Джихадисты снова захватили сирийскую Пальмиру. Армия Асада совсем не хочет воевать

21:16 07.12.2024

Al Jazeera сообщила о захвате Пальмиры отрядами сирийских оппозиционных боевиков



Tекст: Вера Басилая



Правительственные силы Сирии покинули Пальмиру, и в город вошли боевики Сирийской свободной армии, они захватили склады с оружием, сообщил телеканал Al Jazeera.

Катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что сирийская армия оставила Пальмиру, и в город вошли подразделения так называемой Сирийской свободной армии. Источники телеканала заявили, что боевики захватили склады с оружием, которые использовали военнослужащие, передает RT.



Боевики также установили контроль над стратегически важным районом Джебель-эль-Гураб в южной части провинции Хомс. В социальных сетях было опубликовано видео, в котором вооруженные лица ведут съемку с цитадели в Пальмире и заявляют, что вошли в город.



Античный город Пальмира уже неоднократно становился ареной боевых действий. В мае 2015 года город захватили боевики запрещенного в России "Исламского государства*", однако в марте 2016 года его освободила сирийская армия при поддержке российской авиации. В декабре 2016 года экстремисты вновь взяли Пальмиру под контроль, но в марте 2017 года город был освобожден правительственными войсками Сирии при поддержке России.



Ранее сообщалось, что работы по восстановлению Триумфальной арки в древней Пальмире остановлены из-за обострения конфликта в Сирии и недавних бомбардировок близ археологического участка.



Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что боевики готовятся взять столицу Сирии Дамаск.