Джихадисты прорвались в центр Дамаска. Захвачен телецентр

06:54 08.12.2024

Al Jazeera: сирийские войска покидают центр Дамаска, захвачено телевидение

Дамаск, 8 декабря, 2024, 06:46 - ИА Регнум. Сирийские военные покидают центр Дамаска, боевики дошли до центральной площади Омейядов и захватили штаб-квартиру сирийского государственного телевидения. Такой информацией поделился телеканал Al Jazeera.



Al Jazeera: сирийские войска покидают центр Дамаска, захвачено телевидение

Официальных заявлений властей нет.



По информации СМИ, вооруженные люди вошли в Дамаск, а правительственные силы уходят из центра сирийской столицы.



По данным телеканала, в здании телевидения Сирии находятся посторонние, представители оппозиции собираются на центральной площади.



Местами слышны взрывы.



Как сообщало ИА Регнум, Сирия готова прекратить контакты с ливанским движением "Хезболла" и другими поддерживаемыми Ираном группировками в обмен на помощь США в остановке военных действий с террористами. С соответствующим предложением к избранному американскому президенту Дональду Трампу обратился президент республики Башар Асад, заявило 7 декабря агентство Bloomberg.



7 декабря Дональд Трамп заявил, что боевики продолжают наступление в Сирии и готовятся к свержению президента страны. В Сирии творится хаос, но эта страна не является другом США, Вашингтон не должен вмешиваться в ситуацию, подчеркнул Трамп.



В этот же день телеканал Al Jazeera оповестил, что сирийский город Пальмира в результате боевых столкновений перешел под контроль боевиков. Правительственные войска отступили от населенного пункта. Также сирийская армия вышла из городов Аль-Сухна и Аль-Фуркаллус. Формирования боевиков завладели складами вооружений, которые ранее использовались военнослужащими, отметил телеканал.



Протестующие против правительства Сирии снесли статую покойного отца Башара Асада Хафеза Асада, которая стояла на главной площади в пригороде Джермана почти в 10 км от центра Дамаска.