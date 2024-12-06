Превратится ли Мозамбик в вилайет?

13:26 07.12.2024 Основной вызов для страны – борьба с исламскими террористами в богатых природным газом северных провинциях



06.12.2024 | Антон ВЕСЕЛОВ



"Ни богатство, ни дети ничем не помогут перед Аллахом тем, кто не уверовал. Они являются растопкой для Огня"

(Коран, сура аль Имран, айят 10)



Борьба с терроризмом уже не один год является неизменным пунктом повестки работы многочисленных конференций, симпозиумов, форумов и прочих коллоквиумов, этой теме посвящены десятки резолюций СБ ООН и других не менее авторитетных международных организаций. Лидеры ведущих держав неоднократно заявляли о полной и окончательной победе над ИГ* (организация запрещена в РФ), однако информация из различных регионов мира свидетельствует об обратном. Если дипломаты обтекаемо именуют активность террористов "жалкими попытками реорганизации недобитых остатков", то те из экспертов, кто владеет ораторским искусством в меньшей степени, прямо говорят о широкомасштабном наступлении радикальных боевиков, прежде всего – исламских. География кровавых атак под флагом ИГ расширяется и охватывает новые регионы, причем на разных континентах. Не стала исключением и Африка, где террористическая деятельность все чаще отмечается в Нигерии, Мали, Нигере (и в целом в Сахеле) и др., распространяясь далее на страны, где прежде об ИГ и не слышали. Примером может служить Мозамбик, где христиане составляют более 80 % населения.



Все началось в 2012 г., когда на север Мозамбика из Кении переселилась группа последователей некоего радикального проповедника по имени Абуд Рого Мохаммед. Пришлые джихадисты немедленно приступили к пропаганде "истинного ислама" в местной мусульманской народности яо, однако те исповедовали столь переплетенную с традиционными культами и христианскими заимствованиями версию ислама, что требования салафитов (сторонников "чистого", первоначального ислама) были ими отвергнуты. Тогда салафиты расширили спектр средств воздействия – от предоставления безвозвратных ссуд беднякам до обезглавливания для совсем непонятливых. Таким образом исламисты заменили неработающие общественные и государственные институты и стали формировать собственную социальную структуру, обеспечивая базу для рекрутов. Разумеется, в обязанность местным вменялось всемерно "помогать" группировке, которая получила название "Ансар аль-Сунна" (АС). У АС появилась разветвленная сеть ячеек и подпольных мечетей, благодаря тесным связям с сомалийскими "братьями по разуму" из организации "Аш-Шабаб" было налажено взаимодействие, отработаны каналы поставки вооружения, подготовки боевиков и даже финансового обеспечения (за счет доходов от контрабанды наркотиков, слоновой кости, палисандра или "розового дерева" и др.).



Мозамбикские боевики "Ансар аль-Сунна"



По информации ряда источников, в 2018 г. "Ансар ас-Сунна" принесла присягу на верность ИГ и объявила о создании в его рамках "провинции Центральная Африка" (Вилайет Васат Ифрикия), а затем стали говорить даже о создании отдельного "Вилайета Мозамбик". Планы эти были построены не на песке – еще в октябре 2017 г. группа из трех десятков боевиков атаковала полицейские участки в городе Мосимбоа-да-Прая и захватила оружие. Однако это была лишь разведка боем.



В сентябре 2020 г. боевики захватили остров Вамизи, на котором располагался международный курорт класса люкс. Террористы изгнали жителей, сожгли отели и виллы, а остров превратили в свою базу. И хотя через месяц боев армия выгнала исламистов с этого острова, к концу 2020 г. АС контролировала уже 45% территории провинции Кабу-Делгаду (для справки – там находится самая большая в Африке графитовая шахта и курупные газовые месторождения). В марте 2021 г. исламисты атаковали город Пальма, где располагались офисы газовых компаний. Население бежало, боевики убивали христиан и иностранных специалистов. Властям с трудом удалось эвакуировать 1,8 тысячи работников иностранных компаний, в основном французской Total. Разрушив город, боевики ушли. Только в августе 2021 г. подразделениям армии Руанды удалось освободить от АС злосчастный город Мосимбоа-да-Прая, почти год находившийся в руках боевиков. В 2021–2022 годах число вынужденно перемещенных лиц превысило в стране миллион человек.



Все, что осталось от роскошного курорта Вамизи



Власти Мозамбика прилагали все усилия, чтобы остановить натиск террористов, однако вскоре стало ясно, что сил национальной армии недостаточно. Им на помощь пришли воинские контингенты стран Сообщества развития Юга Африки (SADC) при технической поддержке США и Португалии, отметилась даже ЧВК "Вагнер". Однако искомого результата добиться не удалось - с января этого года количество нападений даже возросло.



В мае исламисты атаковали город Макомию и это было не ординарное событие. Во-первых, это был ответ на начавшийся вывод контингента SADC, трехлетнее пребывание которого было объявлено властями успешным и "положившим конец деятельности террористов". Во-вторых, целью был избран город в провинции Кабо-Дельгадо, откуда в 2017 году боевики, связанные с запрещенным в России "Исламским государством"*, начали повстанческую деятельность. И третье, но не последнее по важности обстоятельство. Город Макомия находится почти в 200 км южнее крупнейшего на континенте газового месторождения, интерес к которому проявили такие "акулы бизнеса", как французская TotalEnergies, американская ExxonMobil и итальянская Eni. Причем это были не "меморандумы о взаимопонимании" или "протоколы о намерениях", так популярные среди отечественных бизнесменов, а начало реализации трех проектов на материковой части и на шельфе с объемом инвестиций 20 млрд. долл.



А ведь помимо гигантских запасов газа, графита и угля, страна располагает обширными пахотными землями, обильными водными источниками. В Мозамбике три глубоководных морских порта, что дает огромные геостратегические преимущества. Все это могло бы гарантированно исключить страну из числа беднейших в Африке: сегодня почти две трети 35-миллионного населения здесь живут менее чем на два доллара в день.



Однако такой вариант не входит в планы крайних исламистов - они трансплантируют в XXI век структуру VIII-IX веков, осовременивая ее лишь калашниковыми, дронами и мобильной связью. Гораздо проще и легче контролировать забитых нищих людей, внедрять среди них идеологию "единственно верной религии" и набирать новых боевиков. А потому мирное сосуществование средневековья и современного мира невозможно.



Тем не менее ExxonMobil заявила, что "сохраняет оптимизм и движется вперед", а главный исполнительный директор компании TotalEnergies Патрик Пуянне подтвердил заинтересованность в реализации Mozambique LNG и высказал намерение обсудить возможность возобновления работ (остановлены в 2021 году из-за проблем с безопасностью) с новоизбранным президентом. И вот в этом месте начинается, пожалуй, самое интересное.



9 октября в Мозамбике состоялись очередные выборы – имеющие право голоса граждане имели возможность поддержать своих кандидатов в новый состав Собрания республики (однопалатный парламент в количестве 250 депутатов), губернаторов всех десяти провинций, региональные парламенты и главное – нового президента страны.



Бывшая португальская колония, Мозамбик обрел независимость в 1975 году во многом благодаря помощи и поддержке СССР. Новейшую историю страны вряд ли можно считать типичной, но тем более нельзя назвать ее уникальной. Гражданская война, которая официально завершилась в 1992 году, когда поддерживаемое ЮАР и США вооруженное движение РЕНАМО (Resistência Nacional Moçambicana) стало легальной политической партией, но периодические столкновения с ФРЕЛИМО (Frente de Libertação de Moçambique) продолжались до 2019 года.



Почти 50 лет Мозамбиком правит партия ФРЕЛИМО, ей прочат победу и на нынешних выборах. Однако случилось непредвиденное – на авансцену вышел 50-летний Венансиу Мондлане, бывший член РЕНАМО, который, покинув эту партию в 2023 году, создал собственную Коалицию демократического альянса, назвав ее "Подемуш" ("Мы можем").



Венансиу Мондлане



Этот "харизматичный новичок" сумел быстро завоевать поддержку довольно большого числа избирателей, в первую очередь разочарованной молодежи, требующей перемен. Согласно официальным результатам, на президентских выборах победил кандидат от правящей партии Даниел Шапу, набравший втрое больше голосов, чем его ближайший соперник. В. Мондлане назвал эти подсчеты фальсификацией и подал иск в конституционный суд с требованием пересчета голосов.



Начались массовые протесты сторонников "Подемуш", которые охватили не только столицу, но и другие районы страны. ЮАР была вынуждена временно закрыть границу, нарушена работа ряда мозамбикских портов, в стране блокировали социальные сети. Власти задействовали усиленные подразделения полиции, которые для разгона демонстраций применяли сначала слезоточивый газ, а затем – резиновые пули. Активность демонстрантов не спадала, и для подавления протестов в столице страны Мапуту в действие была введена регулярная армия – на улицах появилась бронетехника, а солдаты получили право на применение боевых патронов. К началу декабря число погибших превысило 70 человек. Ранее, еще 21 октября, В. Мондлане покинул страну после того, как был застрелен его адвокат и один из видных функционеров его блока.



Протесты продолжаются, окончательные результаты голосования власти планируют утвердить до 23 декабря. Но уже объявлено, что главный вызов для страны – борьба с исламскими террористами в богатых природным газом северных провинциях. В этой связи любопытна активность, которую в последнее время проявляет посол Мозамбика в Москве Жозе Катупха, который принял участие в весьма значимых мероприятиях.



Так, на полях форума "Россия – Исламский мир" (Казань, 14-19 мая) дипломат отметил, что это мероприятие важно, поскольку помогает множеству исламских государств наладить связи. "Aмбассадоры исламских стран очень ценят роль, которую играет Россия в создании многополярного мира. Поездка в Казань дает возможность наладить связи между людьми разных национальностей". 15 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в приветствии к участникам форума молодых дипломатов Организации исламского сотрудничества в Казани отметил, что Россия совместно с ОИС будет бороться с исламофобией, христианофобией и русофобией в мире. Лавров подчеркнул, что Россия является последовательным сторонником формирования многополярного миропорядка, который будет более справедливым, демократичным и опирающимся на принципы Устава ООН.



4-5 октября на Ставрополье состоялся очередной форум "Северный Кавказ: новые геостратегические возможности". Он проводится ежегодно Северо-Кавказским институтом – филиалом РАНХиГС с 2017 года при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе и Общественной палаты РФ. На полях этого форума посол Мозамбика в РФ сказал: "Мне бы очень хотелось, чтобы рейсы "Аэрофлота" были запущены из Москвы или Минеральных Вод в Мапуту". По его мнению, отсутствие прямых рейсов между Россией и многими странами Африканского континента, включая Мозамбик, "сейчас является вызовом для развития сотрудничества".



9 ноября советник Президента РФ Антон Кобяков в ходе министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка" сообщил, что Россия ведет переговоры по стандартизации торгового и инвестиционного законодательства с рядом африканских стран, в том числе с Мозамбиком. "Отмечу усиление взаимной заинтересованности в расширении экономических связей по линии ЕАЭС с африканскими интеграционными объединениями", – заключил Кобяков.



Таким образом, цели ясны, задачи поставлены. Остается пожелать успехов обоим дипломатическим сотрудникам посольства РФ в Мапуту, а также рассчитывать на поддержку наших партнеров в СБ ООН – хотя представительство Мозамбика в качестве непостоянного члена Совета Безопасности заканчивается в 2024 году, на следующий год его место займет Сомали. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733567160





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы рассмотрели закон об уточнении республиканского бюджета

- Глава МИД Казахстана провел ряд двусторонних встреч на полях СМИД ОБСЕ

- "Беташар" включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества

- Работники управления буровых работ АО "Озенмунайгаз" вышли на работу в полном составе

- Кодекс для проведения свадеб и тоев разрабатывают в Жамбылской области

- Выявлены системные коррупционные риски в автодорожной сфере Туркестанской области

- Бывший руководитель ЦОНа осужден за получение незаконных вознаграждений в Усть-Каменогорске

- В Москве подвергся нападению редактор сайта ЦентрАзия В.Хлюпин

- Рабочий график главы государства

