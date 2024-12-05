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Теперь все ясно: Вашингтон и запустил на Асада джихадистов, - Фархад Мамедов
14:08 07.12.2024

Haqqin.az
Азербайджан

Теперь все ясно: Вашингтон и запустил на Асада повстанцев
Haqqin: наступление террористов в Сирии - идея Вашингтона

Лидер "Хайят Тахрир аш-Шам"* Джулани пообщался с американскими журналистами и держался при этом уверенно, как политик, пишет Haqqin. Он рассказал о своем видении переустройства Сирии и заявил, что действия исламистов направлены на свержение Асада и установление "демократии" в стране.

На фоне стремительного продвижения повстанцев к стратегическому городу Хомс лидер вооруженной оппозиции Абу Мухаммед аль-Джулани выступил перед зарубежными журналистами.

Лидер исламистской группировки рассказал о своих планах внедрить демократическое управление в Сирии. Однако главной целью возглавляемых им сил остается свержение Башара Асада. Аль-Джулани не исключил, что после достижения этой цели "Хайят Тахрир аш-Шам"* может быть распущена.

"Революция направлена на свержение этого режима. Мы имеем право использовать все доступные средства для достижения данной цели", - заявил лидер вооруженной оппозиции в эксклюзивном интервью CNN.

По его словам, режим Асада априори был обречен на крах: "Иранцы пытались оживить режим, оттягивая неизбежное, затем русские тоже пытались поддержать его. Но правда в том, что этот режим мертв".

Ранее сообщалось, что аль-Джулани посетил город Алеппо, находящийся под контролем оппозиции, и прогулялся по улицам в сопровождении своих сторонников. США признали террористической возглавляемую им организацию и назначили награду в 10 миллионов долларов за его голову. Однако лидер "Хайят Тахрир аш-Шам"* демонстрирует уверенность и спокойствие, входя в контакт с западными СМИ. Какое-то подозрительное хладнокровие, будто преследуемый не ожидает удара от своих "заклятых врагов", в отличие от террористов "Аль-Каиды"* или ИГИЛ*.

В разгар зачистки Хамы 5 декабря в дневное время и почти без охраны аль-Джулани вышел к американским журналистам. Журналисты отмечают, что он вел себя "не как разыскиваемый преступник, а как политик".

Аль-Джулани особо подчеркивает, что его пути с радикальными исламистскими группировками разошлись, и никто в Сирии не имеет права притеснять этнические или религиозные меньшинства. И при новой власти христиане будут жить в полной безопасности. "В периоды хаоса имели место факты притеснения некоторых религиозных меньшинств, но мы решили эти проблемы", - добавил аль-Джулани, когда его спросили об опасениях по поводу их безопасности.

Аль-Джулани рассказал и о своей жизненной трансформации: "Личность двадцатилетнего человека отличается от тридцатилетнего или сорокалетнего, и уж точно от пятидесятилетнего. Такова человеческая природа".

Лидер ХТШ* спроецировал иное видение для охваченной войной страны. В знак своей попытки ребрендинга он также впервые публично обнародовал свое истинное имя - Ахмед аль-Шараа. Ему самому, как и многим сирийцам, больше нечего бояться.

По его мнению, если оппозиционным силам удастся свергнуть режим Асада, он перейдет в "государство управления, институтов и т. д.", будет создано правительство на основе институтов и "совета, избранного народом". "Сирия заслуживает институциональной системы управления, а не такой, где один правитель принимает произвольные решения", - добавил он.

"Мы говорим о более крупном проекте - мы говорим о строительстве Сирии", - продолжил аль-Джулани. "Хайят Тахрир аш-Шам* - это всего лишь часть этого диалога, и она может распасться в любой момент. Это не самоцель, а средство для выполнения задачи: противостояния этому режиму".

Аль-Джулани выразил желание, чтобы иностранные войска покинули Сирию. "Я думаю, что как только этот режим падет, проблема будет решена, и больше не будет необходимости в том, чтобы какие-либо иностранные войска оставались в стране".

По последним данным, боевики, продолжая наступление после захвата города Хама, без значительного сопротивления приблизились на расстояние 3–4 километров к стратегически важному городу Хомсу. Они сосредотачивают силы для атаки на город, в то время как армейские подразделения Башара Асада в хаотическом порядке отступают, не успев создать укрепленную линию обороны вокруг Хомса.

Американское издание Business Insider, ссылаясь на авторитетных аналитиков по Ближнему Востоку, сообщает, что в настоящее время возможности союзников Башара Асада - Ирана и России для его защиты крайне ограничены.

Как отмечает аналитическое издание, ранее в ходе сирийского конфликта Иран выступил на стороне Асада с участием своего мощного ливанского союзника "Хезболлы" в 2013 году и России в 2015 году. Эти решительные вмешательства помогли изменить ход событий, кульминацией которых стала жестокая тактика "выжженной земли" против оппозиционных группировок в восточной части Алеппо в 2016 году.

Последнее наступление оппозиционных сил привело к определенному внешнему вмешательству. Сотни поддерживаемых Ираном боевиков из Ирака вторглись в Сирию, а Россия нанесла авиаудары, чтобы замедлить продвижение оппозиции. Однако масштабы этих действий несоразмерны интенсивному наступлению противников Асада. При этом "Хезболла" вообще воздерживается от вовлечения в конфликт.

"Я не уверен, что Иран сможет вовремя собрать достаточное количество людей, чтобы переломить ситуацию. "Хезболла", которая была основным инструментом Тегерана в Сирии в течение последнего десятилетия, теперь застряла в Ливане, залечивая свои раны и пытаясь встать на ноги после того, как Израиль нанес ей увечья в ходе двухмесячной войны. Перемирие в Ливане действительно хрупкое, и пока конфликт может вспыхнуть в любой момент, я не думаю, что у "Хезболлы" есть лишняя живая сила. Даже если они смогут отправить несколько человек в сторону Асада, я сомневаюсь, что это будет решающим числом", - сказал Арон Лунд, научный сотрудник Century International и аналитик по Ближнему Востоку в Шведском агентстве оборонных исследований.

Американские флаги развеваются на ветру возле Капитолия во вторник, 23 апреля 2024 года, в Вашингтоне. Сенат рассматривает вопрос выделения 95 миллиардов долларов военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. - ИноСМИ, 1920, 05.12.2024

Другие варианты действий Ирана - мобилизовать больше иракских ополченцев или отправить в Сирию личный состав Корпуса стражей исламской революции или своей регулярной армии. На днях министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ответ на вопросы журналистов заявил, что вопрос об отправке войск может быть рассмотрен, если с таким запросом к Тегерану обратится сирийское правительство. Но проблема заключается в том, что если в стране появятся иранские регулярные войска, они сразу же могут попасть под израильские авиаудары.

"Возможно, Иран попытается отправить больше оружия и боеприпасов", - заявила Барбара Славин, ведущий научный сотрудник Центра Стимсона в Вашингтоне и основатель Инициативы "Будущее Ирана" при Атлантическом совете.

Аналитик подчеркивает надежду Ирана на российские авиаудары, которые смогут остановить продвижение оппозиции. Одновременно Тегеран активизирует закулисные переговоры с Турцией. Но у Анкары нет прямых рычагов влияния и давления на "Хайят Тахрир аш-Шам"*. В то же время турки стремятся воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы вытеснить курдов с приграничных территорий на севере Сирии.

"Иран также пытается наладить отношения с администрацией Трампа, что еще больше ограничивает его свободу действий в маневрах в регионе", - добавила Славин.

Араш Азизи, старший преподаватель истории и политологии в Университете Клемсона, разделяет эту оценку. "В настоящее время Иран находится в крайне сложной ситуации, не обладая необходимым военным, экономическим и политическим потенциалом", - отметил эксперт.

* запрещенная в РФ террористическая организация, прим. ред.

Автор: Фархад Мамедов

Источник - ИноСМИ
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