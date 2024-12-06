Алексей Иванов презентует на Московской книжной ярмарке non/fictio№ роман "Вегетация" (анонс)

00:43 08.12.2024

08.12

14:30 -15:30

Амфитеатр

18+

Встреча с Алексеем Ивановым и Юлией Зайцевой, совместная презентация книг "Вегетация" и "Корпорацию не нагнешь"

Участвуют: Алексей Иванов - писатель, сценарист; Юлия Зайцева - продюсер Алексея Иванова; Татьяна Соловьева - литкритик, главный редактор издательства "Альпина.Проза"

Алексей Иванов представит свой долгожданный новый роман "Вегетация" (Альпина.Проза), а Юлия Зайцева - профессиональный триллер "Корпорацию не нагнешь" (МИФ).



Будет интересно не только тем, кто следит за творчеством Алексея Иванова и давно ждет его художественную книгу: Юлия Зайцева расскажет о закулисье литературной индустрии, о профессиональных правилах и секретах работы с автором.