|Презентация книги "Говорящие с духами: Мир сибирского шаманизма" (ярмарка NON/FICTIO№ 8/12)
04:46 08.12.2024
08.12
16:15 -17:00
Лекторий
16+
Презентация книги "Говорящие с духами: Мир сибирского шаманизма"
Участвуют: Андрей Шаповалов - кандидат исторических наук; археолог, этнограф, писатель, сценарист; музейный топ-менеджер и куратор.
Во что верили коренные жители Сибири? Какие обряды и ритуалы они совершали? Как они представляли Вселенную? Кто такой шаман и зачем он пляшет с бубном у костра? Как ему удается проникать в иные миры и поддерживать космическое равновесие? На эти и другие вопросы ответит Андрей Шаповалов, историк, этнограф и автор книги "Говорящие с духами: Мир сибирского шаманизма".
ОРГАНИЗАТОР:
Альпина нон-фикшн