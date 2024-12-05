Насколько серьезны первые угрозы Трампа. Сeйчас лучшее вложение это банковский депозит, - Александр Разуваев

00:36 07.12.2024

Дональд Трамп объявил, что введет пошлину в 100% для стран БРИКС, если те попытаются заменить доллар в международной торговле. Создадут свою валюту. Имеется в виду единая национальная валюта блока, которая бы использовалась для торговли внутри объединения. Россия вряд ли откажется от рубля, Китай от юаня и.т.д.



На первый взгляд, Трамп стреляет из пушки по воробьям. С точки зрения, реальной политики и экономики американскому доллару ничего не угрожает. Доля доллара в торговых операциях по всему миру превышает 80%, резервы стран на более чем 60% состоят из американской валюты. Какие могут быть опасения? Однако, на самом деле, проблема есть, и создали американцы ее себе сами. Превратив доллар в оружие против России, самоходный дед Байден запустил процесс дедолларизации. Он идет со скрипом и не всегда гладко. Но все участники мирового рынка, желающие торговать с Россией, понимают - нужна альтернатива американской валюте.



Ситуация заставила российские власти начать регулирование промышленного майнинга и запустить исламский банкинг в четырех регионах России. Понятно, что отказ от доллара - это очень длительный процесс. Однако заявление Трампа это свидетельство того, что замена доллара может быть найдена или самостоятельно создана. И американский политик угрозами и бахвальством пытается остановить этот процесс. При этом с США Россия исторически торгует мало. И нам угрозы избранного американского президента в общем фиолетовы.



В плане сбережений ситуация также меняется. По оценкам Банка России по состоянию на лето 2022 года на руках у россиян находилось около $100 млрд. в долларах и евро. При этом доля доллара была однозначно больше. Однако, высокие ставки по банковским вкладам и рост числа частных инвесторов на Мосбирже до 34 млн. заставил многих россиян избавиться от американской валюты и вложиться в российскую экономику. Даже самые консервативные россияне предпочитают сейчас сберегать в юанях и золоте, считая доллар США рисковым санкционным активом.



А как дела у доллара на мировом рынке ? Американская валюта подешевела к евро, иене и фунту после того, как Дональд Трамп предложил Скотта Бессента на должность главы Минфина. Бессент - финансист, инвестор, миллиардер. Был главным инвестиционным директором Soros Fund Management и основал свой хедж-фонд Key Square Group. Планы Бессента мягче, чем у избранного президента. Он предложил политику "3-3-3": увеличить ВВП США на 3%, нарастить добычу нефти на 3 млн баррелей в сутки и сократить дефицит бюджета страны на 3% к 2028 году. Планы по введению пошлин могли развязать торговые войны, расшатать рынки и взвинтить инфляцию в стране. Из-за этих опасений доллар рос восемь недель подряд. Однако, теперь рынки уверены, что политика Трампа будет мягче.



Сейчас лучшее вложение для рядовых россиян это банковский депозит. Далее приходится выбирать между долларом и рынком акций. Инфляция в России будет однозначно выше, чем в США. А значит американский доллар, даже несмотря на снижение ставки ФРС, покажет плюс. Относительно объема ВВП акции торговались дешевле текущих уровней только дважды: в феврале 2022 года (начало СВО) и сентябре 2022 года (частичная мобилизация). Так что акции смотрятся интересней. Особенно акции экспортеров, которые должны выиграть от ослабления рубля (Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз) и компании, которые выигрывают от импортозамещения, прежде всего, айти сектор – Группа Позитив, Астра и.т.д.