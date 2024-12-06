Новые праздники появятся в Казахстане

13:31 07.12.2024

Министерством труда и социальной защиты населения Казахстана подготовлен проект приказа главы ведомства, предусматривающий утверждение восьми новых профессиональных праздников. Об этом Zakon.kz 6 декабря 2024 года рассказали в пресс-службе МТСЗН РК.



Проект приказа министра труда и социальной защиты населения РК "О внесении дополнений в приказ заместителя премьер-министра – министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 29 июня 2023 года №258 "Об утверждении перечня профессиональных праздников" предусматривает дополнение перечня профессиональных праздников следующими датами:



День органов по финансовому мониторингу – 28 января;

День работников морского и речного транспорта – первое воскресенье июля;

День железнодорожного транспорта – первое воскресенье августа;

День работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики – второе воскресенье сентября;

День работников технического и профессионального, послесреднего образования РК – 2 октября;

День работников автомобильного транспорта – последнее воскресенье октября;

День работников сферы бухгалтерского учета и аудита – 10 ноября;

День уголовно-исполнительной системы – 13 декабря.



Кроме того, как уточнили в Минтруда, из указанного перечня планируется исключить Национальный день печати и День радио в связи с тем, что данные праздники утверждены постановлением правительства РК от 16 августа 2024 года №668.



Предложения о введении новых профессиональных праздников инициированы уполномоченными государственными органами соответствующих сфер деятельности.



Документ размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 декабря 2024 года.



Ранее Минтруда и соцзащиты населения Казахстана подготовило приказ, предусматривающий перенос выходного дня в январе 2025 года. Из документа, который от 21 ноября 2024 года был подписан главой МТСЗН, следовало, что казахстанцы на Новый год отдохнут четыре дня.



Динара Халдарова