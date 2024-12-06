1000 км в час: Китай строит поезда, которые будут летать

14:14 07.12.2024

Новый восточный экспресс. Китай строит поезда, которые будут летать

Почему Илон Маск не сможет догнать Китайскую корпорацию аэрокосмической науки



Дмитрий Капустин



Китайские поезда, развивающие 1000 км/ч (это больше скорости звука), будут поддерживать 5G. Испытания прототипов таких экспрессов, которые будут двигаться на магнитной подушке в вакуумных трубках, начала государственная Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности и правительство провинции Шаньси.



Таким образом, поезда будут поистине летать, двигаясь быстрее коммерческих авиалайнеров. При этом их пассажиры смогут смотреть видео в сверхвысоком разрешении или играть в онлайн-игры на своих смартфонах.



В настоящее время высокоскоростные поезда в стране развивают скорость до 350 км/ч и могут подключаться к сервисам 5G, предоставляемым операторами связи, сохраняя связь даже в длинных туннелях. Однако поддержание высокоскоростной связи между мобильными телефонами и базовыми станциями становится крайне сложной задачей при околозвуковых скоростях.



Это происходит потому, что когда телефон быстро приближается к базовой станции или отдаляется от нее, частота принимаемого им сигнала меняется, а высокоскоростная передача данных в значительной степени зависит от стабильности связи.



Установка и обслуживание базовых станций в вакуумных трубках также очень сложны. Если антенна отвалится из-за вибрации, это может представлять серьезную угрозу для быстро движущегося поезда.



Исследовательская группа под руководством профессора Сун Тичэна из Национальной ключевой лаборатории мобильной связи Юго-Восточного университета обнаружила, что простая прокладка двух параллельных кабелей по внутренней стенке трубы может решить проблему установки базовой станции. Именно это позволит обеспечить 5G, говорится в статье гонконгского издания South China Morning Post (SCMP).



Эти специализированные кабели могут излучать электромагнитные сигналы, обеспечивая непрерывное и стабильное соединение между смартфонами и мобильными сетями. Таким образом, за счет применения эффективных методов кодирования и точной настройки ключевых параметров сигнала можно свести к минимуму помехи от сдвига частот. Предварительное компьютерное моделирование подтверждает, что этот подход обеспечивает стабильную связь по стандарту 5G при передаче данных.



Идею создать поезда на магнитной подушке, которые будут двигаться в подземных вакуумных тоннелях, китайцы позаимствовали у компании Илона Маска Hyperloop. Самый богатый американец построил экспериментальный тоннель близ Лос-Анджелеса, там уже было проведено множество испытаний.



Маск обещал построить как минимум десяток таких вакуумных магистралей в разных странах, от Индии до Словакии. Причем сразу две магистрали собирались проложить в России: одна из них должна была пройти соединить Москву и Санкт-Петербург, а еще одна - пройти через российско-китайскую границу, в районе порта Зарубино недалеко от Владивостока. Однако идея Илона Маска в итоге растаяла в воздухе, так и не воплотившись в реальности, а сама компания Hyperloop One в прошлом году была ликвидирована.



А китайцы намерены довести свой проект до практической реализации. 2-км вакуумную трубу предприимчивые китайцы проложили в Датуне, в центральной провинции Шаньси.



Во время испытаний сверхпроводящие вагоны на магнитной подвеске легко справились с управлением, их подвеска была устойчивой, они благополучно остановились. Согласно отчету, траектория полностью соответствовала теоретической. Китайцы внедрили совершенно новые технологии, включая сверхпроводниковую систему управления навигацией.



Многие китайские города в настоящее время добиваются разрешения Пекина на строительство первой коммерческой линии вакуумных поездов.



За последние 15 лет Китай вложил значительные средства в сети высокоскоростных железных дорог, приобретая опыт в области исследований, разработок, проектирования и производства все более скоростных поездов. Эксперты уверены, что эти ресурсы теперь можно использовать для разработки сверхзвуковых поездов.



В настоящее время в Китае действуют линии поездов на магнитной подушке между Шанхаем и международным аэропортом Пудун, которые протянулись на 30 км и развивают скорость до 430 км в час. Кроме того, в Китае есть два низкоскоростных поезда на магнитной подушке, которые развивают скорость 100 километров в час.



Среди вариантов первой линии - маршрут "Пекин - Шицзячжуан", призванный разгрузить существующие транспортные пути вблизи столицы, и линия "Гуанчжоу - Шэньчжэнь", соединяющая два крупнейших мегаполиса Азиатско-Тихоокеанского региона и потенциально связывающая их с остальным миром.



Первая линия сверхзвукового вакуумного поезда будет введена в эксплуатацию в Китае к 2035 г., обещают китайские власти.