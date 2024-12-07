 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 08.12.2024
08:25  Ответный ход: Китай ввел санкции против американского хайтека, - Дм.Мигунов
08:07  Зачем Москве мертвые Идлибские соглашения и Астанинский формат? - Дмитрий Родионов
07:48  В Южной Корее задержан отставной министр обороны Ким Ен Хен. Обвинен в "государственной измене"
07:43  Как исчезает культурное наследие Казахстана
07:36  Казахстанская нефть не ищет легких путей: куда пойдут десятки миллионов тонн
07:35  Премьер-министр Сирии аль-Джалали заявил о готовности сотрудничать с новыми властями страны
07:32  Reuters: Асад улетел из Дамаска в неизвестном направлении

07:26  Успехи, которые не кружат голову, - Александр Бородай
07:08  Дорога в рай или на ремонт: какие проблемы вскрыло строительство трассы Астана - Алматы
07:01  Сирию ждет распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром, - Любовь Степушова
06:54  Джихадисты прорвались в центр Дамаска. Захвачен телецентр
06:46  Депутатам парламента Южной Кореи не удалось проголосовать за импичмент президенту
04:46  Презентация книги "Говорящие с духами: Мир сибирского шаманизма" (ярмарка NON/FICTIO№ 8/12)
01:40  Продюсер Цекало развелся с женой-казашкой?
01:38  Презентация романа "Восхождение фениксов" Тянься Гуйюаня (ярмарка NON/FICTIO№ 8/12)
01:34  Пушечное мясо. Превращение базовой подготовки в передовое базирование, - Ростислав Ищенко
01:32  Мы - цивилизация. Россия возвращается к самой себе, - Вардан Багдасарян
01:27  В турецком городе Демре археологи нашли могилу прототипа Санта-Клауса Николая Чудотворца
01:24  Как в Таджикистане дискриминируют женщин с маленькими детьми . -: Asia-Plus
01:20  Команда Трампа потребовала от Зеленского невозможного, - Дмитрий Бавырин
00:43  Алексей Иванов презентует на Московской книжной ярмарке non/fictio№ роман "Вегетация" (анонс)
00:35  В КНБ Казахстана заявили о предотвращении терактов в стране
00:19  Катастрофа в Сирии набирает обороты, - Александр Коц
00:09  Латвию от протестов спасает СВО России на Украине: стала известна обстановка в Прибалтике
Суббота, 07.12.2024
21:21  США не следует вмешиваться в ситуацию в Сирии - Трамп
21:16  Джихадисты снова захватили сирийскую Пальмиру. Армия Асада совсем не хочет воевать
14:14  1000 км в час: Китай строит поезда, которые будут летать
14:13  После Хамы. Новый удар боевиков грозит отсечением российских баз в Сирии
14:10  Токаев обещает катарским инвесторам благоприятные условия в Казахстане
14:08  Теперь все ясно: Вашингтон и запустил на Асада джихадистов, - Фархад Мамедов
13:31  Новые праздники появятся в Казахстане
13:26  Превратится ли Мозамбик в вилайет? - Антон Веселов
13:20  Спецоперации отряда "Буйгу" (секретные страницы войны в Сньцзяне)
13:08  Исламисты прокладывают путь в Дамаск
13:06  "На дне смерти". Умрем ли мы с голода, если исчезнут курьеры-мигранты
09:19  Киргизия и Таджикистан поставили точку в пограничных спорах, - Виктория Панфилова
09:14  Битва за Курахово: враг цепляется за последние три квартала, оборона ВСУ обрушена по всему Южно-Донецкому фронту, - Р.Маркуш
04:19  "Марш продолжается". Эрдоган выбрал для удара по Сирии идеальный момент, - Л.Савин
04:12  От сексизма до феминизма: как депутаты мажилиса переобуваются в воздухе, - Динара Бекболаева
04:11  Что случилось с "КазМунайГазом" на румынских Фокшанах? - Orda.kz
00:58  Презентация вышедшего на русском бестселлера Хань Шаогуна "Словарь Мацяо" (ярмарка NON/FICTIO№, 7/12)
00:37  Презентация романа "Сыны тьмы" индийского писателя Гурава Моханти
00:36  Насколько серьезны первые угрозы Трампа. Сeйчас лучшее вложение это банковский депозит, - Александр Разуваев
00:34  В ловушке Фукидида. Как энергетика становится элементом гибридной войны, - Николай Петров
00:29  Новым генсеком ОБСЕ стал экс-глава МИД Турции Феридун Синирлиоглу
00:19  Памятка патриоту России. 12 тезисов патриотического катехизиса, - Вардан Багдасарян
00:16  Лондон не оставляет попыток "влезть" в Афганистан через Доху
00:13  Конституционный суд Румынии аннулировал результаты выборов: Не пускать Джорджеску!
00:07  В 181 китайском вузе изучают русский язык
00:03  Эффект бумеранга. Volkswagen может пасть жертвой русофобской политики Евросоюза
00:02  Безразличие и коррупция. Президент Таджикистана раскритиковал представителей судебной системы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Сирию ждет распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром, - Любовь Степушова
07:01 08.12.2024

Любовь Степушова
07.12.2024

Предпосылок для стабилизации фронта в Сирии нет, самый вероятный сценарий - распад на несколько государств. Бенефициары этого не так уж ясны, как кажется.

Из сирийских событий есть два главных вывода. Первый, перефразируя классика, состоит в том, что каждое государство лишь тогда чего-нибудь стоит, когда умеет себя защитить. Россия часто это делала в ситуации одна против всех, потому что русские консолидировались и консолидировали вокруг себя другие нации. Логично было ждать этого от Сирии, но алавиты, как выяснилось, не представляют из себя ядро сирийской нации. У каждого из 150 племен в Сирии образовалась, в конечном счете, своя "армия", которая спонсируется своим хозяином. И как водится на Востоке, каждый вождь племени захотел стать главным.

Второй урок - помогать нужно только сильным. Россия поставила на президента Башара Асада и алавитов, которых не "прокачала" на способность быть ей полезными. Эта ошибка была допущена в Афганистане в 80-х годах. Сейчас Афганистан сильный, он это доказал - с ним и надо работать. Как и с Северной Кореей. Асад оказался слабым, потому что сделал ставку на иностранную помощь (Ирана и России), развел коррупцию, развалил армию.

Сегодня, когда предпосылок для стабилизации фронта в Сирии нет, самый вероятный сценарий -это распад страны на несколько государств. Кто из внешних сил выиграет, а кто проиграет?

Главные проигравшие в сирийской войне - Иран и Россия
Иран будет главным лузером - он лишается сухопутного коридора в Ливан к "Хезболле", а это усиление Израиля. В Иране недавно пришел к власти прозападный президент, бывший, вероятно, все же был убит. И конечно, вырисовывается конспирология - это звенья одной цепи, план осуществляемый Израилем и США по ослаблению Ирана и РФ.

Россия - второй проигравший. Москва упустила контроль над ситуацией, вероятно, смену лидера в Сирии. Плохо, что не добили террористов, а вывезли их автобусами в Идлиб, когда был силен и работал "Вагнер". Но политика - искусство возможного. В 2012–2020 годах Россия была морально слаба. Помнится, как долго готовился первый удар "Калибрами" из акватории Каспийского моря по террористам в Сирии, это подавалось как супер победа над США и их усилиями приговорить "режим Асада". И вот, когда он уже не "мясник", а вернул Сирию в Лигу арабских государств, нанесен сильнейший репутационный удар по России.

Но не физический. Сирия ранее была центром геостратегического противостояния, сейчас он сместился на Украину. Москва проиграет влияние на Ближнем Востоке и, в худшем случае, лишится базы в Тартусе. Но это не трагично, надо искать сильных союзников в других местах, желательно поближе к границам США. Военные базы на суше не играют решающего значения в эпоху дальнобойных гиперзвуковых ракет.

Пиррова победа Турции
Главным бенефициаром выглядит Турция, которая якобы и двигает своих мотивированных прокси в Сирии. Реджеп Эродоган заявил, что целью наступления "повстанцев" являются "Идлиб, Хама, Хомс и, конечно - Дамаск".

"Надеемся, что это продвижение в Сирии будет происходить без происшествий", - сказал президент Турции.

Но последствия будут для Турции чрезвычайно негативными. Развал Сирии и приход исламистов на христианские территории приведет к массовому потоку беженцев в Европу, которые как и раньше побегут через Турцию. Но главное - усилятся курды, которым уже не надо будет находиться в составе Сирии, как хотели Дамаск и Москва. Дональд Трамп пригласил лидера курдских народных отрядов самообороны Мазлума Кобани на церемонию своей инаугурации в Вашингтон. То есть курды получают шанс создать Великий Курдистан, что означает ослабление Турции из-за курдского фактора и ее также скорый развал.

США получают ослабление союзника в Европе, что усиливает Россию
Американцы получают шанс через курдов контролировать Турцию и за ними останутся нефтеносные районы Сирии. США сейчас торжествуют, их СМИ всячески обеляют исламистов, но триумф продлится недолго. Развал Турции потянет за собой критическую ситуацию в НАТО, а Европу будут штурмовать новые миллионы беженцев, и это будут теперь уже и турки, и курды.

Евросоюз начнет жить под сумасшедшим напряжением из-за разных позиций столиц по вопросу шенгенской зоны, вероятно будут выделены два контура - либеральный и консервативный с усилением влияния России во втором.

Уточнения
Баша́р Ха́фез аль-А́сад - сирийский государственный и политический деятель, действующий президент Сирии с 17 июля 2000 года, верховный главнокомандующий вооруженными силами Сирии и секретарь сирийского регионального отделения партии Баас с 24 июня 2000 года.

Си́рия - государство на Ближнем Востоке, граничащее с Ливаном и Израилем на юго-западе, с Иорданией на юге, с Ираком на востоке и с Турцией на севере. Омывается Средиземным морем на западе. По данным The Global Religious Landscape, 92,8 % сирийцев - мусульмане, 5,2 % - христиане, нерелигиозные и атеисты - 2,0 % жителей страны. Государственный язык - арабский.

Надо наслаждаться жизнью - сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Любовь Александровна Степушова - обозреватель Правды.Ру *
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров - политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру

Источник - Pravda.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733630460


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрели закон об уточнении республиканского бюджета
- Глава МИД Казахстана провел ряд двусторонних встреч на полях СМИД ОБСЕ
- "Беташар" включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества
- Работники управления буровых работ АО "Озенмунайгаз" вышли на работу в полном составе
- Кодекс для проведения свадеб и тоев разрабатывают в Жамбылской области
- Выявлены системные коррупционные риски в автодорожной сфере Туркестанской области
- Бывший руководитель ЦОНа осужден за получение незаконных вознаграждений в Усть-Каменогорске
- В Москве подвергся нападению редактор сайта ЦентрАзия В.Хлюпин
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  