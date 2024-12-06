Как в Таджикистане дискриминируют женщин с маленькими детьми . -: Asia-Plus

01:24 08.12.2024 7 декабря

Республика ратифицировала все международные документы о равенстве полов, однако на практике женщины сталкиваются с серьезными препятствиями на рынке труда.



В Таджикистане, как и во всех странах ЦА, женщина считается полноценной, если у нее есть дети. Женщине-матери даже посвящен свой праздник. Но, несмотря на радость материнства, именно трудовая деятельность позволяет женщине самореализовываться, раскрывать свои таланты и, что немаловажно, иметь собственный доход и улучшать благосостояние экономики страны.



Однако далеко не все работодатели охотно сотрудничают с женщинами, имеющими маленьких детей.



"Неполноценные" кадры

Формально в Таджикистане запрещены любые виды дискриминаций: в 2022 году в стране был принят "Закон о равенстве и ликвидации всех форм дискриминации". Кроме этого, Таджикистан ратифицировал практически все основополагающие конвенции Международной организации труда (МОТ), в том числе Конвенцию МОТ №111 о дискриминации в области труда и занятости и Конвенцию МОТ №103 о защите материнства.



Однако по факту, женщины в Таджикистане сталкиваются с серьезными препятствиями на рынке труда. А женщины с маленькими детьми, либо планирующие в скором времени забеременеть, еще более дискриминированы при трудоустройстве.



Далеко не все работодатели охотно хотят сотрудничать с такой категорией женщин, боясь рисков больничных листов, дополнительных отпусков, льгот и компенсаций и низкой мотивации к труду.



Предубеждения о том, что женщины детородного возраста или с маленькими детьми являются неполноценными кадрами из-за периодического "выпадания" из рабочего процесса, приводит к тому, что вакантные места предпочтительно достаются мужчинам.



"В 2020 году я окончила магистратуру и рассматривала вариант трудоустройства на одну из кафедр факультета, где проходила на тот момент аспирантуру, – рассказывает Дилрабо из Душанбе. – Но начальство мне прямо сказало, что они не намерены брать меня ввиду того, что я скоро выйду замуж, забеременею и уйду в декрет. Было нелепо слышать подобное от доктора юридических наук. Это было после окончания университета, что уж говорить о периоде беременности и наличии маленьких детей".

По словам нашей собеседницы, прошло какое-то время, и из-за острого дефицита кадров в этом университете заведующий кафедрой все же взял на работу ее однокурсницу, которая уже была замужем и имела одного ребенка.



"На собеседовании он спросил, когда она собираются заводить второго ребенка. И оформил ее на работу только после того, как однокурсница заверила, что второго ребенка они с мужем пока не планируют", – продолжает Дилрабо.



В Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) подписанную Таджикистаном 30 лет тому назад, говорится, что гендерное неравенство и дискриминация являются первопричинами насилия в отношении женщин.



Закон на стороне материнства

Сложности при трудоустройстве – не единственное, с чем приходится сталкиваться женщинам, желающим совмещать карьеру и материнские обязанности. Нередко их трудовые права нарушаются уже на рабочем месте.



"Я одна воспитываю ребенка с инвалидностью, одновременно и работаю, – делится своей историей Шахло из Душанбе. – Периодически мне необходимо показывать сына врачу. На работе коллеги соглашались заменить меня на пару часов. Но работодатели абсолютно не поддерживали меня. Один раз они позвонили мне с работы, когда я была в больнице и такое мне наговорили, до сих пор не забуду".

А был случай, продолжает Шахло, когда ей и вовсе не разрешили отлучиться. Тогда она, вопреки запретам, выбрала здоровье сына.



Как в Таджикистане дискриминируют беременных женщин

Таджикский юрист Хуршед Курбоншоев отмечает, что трудовое законодательство – на стороне материнства. Трудовой кодекс Таджикистана устанавливает отдельные стандарты и требования относительно труда женщин с детьми и матерей, воспитывающих детей с инвалидностью. В частности, этому посвящены статьи 217 и 219.



Кроме этого, на стороне матерей и сам рынок труда. Дефицит квалифицированных кадров и трудовая миграция мужчин требует большей заинтересованности работодателей в трудоустройстве такой категории женщин. Их участие на рынке труда может благотворно влиять на экономическое благосостояние страны.



Так, по оценкам Международного валютного фонда, рост числа работающих женщин в Европе и Центральной Азии увеличивает экономическое благосостояние страны примерно на 1%.



Положительным примером могут послужить страны Европы. По данным статистической службы Европейского союза, из всех европейских стран Франция характеризуется самой высокой рождаемостью. Связано это с тем, что в стране создан благоприятный климат для семей с детьми. При этом Франция ведет активную политику в улучшении положения женщин в трудовой деятельности, нивелируя гендерное неравенство.



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Инвестировать в человеческие ресурсы

Что касается центральноазиатского региона, то по данным Всемирного Банка, лидером по рождаемости среди стран ЦА за последние годы является именно Таджикистан. В среднем, на одну таджикскую женщину приходится до четырех детей – это самый высокий показатель в регионе.



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Такой демографический всплеск, несомненно, приводит к социальной напряженности и увеличивает нагрузку на госбюджет.



При всем при этом, женщины в Таджикистане представлены на рынке труда гораздо меньше мужчин, они чаще бывают безработными и их заработная плата меньше.



Исследования Всемирного Банка показывают, что в 2019 году заработанный доход на душу населения для мужчин в Таджикистане составил $6427, тогда как показатель женского труда в разы меньше - $1440.



По мнению Ларисы Александровой, национального консультанта по правам женщин и гендерному равенству, необходимо внедрение инструментов для повышения занятости женщин и их самореализации в сфере труда. Эти меры сами по себе не новые, они активно использовались десятки лет назад.



"Во времена моего детства, а я родом из СССР, при каждом заводе, фабрике были детские сады и ясли. Мамочки при трудоустройстве на завод или фабрику оформляли ребенка в такой детсад. Я и сама ходила в такой при Текстилькомбинате, – вспоминает Лариса. – В Великобритании, к примеру, по сей день распространена такая практика. Во многих учреждениях есть специальные детские комнаты, где мать может на пару часов оставить своего ребенка с квалифицированным персоналом".

По словам эксперта, таджикские правозащитники не раз предлагали ввести налоговые льготы для предпринимателей, которые трудоустраивают женщин с детьми, женщин с инвалидностью и другие уязвимые группы.



Также, отмечает Лариса, женщинам после выхода из декретного отпуска необходимо повышать квалификацию за счет работодателя, поскольку за время ее отсутствия она отстает в производственном процессе и теряет свои навыки.



"К сожалению, наши работодатели не научились инвестировать в человеческие ресурсы, они вкладывают в технологии, в расширение бизнеса, но не понимают, что постоянный квалифицированный персонал – это также залог успеха, – уверена гендерный эксперт. – Чем больше текучесть кадров, тем не стабильнее бизнес. А гендерно ориентированный бизнес еще более успешен, ведь если женщина на работе чувствует безопасность за себя и своего ребенка, то и отдача в работе будет намного выше. Важно уметь использовать правильно и рационально данный капитал".

Лариса добавляет, что для безопасности женщин на рабочем месте Таджикистану обязательно необходимо ратифицировать Конвенцию МОТ 190 об искоренении насилия и домогательств в сфере труда.



Декретный отпуск для мужчин – законодательное право

Со своей коллегой согласна Маргарита Хегай, таджикский социолог и консультант по гендерным вопросам. Она предлагает еще один способ, который позволит повысить уровень участия женщин в экономике страны, – поощрять практику декретных отпусков для мужчин.



"Еще в 1997 году в Таджикистане приняли Трудовой кодекс, который позволяет мужчинам брать декретный отпуск во время беременности жены и после рождения ребенка, – отмечает Маргарита. – То есть мужчины имеют на это право уже много лет, но этим не пользуются из-за стереотипных убеждений и зависимости от общественного мнения, что уход за детьми – прерогатива исключительно женщин".

Важно понимать, что ответственность по уходу за детьми несут оба родителя, и они в равной степени имеют право, как уходить в декрет, так и продолжать трудиться, отмечает Маргарита.



По словам эксперта, за всю свою практику она ни разу не наблюдала статистику, где имеются данные выхода женщин и мужчин в отпуск по уходу за детьми. Да и вряд ли вообще в Таджикистане зарегистрированы случаи, когда мужчины брали декретные отпуска.



Кроме этого, отмечает эксперт, за время принятия последней версии Трудового кодекса не проводился ни один мониторинг на эту тему.



"На самом деле, очень здорово пользоваться таким правом для мужчин, ведь это позволяет стимулировать трудовую деятельность женщин и преодолеть дискриминацию, – уверена Маргарита. – А в семьях, где женщины зарабатывают больше мужей, скорый их выход на работу позволит сохранить семейный бюджет. И здесь важно поощрять такую практику, постепенно меняя общественное мышление. Продвигать подобные установки не только на законодательном уровне, но и через СМИ и гражданское общество". Источник - Asia-Plus

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