехала в Китай на один год изучать язык дальше", - сказала она.



Теперь, россиянка, работающая сегодня письменным переводчиком и онлайн-репетитором китайского языка, учится на специальности "Устный перевод" в одном из пекинских вузов, планируя также заняться и устным переводом.



Она отметила: "Я вижу, что с каждым годом все больше россиян начинает изучать китайский. Во многих школах он уже значится, как второй изучаемый иностранный язык после английского. Это очень меня радует, ведь в моей юности мало кто имел о нем представление".



Китайский язык был включен в программу единого государственного экзамена /ЕГЭ/ в 2019 году. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки России /Рособрнадзор/, ежегодно около 250-300 российских школьников сдают ЕГЭ по китайскому языку, согласно данным Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки России /Рособрнадзор/.



"Китайцы также стали активнее учить русский. Я уверена, что это еще больше укрепит отношения между нашими странами и будет способствовать углублению контактов и развитию новых проектов и отраслей", - сказала она. /Авторы статьи: Фан Цзюаньвэй, Ли Синьжуй, Цай Синьи и Ян Чжаньфэй/



(Редактор:Чу Мэнци,Deng Jie)

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