Презентация романа "Сыны тьмы" индийского писателя Гурава Моханти

00:37 07.12.2024

07.12

16:00 -16:45

Авторский зал

18+

Презентация книги "Сыны тьмы" с индийским автором Гуравом Моханти

Участвуют: Гурав Моханти

Встреча для любителей фэнтези и индийской культуры.

Знаменитый индийский писатель Гурав Моханти расскажет о своем дебютном романе "Сыны тьмы", который был тепло принят как читателями, так и критиками.

Поговорим о том, как автору удалось совместить элементы мифов и легенд с темным фэнтези и создать уникальную и захватывающую историю.

Также вы сможете задать вопросы автору, узнать о его дальнейших планах и получить автограф!