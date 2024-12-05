Лондон не оставляет попыток "влезть" в Афганистан через Доху

00:16 07.12.2024

Спецпредставитель Британии по Афганистану Эндрю МакКубри провел в Дохе переговоры с министром по международному сотрудничеству Марьям бинт Али бин Насер Аль Миснад. Об этом сообщает Ariana News.



Согласно заявлению МИД Катара, обсуждалась необходимость укрепления двустороннего сотрудничества в области здравоохранения, образования, гуманитарных и проектов развития в Афганистане. Катарские и британские официальные лица подчеркнули, что встреча является "свидетельством стратегической приверженности двух стран поддержке народа Афганистана".



Напомним, что после вывода оккупационных войск западной коалиции в августе 2021 года из Афганистана большинство стран мира сотрудничают с "Исламским Эмиратом Афганистан" (самоназвание страны у талибов*) только в гуманитарной сфере. Некоторые страны региона установили дипломатические отношения. Однако на Западе не оставляют попыток так или иначе установить контроль над разоренной страной, не признавая правительство талибов* и удерживая у себя средства афганского ЦБ в размере около 9 млрд долларов.



Катар, в свою очередь, считается дипломатическим, экономическим и гуманитарным сторонником Афганистана и трижды принимал у себя встречу в Дохе. Однако, по мнению экспертов, эти встречи пока не принесли ощутимых результатов, поскольку санкции не были сняты, а должностные лица Исламского Эмирата не были исключены из черного списка.



*Террористическая организация, запрещена на территории РФ