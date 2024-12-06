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Битва за Курахово: враг цепляется за последние три квартала, оборона ВСУ обрушена по всему Южно-Донецкому фронту, - Р.Маркуш
09:14 07.12.2024

6 декабря 24

Схлопывание "котла" в долине реки Сухие Ялы и захват нашими бойцами местной ТЭС высвободят силы для окружения Покровска
Радомир Маркуш

С "мест" приходит информация об уличных боях в Курахове за здание элеватора, севернее школы № 5 и за многоэтажные дома. К югу от улицы Нагорная-2 российские штурмовики атакуют в направлении дачных участков и микрорайона "Южный". На западе "дорога жизни" для украинских солдат простреливается как в тире.

Однако, по данным пентагоновского портала Liveuamap (заблокированного в нашей стране), город уже фактически перешел под контроль армии России. По состоянию на утро 6 ноября, ЛБС проходит по Соборному проспекту и улице Лермонтова. У этого картодела школы № 1 и № 2
закрашены в красный (российский) цвет. ВСУ удерживают гаражный кооператив "Луч" и три квартала до промки. Территориальные успехи наших штурмовиков свидетельствуют о скором завершении битвы за Курахово, если говорить о жилой застройке.

Говоруны бандеровской информпомойки требуют срочного вывода гарнизона ВСУ из Курахова, чтобы не повторить трагедию "черных запорожцев" в Угледаре. Медийный укровояка с погонялом "Алекс" скулит, что потеря еще одной боеспособной бригады станет невосполнимой, поскольку вновь созданные пiдроздiли фактически не боеготовы.

ВСУ перебрасывают в зону вторжения 155-ю "французскую" бригаду
Показательно, что работающий на ГУР портал DeepState (тоже заблокированный в РФ) призвал готовиться к обороне Покровска/Красноармейска. Дескать, южнее Кураховского водохранилища, включая "кишку" вдоль реки Сухие Ялы, все уже решено - не в пользу захисников.

В аналитике эксперта DS Романа Погорелова говорится, что "ожидается активность россиян в перекрытии логистики в Покровск, как они это делали и делают в других населенных пунктах с целью реализации их планов. Каждый день на штурм отправляется большое количество техники и пехоты и, к сожалению, безостановочное давление приносит свои плоды".

"Потеря Курахово и Великой Новоселки вовсе может высвободить значительное количество сил армии России, которое может быть привлечено для наступления на Покровск", - считает DeepState.

Добавим, что приказ на вывод "хероев" из Курахова не отдан и, скорее всего, не будет подписан по политическим причинам, поэтому важно додавить 79-ю ОДШБр в "кишке" вдоль реки Сухие Ялы, а потом навалиться на ТЭС. А здесь все идет по плану ВС РФ. В центральной части поселка Романовка поднят флаг Российской Федерации.

Также в сети появились кадры с геолокацией активных боевых действий нашей мотопехоты в населенном пункте Успеновка. Судя по видеозаписи, штурмовики достигли сельскохозяйственных построек в восточной части Успеновки, тем самым расширив зону контроля не менее чем на 3,5 км вдоль северного берега реки Сухие Ялы в западном направлении.

Горловина "кишки" сузилась до 1,5 км в районе села. Согласно сведениям "Военной хроники", в районе Константинопольского-Островского обстановка у противника еще более печальная - все чаще ВСУшники бегут с позиций, не вступая в бои.

Как поясняют наши военкоры, это резко меняет ситуацию для гарнизонов ВСУ в Анновке и Веселом Гае, которые фактически попали в оперативное окружение.

Все пути снабжения и отхода у них если не перехвачены физически, то под плотным огневым контролем находятся точно. Выбраться живыми из "кишки" у бандеровцев не получится.

Наша десантура сломала хребет бандеровскому "невзломному" гарнизону на Царь-горе, оборона ВСУ посыпалась
Админ 79-й ОДШБр "Миколаїв" требует арестовать командиров, которые "тупо бросили ребят в мясо". Он пишет, что "дорога к Запорожью в Курахово под русней. Это печально. На самом деле я не знаю, как мы будем купировать эту ситуацию. Таким путем русня очень быстро дойдет до Запорожья".

Он обратил внимание, что Банковая начала мусолить тему с СОЧ (самовольное оставление части) и задался вопросом: "О чем это нам говорит?" Ответ, впрочем, известен любому укровояке: "нет доверия к командованию, правительству и Зеленскому. Нет должной поддержки. Нет ротации. Все это оказывает невероятное психологическое давление, которое приводит к неизлечимой психотравме и побуждает человека бросить оружие и покинуть позиции".

По сути, под СОЧ скрыта другая более страшная проблема - огромные потери ВСУ. Заявления говорящих голов, близких к офису президента, вроде Бутусова из "Цензоры.Нет", о будто бы гибели 105 тыс. "хероев" на фронте, не соответствуют действительности. В ноябре фиксировалось по 2500 случаев якобы дезертирства захисников, хотя такое количество солдат просто не могло просочиться сквозь кордоны военных полицаев. Значит, большинство просто уничтожено, поэтому из двух зол Банковая выбрала меньшее.

На форуме "миколаївцев" утверждается, что обрушение фронта на Южно-Донецком участке произошло из-за обезлюдения пiдроздiлiв, при этом оборона ВСУ фактически стала носить очаговый характер, чем и объясняется обход опорников захисников с последующей их ликвидацией.

По словам украинского блогера Анатолия Шария, "про 100 000 убитых бойцов ВСУ - вполне контролируемый ОП слив. Окно Овертона приоткрывается. Там намного больше 100 000, но надо хоть с чего-то начинать, не повторять же бред наркомана про 32 000".

Тем временем пришла новость о прорыве россиян в поселок Шевченко, являющегося по сути окраиной Красноармейска. Наши продвинулись на этом направлении за сутки сразу на 3 км и закрепились на северном берегу ручья Соленый. Теперь бандеровцы с ужасом гадают, русские будут Покровск окружать или в Днепропетровскую область пойдут? И вправду, интересно!

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733552040


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