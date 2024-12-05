"На дне смерти". Умрем ли мы с голода, если исчезнут курьеры-мигранты

13:06 07.12.2024

Дмитрий Тараторин

Писатель, историк, журналист. По специальности историк-музеевед. Еще в студенческие годы выступил в качестве составителя сборников трудов философов-евразийцев. Бывал в самых разных местах нашей страны: от ямальской тундры до калмыцких степей, от берегов Балтики до Байкала. Сценарист исторического ток-шоу Аркадия Мамонтова "Следы империи". Первые книги были опубликованы в середине 2000-х.

5 декабря 2024



Много приходилось слышать разного затейливого в обоснование критической необходимости для нашей страны труда мигрантов, но депутат Евгений Федоров, несомненно, стал чемпионом абсурда.



На днях он обвинил всех, кто сомневается в том, что без зарубежных "специалистов" нам никак не прожить, ни много ни мало - в подрыве обороноспособности страны.



"Не было такой проблемы"



Депутат возмутился: "Нам иногда говорят: а подумаешь, не будет курьеров! Курьеры будут всегда. Потому что жрать люди хотят - зовут курьера. Просто курьер уйдет с военного завода. Потому что в курьере ему платит рынок. На военном заводе ему зарплату, допустим, поднимут за счет нашего бюджета. Дадут 200 тысяч. А курьер все равно будет получать 300 тысяч.



Потому что он нужен. За него люди, которые просят привезти хлеба и колбасы, просто будут платить не 100 рублей, а 500. Потому что им нужна эта колбаса. И все равно этот курьер туда придет. Соответственно, он уйдет с военного завода, это все единый рынок. Поэтому борьба с мигрантами - это борьба за подрыв тыла".



Для начала стоит зафиксировать для себя, какого мнения депутат-патриот о своих избирателях. С его точки зрения, для них существуют в жизни только деньги. И человек с оборонного предприятия не задумываясь сменит свою (помимо опять же патриотической составляющей) стабильную работу на статус курьера - человека без профессии.



Конечно, смелость депутатского заявления не могла не вызвать, скажем так, недоумения в широких слоях блогосферы. Но он и не подумал сдаваться. Нет, он продолжил стоять на своем, в пылу полемики обронив и такое: "Например, борьба с мигрантами, которая на ровном месте. Полтора года назад не было такой проблемы. Вдруг в воюющей стране она появилась".



То есть снова даже не намекает, а напрямую обвиняет оппонентов буквально в подрывной деятельности. И вот эта фраза вызывает просто оторопь. Ощущение, что последние лет двадцать минимум мы жили с депутатом в разных странах, а возможно, и в разных вселенных. Поскольку автор этих строк прекрасно помнит, что остроту проблема приобрела еще в середине нулевых.



Но вот степень остроты, конечно, возросла за эти годы на порядок. И произошло это во многом благодаря "адвокатским" усилиям подобных этому депутату "экономистов".



Миграция "незаменимых"



Самое смешное, что все эти годы "жгучая потребность" остается неизменной, но при этом меняются сектора экономики, которые так остро нуждаются в мигрантах. Сначала это был строительный комплекс, потом такси, а теперь мы до курьеров дошли… Вот так мигрируют уже по российскому рынку наши "незаменимые".



Я не девелопер и не могу судить об эффективности труда иностранных специалистов в строительной сфере - действительно, одной из определяющих. Но вот рынок курьерских услуг как нечто внушительное сложился совсем недавно. И строго говоря, он весь основан на фактически ложной потребности.



Кто именно, по выражению депутата, просит "привезти хлеба и колбасы"? Немощные одинокие пенсионеры? По крайней мере в Москве эти их потребности обеспечивает городская социальная служба. Да и мы прекрасно знаем, что в основном курьеры возят не простой хлеб с колбасой.



Этот рынок услуг фактически паразитирует на человеческой лени. Можно как угодно реагировать на это определение, но если завтра этот сегмент по тем или иным причинам схлопнется, ни один человек не умрет с голоду.



Зато запросто можно пасть жертвой абсолютно хаотической и лихой езды курьеров-мигрантов на своих всепогодных двухколесных транспортных средствах по тротуарам, по встречке - в общем, совершенно как заблагорассудится.



Но стоп, скажет депутат, а вместе с ним, типа государственником, как ни странно, либеральная общественность, - вы же ксенофоб какой-то лютый. Настолько вы не любите бедных, несчастных приезжих. И это, конечно, будет явная, но, впрочем, привычная в подобных дискуссиях клевета.



Проблема мигрантов связана не с их национальностями, а с их статусом. На его особые характеристики обратили внимание теоретики новых левых еще в 60-х годах прошлого века.



Неомарксисты, осознав, что пролетариат от хорошей жизни обуржуазился, принялись искать новый революционный класс. И нашли его - мигрантов и различные меньшинства. Причем конкретная национальность приезжих не имеет значения. Главное, что они не интегрированы в окружающий социум и неизбежно испытывают по отношению к нему, скажем так, смешанные чувства.



Новое качество среды



Так давайте их интегрируем, радостно воскликнут апологеты максимально радушной миграционной политики. Но дело в том, что они сами вовсе не стремятся интегрироваться.



У нас перед глазами печальный пример Европы, где, например, эмигранты второго поколения игнорируют государственный гимн на публичных мероприятиях и вообще подчеркнуто демонстрируют свою инаковость, чуждость по отношению к социуму, который их в себя впустил.



Соответственно, всегда и везде мигрантская среда становится самой отзывчивой к пропаганде различных экстремистских идей. И здесь уже не нужны зарубежные примеры: достаточно вспомнить трагедию в "Крокусе", а затем кровавые захваты заложников в колониях, случившиеся минувшим летом.



Вот такого, действительно, в прежние годы не было. И это свидетельствует о том, что с ростом количества мигрантов стало меняться и качество этой среды.



Нет, разумеется, огромное количество иностранцев реально озабочены только заработком и отправкой средств на родину. Но невозможно и даже преступно отрицать очевидное - проповедники экстремизма ищут и находят в их рядах легко внушаемый контингент.



И самый неприятный вопрос: а как этот контингент может быть использован в случае гипотетической нестабильности? И тут обнаруживается, что депутата Федорова, лидера НОД (Национально-освободительное движение), как раз это, похоже, не волнует.



Ведь он уже, судя по всему, решил, что "все умрут, а я останусь". Вот какие интересные перспективы он рисует в своем Telegram-канале:



"Понимаю, что нам придется пройти через период экономической и политической смерти. Но после смерти жизнь тоже есть. Мы опустимся на дно смерти, у нас разрушатся колониальные механизмы - что в экономике, что в политике. И дальше уже НОД во главе с Путиным будет восстанавливать страну уже на НОДовских принципах".