 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
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Суббота, 07.12.2024
00:58  Презентация вышедшего на русском бестселлера Хань Шаогуна "Словарь Мацяо" (ярмарка NON/FICTIO№, 7/12)
00:37  Презентация романа "Сыны тьмы" индийского писателя Гурава Моханти
00:36  Насколько серьезны первые угрозы Трампа. Сeйчас лучшее вложение это банковский депозит, - Александр Разуваев
00:34  В ловушке Фукидида. Как энергетика становится элементом гибридной войны, - Николай Петров
00:29  Новым генсеком ОБСЕ стал экс-глава МИД Турции Феридун Синирлиоглу
00:19  Памятка патриоту России. 12 тезисов патриотического катехизиса, - Вардан Багдасарян
00:16  Лондон не оставляет попыток "влезть" в Афганистан через Доху

00:13  Конституционный суд Румынии аннулировал результаты выборов: Не пускать Джорджеску!
00:07  В 181 китайском вузе изучают русский язык
00:03  Эффект бумеранга. Volkswagen может пасть жертвой русофобской политики Евросоюза
00:02  Безразличие и коррупция. Президент Таджикистана раскритиковал представителей судебной системы
00:00  Задержан глава Налоговой службы Кыргызстана Алтынбек Абдувапов (вместе с заместителями)
Пятница, 06.12.2024
22:42  Месть Ле Пен или крах Макрона: Франция осталась без премьера и бюджета
22:39  Российская теруба "Дружба" вновь качает нефть в Европу через Украину
22:38  Владимир Овчинский: Живые мишени - Трамп и его команда
22:35  Скончался академик Евгений Велихов
22:31  Как Киргизия и Таджикистан поделили границу
22:27  Haber7: события в Алеппо усилили позиции Турции в Сирии
22:25  Как Грузии не пойти по пути Украины
22:23  Как страны Центральной Азии распределили воду на межвегетацию
22:18  Департамент полиции на транспорте Казахстана возглавил бывший замминистра внутренних дел
22:15  60% всех переезжающих в Россию - мигранты из стран Центральной Азии
22:12  Сколько зарабатывают представители "четвертой власти" в Казахстане?
16:59  Растоптавший православный крест дагестанский блогер Ярмагомедов получил 7 лет колонии
16:54  Кто напал на Сирию? И почему сейчас? - Владимир Овчинский
15:05  В Москве подвергся нападению редактор сайта ЦентрАзия В.Хлюпин
14:59  Кризис индустрии чипов в Америке: компания Intel переживает нелегкие времена, - В.Прохватилов
14:52  Исчезающая вероятность украинского восстания, - Ростислав Ищенко
14:16  Старушка Европа очень хочет помереть? - Е.Пустовойтова
14:15  Запад все больше погружается в кризис: Франция лишается правительства, а Макрону предлагают уйти в отставку, - В.Русов
13:37  Сирийские боевики готовятся к долгому правлению. Враги Асада увеличивают территориальные приобретения, - Игорь Субботин
13:21  Экс-главу госинспекции в АПК Минсельхоза Казахстана Абдикаримова посадили на 3,5 года за взятки
13:18  Александр Проханов: Священный завод - "Уралмаш"
13:14  Казахстан вкладывает деньги в науку и высшее образование: когда ждать отдачи
13:09  "Россия зовет! .. биткоин". Валюта, которую никто не запретит
13:01  Одил Темиров вновь возглавил "Узкимесаноат"
13:00  Подпольная империя: кто зарабатывает на контрабанде в Казахстане и как за это расплачиваемся мы все
12:54  Россия - Турция: "вынужденный брак", - Дженк Башламыш
12:52  Названы победители XIX сезона РосНациональной литературной премии "Большая книга"
12:45  Стало известно о планах Вашингтона свергнуть власть в РФ в 2017 году (история)
12:42  Владимир Путин - новый приверженец биткоина
11:50  Франция осталась без премьера, но с президентом, - НГ
11:42  Журналист Хинштейн назначен врио губернатора Курской области
11:00  Музаффар Камилов вновь возглавил Исламскую академию Узбекистана
10:09  В Грузии произошел перелом в непонятную сторону. Власти и оппозиция заявляют о скорой победе
10:03  ОПЕК+ не отдаст нефтяные котировки на волю Трампа, - А.Башкатова
09:34  Курская дуга, 5 декабря: "котел" в Судже вот-вот захлопнется, численность бандеровцев-потеряшек уже зашкаливает, - Р.Маркуш
01:06  Через три года Арктика очистится ото льда, России нужно готовиться к угрозам с Севера
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Презентация романа "Сыны тьмы" индийского писателя Гурава Моханти
00:37 07.12.2024

07.12
16:00 -16:45
Авторский зал
18+
Презентация книги "Сыны тьмы" с индийским автором Гуравом Моханти
Участвуют: Гурав Моханти
Встреча для любителей фэнтези и индийской культуры.
Знаменитый индийский писатель Гурав Моханти расскажет о своем дебютном романе "Сыны тьмы", который был тепло принят как читателями, так и критиками.
Поговорим о том, как автору удалось совместить элементы мифов и легенд с темным фэнтези и создать уникальную и захватывающую историю.
Также вы сможете задать вопросы автору, узнать о его дальнейших планах и получить автограф!

Источник - moscowbookfair.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733521020


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