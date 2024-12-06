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Исламисты прокладывают путь в Дамаск
13:08 07.12.2024

Они назвали своей целью захват власти в Сирии

Группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ, признана в России террористической и запрещена) - опорная сила наступления вооруженной оппозиции в Сирии - заявила о политических амбициях. Лидер исламистов Абу Мухаммед аль-Джулани назвал целью активизации боевых действий демонтаж центральной власти. За эти дни его соратники смогли значительно продвинуться вперед, взяв город Хама, и теперь нацелились на провинцию Хомс. Власти Турции тем временем открыто выразили надежду на то, что боевикам удастся дойти до Дамаска.

Интервью Абу Мухаммеда аль-Джулани телеканалу CNN было опубликовано 6 декабря - на следующий день после того, как коалиция исламистских группировок смогла прорваться в административный центр провинции Хама. Лидер радикальной организации, которая контролирует основной очаг сопротивления центральному правительству - Идлиб, пояснил, что целью начатого 27 ноября натиска в северо-западной Сирии "остается свержение режима".

По словам лидера ХТШ (признана в России террористической и запрещена), исламистская организация сейчас работает в оккупированных районах над тем, чтобы установить доверие с этноконфессиональными меньшинствами, и ищет свою формулу власти.

"Мы говорим о более крупном проекте - мы говорим о строительстве Сирии",- отметил аль-Джулани, добавив, что возглавляемая им группировка вполне может реорганизоваться.

Очевидно, что верхушка ХТШ (признана в России террористической и запрещена) на фоне продолжающегося наступления на северо-западе Арабской Республики намерена провести "ребрендинг", который бы позволил ей выглядеть менее радикально в глазах международного сообщества (редкое интервью западному СМИ тому подтверждение). Но регулярные доклады правозащитников давно не оставляют иллюзий по поводу подходов группировки, в которой растворилось сирийское звено "Аль-Каиды" (признана в России террористической и запрещена): она традиционно задействует в захваченных районах свой репрессивный аппарат и подавляет любое инакомыслие.

После громкого вторжения в Алеппо сирийским боевикам удалось 5 декабря продвинуться на значительную глубину в соседней провинции Хама. К концу недели внимание также оказалось приковано к провинции Хомс, куда исламисты теперь направили свои силы. Губернатор Хомса Нумейр Махлюф накануне заверил, что местные власти приняли "все меры для сохранения безопасности", и призвал местных жителей не поддаваться панике.

Взятие Хомса может стать новым поворотным моментом в расстановке сил "на земле".

Контроль боевиков над этой провинцией приведет к перекрытию важнейших транспортных артерий, соединяющих столичный регион с побережьем Средиземного моря. Посольство России в Сирии уже призвало россиян из-за продолжающегося обострения покинуть страну коммерческими рейсами.

Турция, близкая к ряду сирийских антиправительственных группировок, публично отрицает причастность к эскалации боевых действий.

Между тем президент Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу откровенно заявил: "Идлиб, Хама, Хомс и, конечно же, Дамаск - это цель. Этот марш оппозиции продолжается. Мы надеемся, что все пройдет гладко".

Он дал понять, что Анкара в свое время вышла на прямые контакты с Дамаском, предлагая ему совместно "определить будущее Сирии". Однако Турция, как следует из заявления господина Эрдогана, оказалась не удовлетворена полученными ответами.

О своем "марше" на Дамаск объявили и группировки, действующие на юге Сирии. Это члены вооруженных формирований, которые получили в 2018 году амнистию от властей в рамках проходившего под эгидой России и США де-юре бескровного возвращения южных провинций в орбиту влияния центрального правительства.

Сирийский вопрос не мог не попасть в центр повестки Дохийского форума - регулярно проводимой Катаром встречи политиков и экспертов со всего мира. Туда прибыл с визитом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. На полях форума 7 декабря должна пройти встреча по Сирии в "астанинском формате", заявили в МИД РФ. Напомним, что этот формат подразумевает встречи представителей РФ и Ирана, поддерживающих официальный Дамаск, и Турции.

Тем временем в пятницу проблему активизации боевиков подняли на трехсторонних переговорах главы МИДов Сирии, Ирана и Ирака. В Багдаде, в частности, опасаются, что действия сирийских группировок приобретут транснациональный характер и безопасность западной границы Ирака на каком-то этапе будет скомпрометирована.

В целом же в регионе не скрывают удивления в связи со стремительным коллапсом оборонительных линий САА "на земле".

Например, как заявили источники издания Axios, командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже созывало несколько срочных консультаций в связи с обстановкой в Арабской Республике. "Мы не думаем, что режим (правительство президента Башара Асада.- "Ъ") находится в непосредственной опасности, однако это самый большой вызов для него за последнее десятилетие,- заявил один из собеседников Axios.- Сирийские вооруженные силы в действительности не сражаются". В пятницу стало известно, что в связи с событиями в Сирии Армия обороны Израиля усилила свои воздушные и наземные подразделения в районе Голанских высот.

По оценкам военного портала Defense One, важным фактором в изменении баланса в Сирии стало то, что ХТШ (признана в России террористической и запрещена) смогла за последние годы нарастить потенциал, консолидировав власть в подконтрольных районах и вложившись в подготовку боевиков. Звенья исламистской группировки получили вид более традиционной армейской структуры и даже обзавелись аналогом спецназа, способным совершать скоординированные и стратегически значимые атаки, подчеркивает Defense One. По его оценкам, это не могло не повлиять на военную динамику в Сирии.

Нил Кербелов

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733566080


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