В ловушке Фукидида. Как энергетика становится элементом гибридной войны, - Николай Петров

00:34 07.12.2024

06.12.2024

В ловушке Фукидида

Демократия и рыночная экономика больше не работают на Западе, а попытки вытеснить России с энергорынка приведут к коллапсу мировой экономики – об этом говорят участники открывшегося в Рас-эль-Хайме (ОАЭ) XVII Веронского Евразийского экономического форума.



Его тема в этом году - новая архитектура сотрудничества для современной экономики. В нем принимают участие представители правительственных и предпринимательских кругов из ОАЭ, Италии, России и других стран, которые обсуждают развитие международных экономических связей в условиях возрастающих геополитических рисков. Организатором Форума выступает итальянская некоммерческая Ассоциация "Познаем Евразию" в сотрудничестве с Фондом Росконгресс и Торгово-промышленной палатой ОАЭ.



"Мир переживает сейчас историческую фазу конфликта, которую определяют, как "столкновение цивилизаций", - отметил вице-премьер Сербии Александр Вулин. - Мы говорим о глобальном Западе и глобальном Юге. Не существует глобального Запада или глобального Юга: существует столкновение ценностей, и сегодня мы ясно это видим. Правительства, которые мы называем глобальным Западом, имеют разные ценности: нет Бога, нет нации, нет естественной семьи, мы все - часть глобализации, мы все - потребители и все. Есть и другие цивилизации, которые говорят, что есть Бог, нация и естественная семья. Мы столкнулись со столкновением цивилизаций. Для западных СМИ то, что я говорю, является подрывным, но это естественные вещи, которые происходят в условиях демократии. Демократия и рыночная экономика больше не работают на Западе.



У меня много сомнений по поводу рыночной экономики. Но когда я слышу, как страны Запада говорят, что на рынке должно быть разрешено все, а затем блокируется инвестор из России, Китая, Индии или Эмиратов, что это? Это означает отказ от традиционных рыночных ценностей".



По его словам, после бомбардировок Сербии Запад полностью и окончательно утратил моральную силу, позволяющую выражать свое доминирование. "Как заставить людей признать священность границ Украины, если границ Сербии нет? Без моральной силы вы не сможете руководить миром. Они потеряли это навсегда, когда насиловали мою страну и продолжают это делать", - сказал, имея в виду США и другие страны НАТО, Александр Вулин.



Разрушение однополярной системы и эволюция к многополярности - процесс, который можно притормозить или сдержать, но уже не остановить, заявил в свою очередь на Форуме глава итальянской ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико, который назвал ярким примером этого процесса быстрое развитие БРИКС.



Как подчеркнул профессор, эта организация не диктует другим, что и как они должны делать, а разрабатывает общую платформу действий в международной геополитике и обеспечивает достижение компромиссов по самым острым вопросам между конкурирующими странами и не всегда закадычными друзьями. Это дает результаты, и недавний пример - соглашение, достигнутое накануне саммита БРИКС в Казани между Индией и Китаем о патрулировании в конфликтной приграничной зоне. Еще один пример - Новый банк развития, или банк БРИКС, который три недели назад стал партнером G20 на ее саммите в Рио.



"Мы наблюдаем быстрый рост числа стран, стремящихся войти в БРИКС. Стремление настолько сильное, что на данный момент оно неуправляемо. Около сорока стран публично выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС, из них 23 уже подали официальную заявку. Поэтому был специально создан статус Партнера БРИКС, который получают 13 стран", - сказал Антонио Фаллико.



"Ситуация ухудшается уже давно. Украина, Израиль, вообще международная ситуация не была такой напряженной уже несколько десятилетий. Невероятная последовательность: кризис в Германии, Франции и внимание к избранию Трампа, внимание к Южной Корее", - сказал, выступая на полях Форума, бывший премьер-министр Италии Романо Проди.



"Мы, - отметил он, - переживаем потрясения. Нестабильность во всем мире. Мы находимся на этапе адаптации. Необходимое разъяснение может произойти только в ходе диалога между Трампом и Си Цзиньпином. До тех пор напряженность будет сохраняться с возможностью дальнейших инцидентов".

Мы движемся к региональному разделению. Негативные последствия будут видны, и тогда возникнут необходимые компромиссы. Никого не интересует фрагментация, которая мешает нам подготовить будущее и внутренний рост. Это хаос. Местные соглашения - это политическая и экономическая цель. Существует потребность в новом порядке, который сделает возможными необходимые компромиссы, и в терпимой глобализации, обусловленной правительственными соглашениями. Это компромисс, который нужен миру сегодня, и он может произойти только при условии соглашения между Китаем и США", - полагает бывший премьер.



"Прощание с иллюзиями. Мировая энергетика в ловушке Фукидида" - доклад под таким называнием представил на Форуме главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин.



Глава "Роснефти" отметил, что мировая энергетика стала одним из инструментов гибридной войны США и напомнил, что эта ситуация была описана крупнейшим древнегреческим историком Фукидидом, который в своем труде "История Пелопонесской войны" описал классическую ловушку: страх гегемона перед возникновением альтернативных глобальных центров силы неизбежно приводит к войне с ними.



Говоря об этом, Игорь Сечин привел убедительные примеры продолжающегося увеличения в мире спроса на ископаемое топливо. Так, только неизбежное повышение уровня жизни населения развивающихся стран хотя бы до половины уровня "золотого миллиарда", потребует роста добычи нефти почти в 2 раза.



Глава "Роснефти" указал на ошибочность политики западных стран, направленной на вытеснение России с энергорынка. По его словам, это неизбежно приведет к коллапсу мировой экономики. Совокупная стоимость природных богатств России составляет 100 триллионов долларов, что позволяет обеспечить надежность поставок энергоносителей зарубежным партнерам в долгосрочной перспективе.



Докладчик указал, что пользуясь статусом мирового гегемона, США делают ставку на создание особых условий для своей экономики за счет других участников рынка, в том числе союзников. "Эта война, - сказал он, - уже началась. На разных театрах она развивается по-разному. Где-то горячая, а где-то гибридная: в сфере технологий, климата, финансов, торговли и культуры. К сожалению, сегодня мировая энергетика не является исключением и стала одной из целей и инструментом этой гибридной войны".



Однако, как отметил глава "Роснефти", США не смогли реализовать взятые на себя полномочия лидера и не обеспечили необходимые условия для поддержания справедливого миропорядка. "Америка допустила утрату лидерства в научно-технологической, промышленной и финансовой сферах, что еще 20-30 лет назад сложно было себе представить", - подчеркнул он, отметив, что доминирование США и в экономике и торговле снижается. А в результате, как отметил Сечин, размывается, прежде безусловное, влияние США на политические процессы в мире.



Экономический рост в развивающихся странах и развитие центров обработки данных (ЦОД), по прогнозам Bank of America, приведут к годовому приросту потребления энергии до 9 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в сутки при текущем мировом потреблении в 300 миллионов. При этом, в следующем году производство электроэнергии из возобновляемых источников может вырасти на 2 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Таким образом, роль нефти и газа в мировом энергобалансе не только не уменьшится, а возрастет, сделал вывод российский докладчик.



Много говорили на Форуме о проблеме санкций, отметив, что решением для вопроса торговли в таких условиях является развитие международных связей и национальных валют.



Как заявил на форуме глава банка ВТБ Андрей Костин, необходимо создать параллельную западной инфраструктуру и искать альтернативные пути. В то же время становится все более очевидно, что позиции США не являются незыблемыми, указал основатель проекта "Инвестиции Лазовского" Максим Лазовский.



"Догнать Америку мы уже смогли. А долгосрочно обогнать мы сможем ее вместе с государством и в рамках совместных инициатив инвесторов и регулятора - государственно-частных партнерств", - подчеркнул он.