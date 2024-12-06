США не следует вмешиваться в ситуацию в Сирии - Трамп

21:21 07.12.2024

Соединенные Штаты не должны вмешиваться в ситуацию в Сирии, это не американская война. Такую позицию изложил избранный хозяин Белого дома Дональд Трамп.



"В Сирии творится бардак, но она не наш друг, и США не должны ничего делать. Это не наша война, надо дать этой ситуации разрешиться самой по себе. Не следует вмешиваться", - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.



По словам Трампа, боевики "в ходе хорошо скоординированной атаки захватили несколько городов" и "готовятся сделать большой шаг для свержения [президента Сирии Башара] Асада".