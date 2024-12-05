В КНБ Казахстана заявили о предотвращении терактов в стране

00:35 08.12.2024

05.12.24

В Казахстане с начала текущего года сорвана подготовка четырех терактов. Об этом председатель комитета национальной безопасности (КНБ) республики Ермек Сагимбаев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву, сообщает пресс-служба Акорды.



Никаких подробностей главный чекист страны не привел. Однако в СМИ ранее появлялась информация по меньшей мере о двух попытках подготовки терактов на территории Казахстана. В апреле сотрудники КНБ задержали в Актау приверженца радикальной религиозной идеологии. У него при обыске обнаружили компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами. Мужчина, как сообщалось, хотел совершить теракт в одном из госучреждений Мангистауской области. Минувшей осенью его приговорили к 18 годам тюрьмы.



В ноябре сотрудники КНБ задержали подозреваемого и его подельников, готовивших теракт в учреждении уголовно-исполнительной системы Казахстана.



Всего по материалам комитета за причастность к терроризму и экстремизму в текущем году были осуждены 84 человека, задержаны - 44. Из Сирии и Турции экстрадировали шестерых казахстанцев, находившихся в розыске по подозрению в совершении преступлений террористического характера, двое из них уже осуждены. Пресечены попытки въезда в Казахстан 824 причастных к терроризму иностранцев.



В 2022 году в Казахстане предотвратили три теракта. В целом, за совершение террористических и экстремистских преступлений были осуждены 56 человек.



Весной 2023-го глава комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев доложил президенту о том, что сотрудники КНБ предотвратили несколько террористических преступлений, в том числе подготовку взрыва в одном из мест массового скопления людей. По данным фактам было арестовано 19 человек. Где именно готовился теракт, глава КНБ не уточнил.