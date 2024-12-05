Киргизия и Таджикистан поставили точку в пограничных спорах, - Виктория Панфилова

09:19 07.12.2024

Население региона ожидает восстановления разорванных связей

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

5.12.24

Киргизско-таджикская граница теперь четко определена.

Многолетний пограничный конфликт между Киргизией и Таджикистаном, омраченный вооруженными столкновениями и человеческими жертвами, близок к завершению. Рабочие группы под председательством глав госкомитетов национальной безопасности (ГКНБ) двух стран Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова завершили делимитацию границы. Осталось подготовить документы и передать их на ратификацию в парламенты перед окончательным утверждением президентами Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном.



Активная фаза делимитации киргизско-таджикской границы началась после подписания протокола № 44 главами ГКНБ двух стран 2 октября 2023 года. Хотя содержание протокола держалось в секрете, его авторы заявляли о полном урегулировании пограничных вопросов. Но завершить согласование границы до конца 2023 года, как планировалось, не удалось, поскольку решить все вопросы по последним 50 км границы было невероятно сложно, на это потребовался еще год. Переговоры рабочих групп шли в режиме нон-стоп поочередно в двух странах – в киргизском Баткене и таджикской Исфаре.



Последнее заседание комиссий, состоявшееся в Баткене 4 декабря, завершилось заявлениями председателей ГКНБ двух стран. Глава таджикского ведомства Саймумин Ятимов объявил о практически полном завершении делимитации и начале юридического оформления документов, предшествующего подписанию межгосударственного договора. Глава киргизского ГКНБ Камчыбек Ташиев назвал 4 декабря историческим днем, предвещая окончательное решение пограничного вопроса в ближайшие месяцы.



Осложненная еще советским наследием 972-километровая граница Киргизии и Таджикистана, проходящая через спорные анклавы и игнорирующая этнографические и хозяйственные реалии, десятилетиями провоцировала конфликты из-за доступа к ресурсам. Обострение ситуации после распада СССР привело к многочисленным столкновениям между местными киргизами и таджиками, кульминацией которых стал вооруженный конфликт 2022 года, унесший жизни десятков людей и вызвавший массовую эвакуацию населения. Большой материальный ущерб нанесен инфраструктуре приграничных территорий Согдийской и Баткенской областей. Здесь же проходил и маршрут наркотрафика.



Таджикский эксперт Негматулло Мирсаидов осторожно оценивает достигнутые договоренности между Киргизией и Таджикистаном. "Результаты последнего раунда переговоров по демаркации и делимитации границы между правительственными делегациями Таджикистана и Киргизии не могут не радовать. Наконец все завершено. И завершено за столом переговоров", – сказал "НГ" Мирсаидов. По его словам, из-за постоянных переносов сроков завершения процесса делимитации люди уже перестали верить, что стороны придут к консенсусу, хотя оставалось каких-то полсотни километров. Видимо, по его словам, осложнения вызвали места компактного проживания.



В свое время граница была проведена хаотично, часто в шахматном порядке, и более того, межа проходит не просто по домовым хозяйствам, но и делит дома пополам; местные жители внимательно следят за процессом делимитации, и малейшая ошибка может стать поводом для очередного конфликта.



"Какое принято решение, как прошла делимитация, люди не информированы, и какая с их стороны будет реакция, тоже неизвестно. Если чиновники двух стран решили не менять географию населенных пунктов, если не последует далее, после ратификации договора, перемещения или переселения людей, не будут отняты у того или иного сообщества земельные владения, то, думаю, никаких эксцессов не стоит ожидать", – отметил Мирсаидов.



Эксперт подчеркнул, что со стороны жителей Таджикистана никаких протестов, если даже их не устроит решение правительственной комиссии, не последует: в стране все решает президент, люди не только доверяют, но в силу установившихся порядков вряд ли кто-то наберется смелости идти наперекор решениям властей.



"Киргизстанские приграничные сообщества, политические деятели могут проявить недовольство, если они посчитают, что киргизская сторона пошла на большие уступки, чем, по их мнению, можно было позволить. Однако к большим протестам это не приведет, поскольку оппозиционные силы в стране под сильным прессом. С анархией, кажется, в Кыргызстане покончено", – считает Мирсаидов. Потому, по его мнению, особой активности от населения ожидать не стоит. Тому способствует и сложившаяся в приграничных районах обеих стран ситуация. Она стабильная, поводов для возникновения конфликтов практически нет. Разумеется, есть вопросы, связанные с передвижением людей, водопользованием, пастбищами, но наверняка власти обеих стран предусмотрели и эти вопросы.



"Люди ждут одного – открытия границы между двумя государствами. Они хотят свободно передвигаться, иметь доступ к воде с учетом того, что транспортные и ирригационные коммуникации общие, они хотят торговать и улучшать жизнь. Да, есть люди, которые понесли утраты. Нелегко им забыть все, но и раны постепенно заживают. Люди понимают, что нужно жить дальше", – отметил эксперт. Однако о том, как скоро откроются границы, информации нет.



На днях Негматулло Мирсаидов посетил приграничный регион, проехав по дороге Худжанд–Канибадам. Своими впечатлениями он поделился с "НГ": По одну сторону дороги расположен таджикский район Хистеварз, по другую – три небольших киргизских айила (села. – "НГ"): Борбурдук, Жаны-Жер и Арка. Дорога длиной примерно в 3 км находится в аварийном состоянии и не ремонтируется со времен СССР из-за неопределенного статуса территории. Несмотря на ее ужасное состояние, по ней ежедневно курсируют транспортные средства обеих стран. Эксперт подчеркнул важность этой дороги как части международных транспортных коридоров, потенциально связывающей Таджикистан, Узбекистан и Киргизию, а в перспективе – обеспечивающей Киргизии выход к Афганистану, Пакистану и морским портам. Он призывает к скорейшему урегулированию пограничных споров для реализации совместных экономических проектов, способных раскрыть огромный потенциал двух стран.



Генеральный директор аналитического центра "Стратегия Восток–Запад" Дмитрий Орлов (Бишкек), комментируя для "НГ" ход переговоров по демаркации и делимитации киргизско-таджикской границы, подчеркнул, что это игра, в которой должны выиграть обе стороны. Он отметил, что политическое будущее президента Садыра Жапарова во многом зависит от успешного завершения этого процесса, особенно если учесть его предвыборные обещания поставить точку в пограничных спорах. Поэтому переговорам по границе придают важное значение.



Орлов высоко оценил достигнутый прогресс, подчеркнув, что нынешнему режиму удалось решить проблему, не увенчавшуюся успехом за предыдущие 30 лет, всего за два года, что является значительной заслугой Жапарова и Ташиева. Этот позитивный прогресс был отмечен даже генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым. В связи с недавним принятием ОДКБ целевой программы по укреплению таджикско-афганской границы на 2025–2030 годы Орлов подчеркнул важность спокойствия на киргизско-таджикской границе. Он объяснил, что в регионе все взаимосвязано, любые приграничные конфликты создают серьезные риски для успешной реализации этой программы, поскольку стабильность на границе Таджикистана со всеми соседними государствами является необходимым условием ее эффективности.