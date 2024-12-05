Катастрофа в Сирии набирает обороты, - Александр Коц

00:19 08.12.2024

5 ДЕКАБРЯ 2024,



Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.



Александр Коц

специальный корреспондент "Комсомольской правды"



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Дамаск официально подтверждает уход из Хамы. Город, который за 13 лет ни разу не был под контролем бармалеев, сдали практически без боя. Аргументировав это заботой о мирных гражданах и нежеланием ввязываться в городские бои.



Ну да, как будто террористы в поле позовут раз на раз махаться, кто сильнее. Оставление Хамы иллюстрирует всю глубину деградации сирийской силовой машины.



Ставки повышаются. Не думаю, что турки и британцы рассчитывали на такой оглушительный успех. Скорее всего, планировали создать для нас точку напряжения, на которую мы отвлечем часть своих ресурсов. Но теперь угроза нашим базам в Тартусе и Хмеймиме становится не иллюзорной.



Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации баз. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится. Учитывая, что с курдами они, похоже, пока договорились полюбовно.



Ради того, чтобы выкинуть нас с Ближнего Востока, сейчас многие могут закрыть глаза на то, что ХТШ – правопреемница "Аль Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ).