Латвию от протестов спасает СВО России на Украине: стала известна обстановка в Прибалтике

00:09 08.12.2024

"Европейские ценности давно бы рухнули"

Две страны Балтии разделились в своем отношении к россиянам. Если Латвия не приемлет даже ресторанное меню на русском, то в Литве наши соотечественники заполняют официальные документы на родном языке.



О странной ситуации в соседних странах – в материале "МК".



- Такое ощущение, что Латвия и Литва разошлись во взглядах по отношению к россиянам, - говорит Максим. - Моя приятельница недавно сдавала экзамен на водительские права в Литве. Нужно было заполнить две огромные анкеты, так ей дали бумаги на русском языке. В Клайпеде она прошла курсы по оказанию медицинской помощи на русском языке – необходимое условие для получение европейских прав. Сам экзамен тоже можно было сдать на литовском, русском или английском. Это удивительно на контрасте с Латвией, где даже из самого задрипанного общепита убирают меню на русском.



По словам собеседника, из-за лояльного отношения литовцев к русскоязычным гражданам, большинство россиян и белорусов перебрались из Латвии в Литву: "В Клайпеде заехал в отель, так в лобби все говорили на русском. И ноль проблем".



А вот как мужчина описывает обстановку в Латвии: "Страна находится в состоянии войны. Часть народа воюет с Барклаем-де Толлем (Рижская дума приняла решение о сносе памятника полководцу), другие борются с русским языком. Ей-богу, лишь бы ничего не делать. А проблем полно! Местные на полном серьезе считают, что Латвию от протестов спасает конфликт России и Украины, иначе давно бы рухнули эти европейские ценности из-за цен на коммуналку и продукты. А так власти заняты вроде как более существенными вещами. Выходит, президент РФ - главный гарант европейских ценностей в Латвии. Если латышам не с кем будет конфликтовать, они не справятся со своей текучкой.



Максим заявляет, что цены в Латвии давно улетели в космос.- По сравнению с той же Испанией, в Латвии все в пять раз дороже. Взять по мелочи: килограмм хурмы в Испании стоит 90 центов, в Латвии 5,5 евро. Хамон в Испании - 2 евро, в Латвии 10 евро. Но больше всего меня поразила стоимость немецких таблеток для посудомойки. В Испании – 4 евро, в Латвии - 20 евро. В некоторых магазинах я видел по 45 евро.



Собеседник с грустью замечает, что пришлось научиться экономить: "Знаю, в каких магазинах есть скидки, где проходят акции. Всегда ношу с собой кучу скидочных карт. Зимнюю курку не успел купить, теперь буду ждать марта. В октябре пуховиков дешевле 300 евро не найдешь. В начале декабре цена опустится до 180, в январе упадет до 120. Ну а в марте самое время приобрести товар по 90 евро, правда, уже зима закончится. Если эти фишки с экономий не сечешь, то в Латвии не проживешь".



Алиса Селезнева