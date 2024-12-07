Депутатам парламента Южной Кореи не удалось проголосовать за импичмент президенту

06:46 08.12.2024

Президенту Южной Кореи Юн Сок Елю в субботу удалось избежать импичмента при голосовании в парламенте страны, сообщает южнокорейское издание Korea Times.



"Инициатива вынесения импичмента президенту потерпела неудачу из-за того, что подавляющее большинство депутатов от правящей партии "Сила народа" отказались от участия в голосовании", - пишет газета.



Незадолго до начала заседания "Сила народа" приняла решение голосовать против импичмента президенту. Однако, руководство партии заявляло, что "депутаты будут голосовать индивидуально, исходя из их собственной позиции". Когда пришло время голосовать, депутаты от "Силы народа" покинули зал заседаний, в нем остались лишь три представителя партии.



В Южной Корее для объявления импичмента необходимо, чтобы предложение поддержали как минимум две трети членов Национального собрания, что составляет 200 человек. Представители правящей партии "Сила народа", членом которой является и президент, занимают 108 мест, тогда как представители оппозиции - 192, из них 171 принадлежит членам Демократической партии.



Инициатива о вынесении импичмента президенту была передана депутатами в канцелярию парламента после того, как Юн Сок Ель ранее на этой неделе ввел в стране военное положение. Многие парламентарии сочли эту меру не соответствующей конституции и правовым нормам Южной Кореи.



Если бы парламентарии одобрили импичмент, то их решение затем поступило бы на окончательное рассмотрение в Конституционный суд страны.