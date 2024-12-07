Продюсер Цекало развелся с женой-казашкой?

01:40 08.12.2024

СМИ пишут о разводе Цекало с женой-казашкой

Сами супруги официально никак не комментировали слухи о разводе.



4 Декабря



63-летний российский продюсер Александр Цекало и его 33-летняя жена, казахстанская художница Дарина Эрвин, возможно, больше не живут вместе. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на комментарии подписчиков пары, передает Caravan.kz со ссылкой на rosbalt.ru.



Поклонники обратили внимание на снимки Дарины с неизвестным мужчиной, которые появились на ее странице. Кроме того, она удалила все совместные фотографии с Александром Цекало. Подписчики отметили, что Дарина заметно изменилась, сильно похудела и выглядит иначе.



Сами супруги официально никак не комментировали слухи о разводе.



Напомним, Александр и Дарина поженились в 2019 году и переехали в США. Дарина, уроженка Казахстана, большую часть своей жизни провела в Америке.



Автор: Ахмет Талапулы