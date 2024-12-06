Что случилось с "КазМунайГазом" на румынских Фокшанах? - Orda.kz

04:11 07.12.2024

06 декабря 2024

Казахстанская нефтяная компания "КазМунайГаз" владеет активами в Румынии, включая месторождение Фокшаны. На этот актив было потрачено более шести миллиардов долларов, но он не приносит значимой прибыли ни самой компании, ни бюджету Казахстана. КМГ столкнулась с финансовыми и юридическими трудностями, неэффективностью управления и отсутствием прогресса при разработке месторождения. Подробности читайте в обзоре от аналитического отдела Orda.kz.



Чемодан без ручки

В румынский проект вместе с платой за покупку вложено более шести млрд долларов, а отдачи от актива вот уже 15 лет нет ни самой НК "КМГ", ни бюджету страны. И бросить чемодан жалко, слишком в него много вложено, и продать любой ценой, не покрыв затраты, кажется тоже очень плохим выходом.



Неблагоприятной ситуации на румынских активах КМГ Orda.kz уже посвящала расследование. Румынский актив для Казахстана имеет только один плюсик. Часть танкеров с кашаганской и тенгизской нефтью вместо трехнедельных ожиданий прохода через проливы Босфор и Дарданеллы быстрее через румынскую "дочку" попадает на рынок. Это косвенно может положительно влиять на экономику тенгизского и кашаганского проектов.



От нынешнего руководителя КМГ Хасенова эффективных действий по решению проблемы с румынским активом ожидать не приходится. Нынешнее руководство умудрилось потерять управление на флагмане казахстанской нефтепереработки Атырауском НПЗ, заняв откровенно отстраненную и двойственную, если не сказать двуличную "и нашим и вашим" позицию в ситуации.



Завод целый год сотрясает череда скандалов, судов, поток уголовных дел (уже пяти), кадровых потрясений, гонений на инженеров и технологов в свете нескончаемого конфликта генерального директора и коллектива. Давно назревшее очевидное кадровое решение по выходу из критической ситуации так и не принимается. Куда такому "страусиному" руководству еще до разрешения проблем, связанных с дочерней компанией в далекой Румынии?



Из отчета КМГ

На прошлой неделе из консолидированного отчета КМГ за девять месяцев 2024 года стало известно об окончательном проигрыше в споре с Национальным агентством минеральных ресурсов (NAMR) Румынии. Иск касался одного из четырех подразделений КМГИ - Oilfield Exploration Business Solutions S.A. (OEBS).



Суть дела такова: еще в 2019 году NAMR уведомило OEBS о предполагаемом нарушении концессионного соглашения на месторождении Фокшаны и подало иск в Парижский арбитраж. В 2022 году суд обязал OEBS выплатить 10,1 миллиона долларов из общей суммы иска в 20 миллионов. Группа компаний КМГ признала этот резерв в своих отчетах. В 2024 году апелляцию OEBS отклонили.



Выплаты согласованы с румынскими налоговыми органами: 30 % суммы идут NAMR, а 70 % выплачиваются по плану реструктуризации долгов до 2026 года.



Начали за здравие...

Редакция Orda.kz решила проследить историю румынских активов КМГ, используя доступные открытые источники. Оказалось, что вместе с покупкой компании "Ромпетрол" (переименованной в КМГИ в 2014 году) КМГ получила права и обязательства на разведку и добычу углеводородов на пяти геологоразведочных участках в Румынии: "Сату Маре", "Зегужань", "Грешу", "Нережу" и "Фокшаны". Примечательно, что изначально таких участков было семь, но два к моменту продажи, видимо, уже утратили актуальность.



Разведку и добычу нефти в Румынии изначально рассматривали как непрофильные активы для КМГ. Планировалось, что один участок будут разрабатывать силами компании, а остальные передадут инвесторам с сохранением контроля за активами.



Название "Фокшаны" впервые появляется в пресс-релизе КМГ от 31 июля 2012 года, где компания объявила о начале бурения первой разведочной скважины на этом участке. В пресс-релизе говорилось:



"Разведочная скважина „КАЗ 1" расположена на северо-западе блока вблизи населенного пункта Фитионешти с проектной глубиной 4200 метров. Вместе с тем компания планирует проведение 2D-сейсморазведочных работ на юго-западной части блока".



Проект подавался как стратегически важный шаг для КМГ и Казахстана: первая в истории страны разведочная скважина за пределами Казахстана. На торжественной церемонии присутствовал временный поверенный в делах Казахстана в Румынии Талгат Калиев, который подчеркнул значимость проекта для укрепления отношений между Казахстаном и Европейским союзом.



Однако на этом публичные упоминания о скважине "КАЗ 1" заканчиваются. Сведения о результатах бурения, успешности разведки или обнаружении углеводородов в последующие семь лет так и не появились.



Было ли бурение?

Складывается впечатление, что либо бурение на Фокшанах не проводилось вовсе, либо его результаты были неудовлетворительными. Вопросы вызывает и информация о партнере по проекту - канадской компании Winstar Resources. Согласно пресс-релизам, Winstar в 2012 году провела 3D-сейсморазведку на участке Мофтину (входящем в блок "Сату Маре"), вложив 3,5 млн долларов. Канадская компания брала на себя 100 % расходов в обмен на обещание доли в проекте, однако впоследствии подала иск против КМГИ, вероятно, из-за невыполнения договоренностей. Чем закончился этот спор, остается неизвестным, но Winstar полностью ушла с румынского рынка.



Вероятно, конфликт с канадским инвестором и отсутствие новых партнеров стали причиной того, что обязательства КМГИ по разработке участка Фокшаны оказались невыполненными или выполненными частично. Это подтверждается разницей между заявленной суммой иска Национального агентства минеральных ресурсов Румынии (20 млн долларов) и присужденной судом суммой (10,1 млн долларов).



Исторический контекст

Фокшаны - место с богатой историей. Именно здесь в 1789 году во время австро-русско-турецкой войны меньшие по численности войска под командованием Суворова одержали убедительную победу над турецкими силами. Однако, в отличие от Суворова, КМГИ на Фокшанах успеха не добилась.