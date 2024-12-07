 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 08.12.2024
08:25  Ответный ход: Китай ввел санкции против американского хайтека, - Дм.Мигунов
08:07  Зачем Москве мертвые Идлибские соглашения и Астанинский формат? - Дмитрий Родионов
07:48  В Южной Корее задержан отставной министр обороны Ким Ен Хен. Обвинен в "государственной измене"
07:43  Как исчезает культурное наследие Казахстана
07:36  Казахстанская нефть не ищет легких путей: куда пойдут десятки миллионов тонн
07:35  Премьер-министр Сирии аль-Джалали заявил о готовности сотрудничать с новыми властями страны
07:32  Reuters: Асад улетел из Дамаска в неизвестном направлении

07:26  Успехи, которые не кружат голову, - Александр Бородай
07:08  Дорога в рай или на ремонт: какие проблемы вскрыло строительство трассы Астана - Алматы
07:01  Сирию ждет распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром, - Любовь Степушова
06:54  Джихадисты прорвались в центр Дамаска. Захвачен телецентр
06:46  Депутатам парламента Южной Кореи не удалось проголосовать за импичмент президенту
04:46  Презентация книги "Говорящие с духами: Мир сибирского шаманизма" (ярмарка NON/FICTIO№ 8/12)
01:40  Продюсер Цекало развелся с женой-казашкой?
01:38  Презентация романа "Восхождение фениксов" Тянься Гуйюаня (ярмарка NON/FICTIO№ 8/12)
01:34  Пушечное мясо. Превращение базовой подготовки в передовое базирование, - Ростислав Ищенко
01:32  Мы - цивилизация. Россия возвращается к самой себе, - Вардан Багдасарян
01:27  В турецком городе Демре археологи нашли могилу прототипа Санта-Клауса Николая Чудотворца
01:24  Как в Таджикистане дискриминируют женщин с маленькими детьми . -: Asia-Plus
01:20  Команда Трампа потребовала от Зеленского невозможного, - Дмитрий Бавырин
00:43  Алексей Иванов презентует на Московской книжной ярмарке non/fictio№ роман "Вегетация" (анонс)
00:35  В КНБ Казахстана заявили о предотвращении терактов в стране
00:19  Катастрофа в Сирии набирает обороты, - Александр Коц
00:09  Латвию от протестов спасает СВО России на Украине: стала известна обстановка в Прибалтике
Суббота, 07.12.2024
21:21  США не следует вмешиваться в ситуацию в Сирии - Трамп
21:16  Джихадисты снова захватили сирийскую Пальмиру. Армия Асада совсем не хочет воевать
14:14  1000 км в час: Китай строит поезда, которые будут летать
14:13  После Хамы. Новый удар боевиков грозит отсечением российских баз в Сирии
14:10  Токаев обещает катарским инвесторам благоприятные условия в Казахстане
14:08  Теперь все ясно: Вашингтон и запустил на Асада джихадистов, - Фархад Мамедов
13:31  Новые праздники появятся в Казахстане
13:26  Превратится ли Мозамбик в вилайет? - Антон Веселов
13:20  Спецоперации отряда "Буйгу" (секретные страницы войны в Сньцзяне)
13:08  Исламисты прокладывают путь в Дамаск
13:06  "На дне смерти". Умрем ли мы с голода, если исчезнут курьеры-мигранты
09:19  Киргизия и Таджикистан поставили точку в пограничных спорах, - Виктория Панфилова
09:14  Битва за Курахово: враг цепляется за последние три квартала, оборона ВСУ обрушена по всему Южно-Донецкому фронту, - Р.Маркуш
04:19  "Марш продолжается". Эрдоган выбрал для удара по Сирии идеальный момент, - Л.Савин
04:12  От сексизма до феминизма: как депутаты мажилиса переобуваются в воздухе, - Динара Бекболаева
04:11  Что случилось с "КазМунайГазом" на румынских Фокшанах? - Orda.kz
00:58  Презентация вышедшего на русском бестселлера Хань Шаогуна "Словарь Мацяо" (ярмарка NON/FICTIO№, 7/12)
00:37  Презентация романа "Сыны тьмы" индийского писателя Гурава Моханти
00:36  Насколько серьезны первые угрозы Трампа. Сeйчас лучшее вложение это банковский депозит, - Александр Разуваев
00:34  В ловушке Фукидида. Как энергетика становится элементом гибридной войны, - Николай Петров
00:29  Новым генсеком ОБСЕ стал экс-глава МИД Турции Феридун Синирлиоглу
00:19  Памятка патриоту России. 12 тезисов патриотического катехизиса, - Вардан Багдасарян
00:16  Лондон не оставляет попыток "влезть" в Афганистан через Доху
00:13  Конституционный суд Румынии аннулировал результаты выборов: Не пускать Джорджеску!
00:07  В 181 китайском вузе изучают русский язык
00:03  Эффект бумеранга. Volkswagen может пасть жертвой русофобской политики Евросоюза
00:02  Безразличие и коррупция. Президент Таджикистана раскритиковал представителей судебной системы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Продюсер Цекало развелся с женой-казашкой?
01:40 08.12.2024

СМИ пишут о разводе Цекало с женой-казашкой
Сами супруги официально никак не комментировали слухи о разводе.

4 Декабря

63-летний российский продюсер Александр Цекало и его 33-летняя жена, казахстанская художница Дарина Эрвин, возможно, больше не живут вместе. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на комментарии подписчиков пары, передает Caravan.kz со ссылкой на rosbalt.ru.

Поклонники обратили внимание на снимки Дарины с неизвестным мужчиной, которые появились на ее странице. Кроме того, она удалила все совместные фотографии с Александром Цекало. Подписчики отметили, что Дарина заметно изменилась, сильно похудела и выглядит иначе.

Сами супруги официально никак не комментировали слухи о разводе.

Напомним, Александр и Дарина поженились в 2019 году и переехали в США. Дарина, уроженка Казахстана, большую часть своей жизни провела в Америке.

Автор: Ахмет Талапулы

Источник - caravan.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733611200


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрели закон об уточнении республиканского бюджета
- Глава МИД Казахстана провел ряд двусторонних встреч на полях СМИД ОБСЕ
- "Беташар" включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества
- Работники управления буровых работ АО "Озенмунайгаз" вышли на работу в полном составе
- Кодекс для проведения свадеб и тоев разрабатывают в Жамбылской области
- Выявлены системные коррупционные риски в автодорожной сфере Туркестанской области
- Бывший руководитель ЦОНа осужден за получение незаконных вознаграждений в Усть-Каменогорске
- В Москве подвергся нападению редактор сайта ЦентрАзия В.Хлюпин
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  