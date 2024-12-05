Конституционный суд Румынии аннулировал результаты выборов: Не пускать Джорджеску!

00:13 07.12.2024

В Румынии аннулировали итоги первого тура президентских выборов. Весь электоральный процесс будет перезапущен. Такое решение после пяти часов обсуждений принял сегодня, 6 декабря, Конституционный суд. Теперь правительство должно назначить новую дату и утвердить календарный план.



Утром судьи срочно собрались на консультации из-за новых запросов об отмене выборов. Они поступили после того, как президент Клаус Йоханнис рассекретил отчеты спецслужб о предвыборной кампании независимого кандидата Кэлина Джорджеску, который выступал с критикой политики ЕС и НАТО.



Бухарест, увидев в суверанисте угрозу европейскому курсу страны и ее участия в военном блоке, сделал все возможное, чтобы исключить его из избирательной компании, в которой он мог одержать победу над лидером проевропейской либеральной партии "Союз спасения Румынии" Еленой Ласкони.



Румынские спецслужбы быстро заявили, что Кэлин Джорджеску проводил агрессивную предвыборную кампанию в TikTok, которую финансировали аффилированные с Москвой лица. Вчера румынская Генпрокуратура начала в отношении него расследование по "признакам подкупа избирателей, в том числе посредством онлайн-кампаний, а также отмывании денег". В свою очередь МИД Бухареста, как всегда бездоказательно, обвинил Россию в "попытке вмешательства" в президентские выборы.



Как сообщало EADaily , Румыния могла впервые избрать первого независимого от Брюсселя президента, что стало бы решающим выбором для будущего этого государства в ЕС и НАТО. Политическая позиция и популярность Джорджеску вызвала также опасения Вашингтонского обкома.



"Прогресс, достигнутый с трудом Румынией в ее закреплении в трансатлантическом сообществе, не может быть поставлен под сомнение иностранными игроками, которые пытаются отвлечь внешнюю политику Румынии от ее западных альянсов",

- предупредил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.