От сексизма до феминизма: как депутаты мажилиса переобуваются в воздухе, - Динара Бекболаева

04:12 07.12.2024

От сексизма до феминизма: как депутаты мажилиса переобуваются в воздухе

06 декабря 2024

Динара Бекболаева



На днях пара депутатов мажилиса стала главными ньюсмейкерами дня, встав на защиту девушек, которых в Казахстане воруют в целях женитьбы, сообщает корреспондент Orda.kz. Вот только интернет все помнит. И Абенов, и Жанбыршин, заявившие, что женщина, мол, тоже человек, не всегда отличались такой принципиальной позицией. Конечно, люди меняются, и мнение тоже могут изменить. И все равно любопытно вспомнить, что же народные избранники говорили всего несколько лет назад.



Народные избранники Мурат Абенов и Едил Жанбыршин на заседании парламента раскритиковали тенденцию красть невесту. Они потребовали строгого наказания для таких горе-женихов.



"Девушка - не товар и не вещь, это человек. Это влияет на всю ее судьбу, ее жизнь. У меня трое дочерей. Мы все желаем, чтобы сватовство состоялось, как положено, по традициям. А это бич общества. Большая проблема. Подобное должно наказываться уголовной ответственностью",

возмутился 4 декабря мажилисмен Жанбыршин.

По словам депутата Мурата Абенова, статистика похищения невест растет из года в год. Он обвинил правительство в бездействии.



"В прошлом году до суда довели 13 случаев, в этом году только в Туркестанской области за восемь месяцев зарегистрировано 18 случаев похищения девушек. Я еще раз предлагаю ввести отдельную статью, касающуюся похищения девушек",

заявил на заседании мажилиса Абенов.

После таких громких высказываний депутаты заработали свою минуту славы - социальные сети и СМИ весь день цитировали их, а комментаторы рукоплескали. Вот только интернет помнит, что Абенов и Жанбыршин не всегда были поборниками прав женщин. Наоборот, один из них когда-то считал, что удел женщины - молчать, а другой и вовсе сам принимал участие в краже невесты.



В 2016 году Мурат Абенов, будучи заместителем главы правления НПП "Атамекен", написал в фейсбуке пост. Он сообщил, что помогал своему другу своровать девушку. Дело было 30 лет назад, но, по словам депутата, он тогда охотно возглавил "преступную группу" по похищению человека.



"Инициатор кражи, мой подельник - хороший друг, с которым мы вместе ходили в кружок бального танца (вы, конечно, не поверите, но это честно). Он поделился планом, мы распределили роли. Рисков мало, выгоды долгосрочные. Орудие преступления - желтое такси „волга ГАЗ 24". Водитель - родной брат мужа потерпевшей. Тоже соучастник. Потерпевшая перед похищением находилась в соседнем от своего доме, где жил ее брат. Мы пришли вечером, когда ее тетя была дома. С тетей был предварительный сговор, она нам накрыла стол, где перед тем как „пойти на дело", мы поели манты и не спеша попили чай",

делился своим подвигом Абенов восемь лет назад.

Правда, сейчас этого поста на странице депутата нет. Возможно, он его удалил. Потому что времена и нравы изменились, и в похищении человека его подписчики ничего веселого больше не видят. Теперь Мурат Абенов - ярый противник кражи невест.



Его коллега по депутатскому мандату Едил Жанбыршин тоже раньше не отличался феминистским настроем. В 2022 году он сделал скандальное заявление, которое возмутило добрую половину казахстанцев. Выступая перед протестующими в городе Актау (а Жанбыршин - уроженец Мангистау), мажилисмен призвал женщин помолчать, пока мужчины говорят.



"Здесь многие болтают, но никто из вас не станет отвечать за кровь народа. Здесь не говорит никакая женщина. У казахов там, где мужчина, баба не говорит",

заявил Жанбыршин.

Пользователи соцсетей обвинили депутата в дискриминации по половому признаку, однако он продолжил стоять на своем. В интервью изданию Azattyq Едил Жанбыршин потом попытался оправдаться.



"При каком мужчине станет говорить женщина? У нас есть такое, хоть и не прописано в Конституции. Это было сказано, чтобы не допускать провокаций, успокоить народ и решить проблему мирным путем. Поэтому я не считаю, что нарушил конституционные права человека",

ответил мажилисмен.

Не прошло с тех пор и трех лет, как Жанбыршин вдруг стал позиционировать себя активным сторонником прав женщин. Впрочем, не впервые этот депутат так резко меняет свое мнение. В бытность акимом города Актау (с 2012 по 2015 годы) Едил Терекбаевич в интервью газете "Не хабар" признался, что поддерживает религиозного деятеля Исматуллу Абдугаппара, осужденного в 2011 за экстремизм и незаконное лишение свободы, повлекшее смерть, и незаконную медицинскую деятельность. Как писали СМИ, на тот момент в Казахстане насчитывалось полмиллиона завербованных Абдугаппаром последователей, в числе которых были даже высокопоставленные чиновники. Религиозного деятеля приговорили к 14 годам колонии.



"Я считаю Исматуллу одним из проповедников традиционного ислама. Я не видел вреда от его деятельности. Наоборот, видел, как он возвращал людей заблудших. Мы убедились, что он ставил на путь истинный наркоманов с помощью духовного очищения, после чего эти люди становились нормальными членами общества. Какая от него угроза государству? Я поддержал его, потому что в его позиции не вижу противоречия с учением, которого придерживались наши предки",

заявил Едил Жанбыршин в 2014 году.

А сегодня, спустя 10 лет, мажилисмен активно критикует в своем инстаграме мракобесие и различные религиозные секты. Он раздает интервью СМИ, где ругает экстремизм и требует запретить читать проповеди в социальных сетях. О былых своих убеждениях Жанбыршин не вспоминает.



Кроме того, в 2022 году Едил Терекбаевич раскритиковал Нурсултана Назарбаева, назвав его "шалом".



"Для построения справедливого государства нужно изменить систему шала! Для построения справедливой экономики нужно разрушить систему дочерей-зятей! Для построения справедливого общества нужно уничтожить секту его младшего брата!"

написал Жанбыршин на своей странице в социальной сети.

А Википедия помнит, что в 2005, 2007 и 2021 годах Едил Жанбыршин охотно принимал благодарственные письма первого президента Казахстана. Тогда депутата, по всей видимости, не смущали ни система Назарбаева, ни его семья.