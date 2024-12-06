В турецком городе Демре археологи нашли могилу прототипа Санта-Клауса Николая Чудотворца

01:27 08.12.2024

В турецком городе Демре, в храме Святого Николая, было обнаружено захоронение, которое, предположительно, принадлежит святому Николаю Чудотворцу, прототипу Санта-Клауса. Об этом сообщает турецкое агентство DHA.



По данным источника, захоронение было найдено на нижнем этаже здания, расположенного к югу от церкви. Считается, что это могила Николая Николая, который был похоронен недалеко от священного теменоса или некрополя в Мире.



Захоронение оказалось под полом церкви, который был покрыт осадками после средневекового землетрясения и цунами. Руководитель археологических работ Эбру Фатма Финдык считает, что эта находка поможет узнать больше об истории этого места, передает ОСН.