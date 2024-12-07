Презентация вышедшего на русском бестселлера Хань Шаогуна "Словарь Мацяо" (ярмарка NON/FICTIO№, 7/12)

00:58 07.12.2024

Презентация книги Хань Шаогуна "Словарь Мацяо"

Книжная ярмарка NON/FICTIO№26

7.12.2024

15:00 -15:45

Авторский зал



В издательстве "Синдбад" вышла книга одного из самых известных и оригинальных китайских писателей современности - роман "Словарь Мацяо" Хань Шаогуна. Причудливая форма романа как словаря превращает чтение текста в игру, столь полюбившуюся сотням тысяч читателей по всему миру благодаря Милораду Павичу. История деревеньки Мацяо мастерски инкрустируется в историю о языке, а тесно переплетенные фольклор, поверья и бытовые реалии складываются в портрет Китая середины XX века. О магическом реализме, странной логике использования языка и смелой изобретательности будут беседовать переводчик Алина Перлова и литературный обозреватель и редактор Анастасия Шевченко.