Презентация романа "Восхождение фениксов" Тянься Гуйюаня (ярмарка NON/FICTIO№ 8/12)

01:38 08.12.2024

08.12

14:00 -14:45

Зал №2

16+

Феномен успеха книги и дорамы "Восхождение фениксов". У нас в гостях китайский автор Тянься Гуйюань

Мероприятие перенесено в АВТОРСКИЙ ЗАЛ в 18.15

Участвуют: Тянься Гуйюань, автор; Дарья Шпаковская, редактор издательства Freedom; Алиса Атарова, переводчик книги

Мероприятие включает в себя презентацию серии книг "Восхождение фениксов". В рамках меропрития автор серии расскажет о в чем по ее мнению скрыт успех этой серии. Тянься Гуюань поделится своим опытом, обсудит актуальные вопросы, касающиеся китайской литературы.



ОРГАНИЗАТОР:

Freedom