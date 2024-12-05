Новым генсеком ОБСЕ стал экс-глава МИД Турции Феридун Синирлиоглу

00:29 07.12.2024

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) назначила новое руководство, должность генерального секретаря организации теперь займет экс-глава МИД Турции Феридун Синирлиоглу. Об этом написал действующий председатель организации, глава МИД Мальты Ян Борг на своей странице в X.



"Феридун Синирлиоглу (Турция) - генеральный секретарь ОБСЕ", - говорится в посте.



На должность директора бюро по демократическим институтам и правам человека назначили Марию Телалян из Греции. Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств стал Кристоф Камп из Нидерландов, а представителем организации по вопросам свободы СМИ - Ян Браату из Норвегии.



ОБСЕ - международная организация, занимающаяся вопросами безопасности, которая была основана в 1973 году. В нее входят 57 государств, в том числе Россия, Украина, США, Великобритания, Франция, Германия и другие.



До Синирлиоглу пост генерального секретаря ОБСЕ занимала Хельга Мария Шмид, она занимала эту должность с 2020 года в течение трех лет, а затем была переизбрана до сентября 2024 года.



Синирлиоглу родился в 1956 году. Он был министром иностранных дел Турции с августа по ноябрь 2015 года. После этого, в период с 2016 по 2023 год, он занимал пост постоянного представителя Турции при Организации Объединенных Наций.