Команда Трампа потребовала от Зеленского невозможного, - Дмитрий Бавырин

01:20 08.12.2024 7.12..24

"Правая рука" Владимира Зеленского и глава его офиса Андрей Ермак слетал в США, чтобы познакомиться с новым начальством, то есть с внешнеполитической командой Дональда Трампа. Новости, которые он привез обратно в Киев, обещают стать максимально плохими, причем не столько для Украины, сколько для Зеленского лично.

Самое интересное объяснение тому, зачем "зеленый кардинал" Зеленского напросился на встречу с внешнеполитической командой Трампа, предложило издание USA Today. Ссылаясь на источники в окружении избранного президента США, там заявили, как отрезали: с самим Владимиром Зеленским в команде Трампа встречаться не хотят. Он-де утратил любой авторитет, его просто не воспринимают всерьез.



Получается, в глазах Трампа прямой подчиненный и назначенец Зеленского Андрей Ермак авторитетнее, чем тот, кого в США называют президентом Украины.



Это отнюдь не нелепо, как может показаться на первый взгляд. Ермак сосредоточил в своих руках колоссальную власть и всюду расставил своих людей.



Если с Зеленским что-нибудь случится, Ермак смог бы управлять Украиной без него. А вот если исчезнет Ермак, режим может рухнуть, - не факт, что Зеленский сейчас хоть на что-то способен без своего "зеленого кардинала".



Ермак - это архитектор войны и политики непримиримости в отношении России, лидер киевских "ястребов".



В то же время, у обидчивого и злопамятного Трампа нет к Ермаку ничего личного. Не из-за Ермака его подвергли импичменту в нижней палате Конгресса. Не Ермак отказал ему в компромате на сына Байдена (того самого, которого Байден недавно помиловал). Не Ермак хамил Трампу, комментируя его инициативы по Украине. Не Ермак участвовал в кампании Камалы Харрис в одном их ключевых для победы штатов - Пенсильвании.



Все это сделал Зеленский. В ряде случаев его заставили (тот же Байден), но это вряд ли смягчит сердце Трампа. Байден Байденом, а за своим языком следить нужно было вовремя. "Сначала подумай, потом говори", - эту фразу, не подумавши, однажды адресовал Трампу сам Зеленский.



После переезда в Белый дом Трамп наверняка найдет время посмотреть, как Зеленский ползает перед ним на коленях и молит о прощении (он явно любит такие зрелища). Случай представится уже 7 декабря, когда президент Франции Эммануэль Макрон сведет их в одном месте - на торжественном открытии Собора парижской Богоматери после реставрации. Трамп вполне может этим случаем воспользоваться, поскольку за конфликт вокруг Украины он взялся всерьез - хочет добиться его "заморозки", для чего нужно решить много практических вопросов.



Сложно представить, для решения каких вопросов Зеленский может быть полезнее Ермака, поэтому приезд последнего в Вашингтон устроил всех, кроме Зеленского. А вот оказанный там прием наверняка не устроил и Ермака тоже.



От лица Трампа его приняли будущий спецпредставитель по Украине и автор плана по урегулированию конфликта Кит Келлог, будущий советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц (сейчас эту должность занимает Джейк Салливан) и избранный вице-президент Джей Ди Вэнс. Само присутствие на встрече Вэнса было для Ермака дурным знаком - много хуже, чем стая черных кошек, перебегающая дорогу президентскому кортежу Зеленского.



Украинская сторона о встрече с Вэнсом точно не просила. Во-первых, он ведущий хейтер Зеленского и критик Киева в Вашингтоне, - и был им задолго до того, как это стало модным. Во-вторых, у вице-президента практически нет полномочий и обязанностей - только здоровеньким быть на случай, если президенту поплохеет. Однако Вэнс все-таки пришел послушать Ермака, возможно, как особо доверенное лицо Трампа, который теперь мало кому доверяет (но Вэнс почти член семьи).



Разговор за закрытыми дверями длился долго (это почему-то подчеркивают как американские, так и украинские СМИ), но пока его подробности из области домыслов. Более-менее уверенно можно поручиться только за три обсуждаемых вопроса - в силу того, что они наиболее важные.



Во-первых, это приглашение Украины в НАТО.



В последние недели Зеленский значительно умерил аппетиты, если судить по его интервью мировым СМИ. Раньше для начала переговоров с Россией он хотел вывода российских войск "за границы 1991 года". Начиная с этого лета речь уже шла о выводе "за линию 23 февраля 2022 года". А в ноябре Зеленский договорился, что "временно утраченные территории" (как будто бы все) можно вернуть и потом, но для начала переговоров нужно принять Украину в НАТО хотя бы частично (без распространения пункта о совместной обороне на "временно утраченные" территории).



То есть теперь предварительные условия Киева сузились до "частичного вступления в НАТО". Это то, что Зеленский требует обеспечить для начала переговоров с Россией, о которых его просит Трамп.



Но, как подчеркивают источники американских СМИ, идея принять Украину в НАТО в изложении Ермака никакого энтузиазма у трампистов не вызвала. В данном случае источникам можно верить, потому что как минимум двое из троих - Келлог и Вэнс - прежде называли такую идею вредной и опасной.



Второй вопрос - это деньги и оружие. Украинец у американца теперь всегда просит денег и оружия, тут и к гадалке ходить не нужно. "Источники" утверждают, что Келлог на данном этапе считает нужным продолжить финансирование Киева, но против разбазаривания арсеналов Пентагона для поддержки ВСУ, а Вэнс Украине вообще ничего давать не хочет (этого источники не говорили, это и так всем известно).



По косвенному, но важному свидетельству можно судить - денег не дадут. По крайней мере, пока.



Причем речь идет о тех деньгах, которые зарезервировал для Украины президент Байден, попросив Конгресс срочно выделить еще 24 млрд долларов. Как раз к приезду Ермака спикер Палаты представителей и верный соратник Трампа Майк Джонсон, от которого зависит постановка этого вопроса на голосования, выдал свой приговор.



"Не Байдену принимать это решение. У нас новый избранный президент, мы подождем и последуем в том направлении, которое укажет новый верховный главнокомандующий. Так что я не жду, что сейчас возникнет новое финансирование для Украины", - заявил журналистам спикер.



В общем, прогноз неутешительный: ползать в ногах у Трампа все-таки придется. Однако в деле обеспечения оружием ситуация обстоит лучше: к январю все из того, что наобещал Байден, еще раз пообещали прислать. Правда, пообещали не трамписты, а Салливан, с которым Ермак тоже потом встретился.



Третий вопрос - это выборы президента Украины. И это один из немногих вопросов, которые Ермак в Вашингтоне прокомментировал публично. "Украина готова немедленно провести выборы после заключения мира", - заявил он на ужасном английском языке.



Однако Киев явно попросят ускориться, чтобы сменить президента или смыть клеймо "просроченного президента".



Этого требовала даже администрация Байдена, но тихо, чтобы не было видно, что Зеленский ее не всегда слушается. А республиканцы требовали громогласно, причем уговаривать Зеленского приехал самый большой его поклонник на Капитолийском холме и главный русофоб Сената Линдси Грэм, включенный в РФ в список террористов и экстремистов (по другим причинам).



В республиканской части секты ветеранов первой "холодной войны" так принято: заявлять, будто США поддерживают только "свободные страны", а для звания "свободной страны" нужно регулярно проводить выборы.



Короче говоря, по вопросу новых выборов Трамп будет очень настойчив, а в случае неповиновения Зеленского на карту может быть поставлена любая поддержка Украины со стороны США. В пользу такого сценария говорит многое, включая и утверждение USA Today, будто Зеленского в команде Трампа терпеть не могут.



Не факт, кстати, что Зеленский эти выборы проиграет. Да, он непопулярен, ему нечего предъявить в качестве достижений, он сильно уступает по рейтингу бывшему главкому Валерию Залужному. Однако диктатуры (а Зеленский руками Ермака построил на Украине довольно вульгарную диктатуру) не для того создаются, чтобы выборы проигрывать.



Если исходить из того, что Трамп хочет результативных переговоров между Киевом и Москвой, без новых выборов на Украине вообще никак не обойтись. Руководство России неоднократно подчеркивало, что с "просроченным" сиречь нелегитимным президентом никаких документов подписывать не станет, поскольку их впоследствии могут признать недействительными, оспорив легитимность подписанта, то есть Зеленского.



И вот что интересно: в большом интервью, которое еще один конфидент Трампа - журналист Такер Карлсон - взял у главы МИД РФ, Сергей Лавров не упоминает ни выборы на Украине, ни нелегитимность Зеленского (неадекватным его называет, а нелегитимным - нет). Более того, министр уходит от прямого вопроса Карлсона насчет легитимности.



В качестве предварительного требования Москвы для начала переговоров с Киевом Лавровым заявлена отмена украинского закона о запрете таких переговоров, а не выборы.



В принципе, понятно, почему выдвигать требование об обретении Украиной легитимного руководства для России сейчас невыгодно: тем, что выполнение этого требования Трамп потом будет трактовать как уступку Москве. С точки зрения дипломатии лучше, если Трамп принудит Зеленского к выборам из собственного интереса и по собственной воле.



Не исключено, что Трампа эти выборы интересуют как инструмент низложения Зеленского, что сильно усложняет для Киева вариант с махинациями. Махинации махинациями, но президент США это один из самых влиятельных людей не только в США, но и на Украине тоже.



Если президенту США действительно нужно, новый президент в 2025 году будет в обеих странах. Источник - Взгляд

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