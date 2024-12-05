Памятка патриоту России. 12 тезисов патриотического катехизиса, - Вардан Багдасарян

00:19 07.12.2024

Нам нужен краткий, мотивирующий на борьбу за Отечество и его идеалы документ. Таким документом в СССР являлся "Моральный кодекс строителя коммунизма". В нем через 12 позиций предельно концентрированно заявлялись ключевые ценности советской идеологии. Сегодня нужен обновленный под реалии современного этапа борьбы идеологический кодекс патриота России. Вашему вниманию для обсуждения и доработок предлагается двенадцать тезисов патриотического катехизиса.



1) Знай, что враги России есть враги Бога и человечества, враги всего того, во что ты веришь и что ты любишь.



2) Знай, что враги России: сатанисты, нацисты, извращенцы, либералы, - хотят погубить душу каждого из нас, лишить чувств и разума, присвоить наши земли, поработить человечество, установить диктатуру насилия и геноцида.



3) Знай, что Россия непобедима, потому что с ней Бог, за ней правда и великая история побед.



4) Знай, что ненависть врагов к России и ее прошлому происходит из-за невозможности взять верх над ней, что она есть главное препятствие на их пути к мировому господству.



5) Знай, что Россия непобедима, ее грядущая главная Победа неизбежна, и Победа эта откроет путь человечеству к гармонии и счастью.



6) Знай, что сила России в ее духе и воле, ее ценностях, ее святых и героях. С кем дух и воля, тот и обладает силой, а потребление и разврат порождают слабость.



7) Знай, что другая ее сила - в братстве народов, их единстве, понимании России как общего дома всех российских национальностей.



8) Знай, что третья сила России в святости уз товарищества, коллективизме и сплоченности, что предать товарищей есть тягчайшее моральное преступление.



9) Знай также, что твоя сила в твоей семье, твоем доме, и Россия как семья семей объединяет эти силы, что стоит она на любви, а любовь побеждает смерть.



10) Знай, что врагам России известна ее сила, и они стремятся подорвать ее, воздействуя на тебя, на твое сознание, используя обман и развращение.



11) Знай, что труд твой и жертвы твои есть вклад в дело общей Победы.



12) Знай, что будущее обретается в борьбе, и что наша борьба есть борьба добра со злом, жизни со смертью. Будь на стороне добра и света, будь на стороне России, и ты победишь!