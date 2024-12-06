Презентация книги "Говорящие с духами: Мир сибирского шаманизма" (ярмарка NON/FICTIO№ 8/12)

04:46 08.12.2024

08.12

16:15 -17:00

Лекторий

16+

Презентация книги "Говорящие с духами: Мир сибирского шаманизма"

Участвуют: Андрей Шаповалов - кандидат исторических наук; археолог, этнограф, писатель, сценарист; музейный топ-менеджер и куратор.

Во что верили коренные жители Сибири? Какие обряды и ритуалы они совершали? Как они представляли Вселенную? Кто такой шаман и зачем он пляшет с бубном у костра? Как ему удается проникать в иные миры и поддерживать космическое равновесие? На эти и другие вопросы ответит Андрей Шаповалов, историк, этнограф и автор книги "Говорящие с духами: Мир сибирского шаманизма".

ОРГАНИЗАТОР:

Альпина нон-фикшн